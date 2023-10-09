Halkalı Güneş tutulması ne zaman? Halkalı Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Halkalı Güneş tutulmasının ne zaman gerçekleşeceği, gök olaylarına ilgi duyan binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenen Halkalı Güneş tutulmasının Türkiye'den görülüp görülmeyeceği merak ediliyor. Peki, Halkalı Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?

Halkalı Güneş tutulması ne zaman? Halkalı Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? - 1

Halkalı Güneş tutulması, Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışık yuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir.

Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır.

Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.

DÜNYA HABERLERİ

Halkalı Güneş tutulması ne zaman? Halkalı Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? - 2

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Halkalı güneş tutulması 14 Ekim'de Kuzey, Orta ve Güney Amerika göklerinde görünecek ve yoluna çıkanlar için eşsiz bir manzara, bilim insanları için ise ender bir fırsat yaratacak.

NASA'ya göre, hava koşulları izin verdiği sürece, Güneş'in yalnızca bir kısmının ay tarafından kaplandığı hilal şeklindeki kısmi güneş tutulması, Alaska da dahil olmak üzere ABD'nin 49 kıta eyaletinin tamamında görülebilecek .

Halkalı Güneş tutulması ne zaman? Halkalı Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? - 3

GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ABD’de, Pasifik zaman dilimiyle saat 09.13'te başlayacak tutulma Oregon, Nevada, Utah, New Mexico ve Texas eyaletlerinden izlenebilecek. Tutulma, California, Idaho, Colorado ve Arizona'nın belirli bölgelerinden de görülebilecek.

NASA yetkilisi Kelly Korreck, CNN'e yaptığı açıklamada, NASA'nın, tutulma günü yerel saatle 11.30'dan itibaren Albuquerque, New Mexico, Kirbyville, Texas ve White Sands, New Mexico'dan görüntüleri canlı paylaşacağını belirtti.

Halkalı Güneş tutulması ne zaman? Halkalı Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? - 4

TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Güneş tutulması Türkiye'den gözlemlenemeyecek.

ABD'de gözlemlendikten sonra tutulma, Meksika, Belize, Honduras, Panama ve Kolombiya'dan da izlenecek ve son olarak Brezilya’nın Atlantik kıyısındaki Natal kentinde sona erecek.

Halkalı Güneş tutulması ne zaman? Halkalı Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? - 5

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUR?

Halkalı Güneş tutulması çeşitli aşamalarla gerçekleşirken, ilk olarak Ay, Güneş'in önünden geçmeye başladığında hilal şeklinde bir parçalı tutulma yaşanacağı aktarıldı.

Kısmi tutulmanın başlamasından 1 saat 20 dakika sonra Ay, doğrudan Güneş'in önüne geçerek "ateş çemberi"ni oluşturacak.

Ay, Güneş'in karşısındaki yolculuğunu sona erdirip, gözden kaybolmadan önce bir diğer kısmi tutulmanın meydana geleceği belirtildi.

Halkalı Güneş tutulması ne zaman? Halkalı Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? - 6

BİR SONRAKİ GÜNEŞ TUTULMASI 2046 YILINDA

Korreck, ülkenin söz konusu eyaletlerinde görülecek bir sonraki halkalı Güneş tutulmasının 2046'da olacağını belirtti.

"Bu fenomeni tekrar görmemiz uzun zaman alacak." diyen Korreck, ABD vatandaşlarını Güneş tutulmasının tam olarak görülebileceği yerlere gitmeye çağırdı.

NASA Heliofizik Dairesi Direktörü Peg Luce, göz kamaştırıcı gök olayının milyonlarca kişi tarafından izlenebileceğini söyledi.

Ay'ın yörüngesi içinde Dünya’dan en uzak noktada bulunduğu esnada gerçekleşecek tutulmanın "ateş çemberi" olarak isimlendirilmesi, Güneş'i tamamıyla kapatamamasıyla oluşan halkalı görünümden geliyor.

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