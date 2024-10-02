Halkalı Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Güneş Tutulması ne zaman saat kaçta gerçekleşecek?

Yılın son Güneş tutulmasına saatler kaldı... Gök olayları takvimine göre, Güneş tutulması saatler sonra gerçekleşecek. 8 Nisan'da meydana gelen ve ABD'nin büyük bölümünden görülebilen tarihi tam Güneş tutulmasının Türkiye'den izlenip izlenemeyeceği merak ediliyor. Peki, Halkalı Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Güneş Tutulması ne zaman saat kaçta gerçekleşecek?

Halkalı Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Güneş Tutulması ne zaman saat kaçta gerçekleşecek? - 1

8 Nisan'da meydana gelen ve ABD'nin büyük bölümünden görülebilen tarihi tam Güneş tutulmasının ardından bu yılın ikinci Güneş tutulması için geri sayım sürüyor.  Çarşamba günü, 2 Ekim'de , Hawaii, Güney Şili ve Güney Arjantin'i kapsayan Pasifik Okyanusu'nun bazı bölgelerini etkisi altına alan ve ardından Atlas Okyanusu'na ulaşan  halkalı Güneş tutulmasıyla Güneş dramatik bir "ateş çemberi"ne dönüşecek. Halkalı tutulma ile bu yıl nisan ayında yaşanan tam tutulma arasındaki fark, halkalı tutulma sırasında ayın Dünya'ya daha yakın ve güneşe daha uzak olmasıdır.

DÜNYA HABERLERİ

Halkalı Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Güneş Tutulması ne zaman saat kaçta gerçekleşecek? - 2

 HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEREDEN SAAT KAÇTA GÖRÜLECEK?

2 Ekim 2024'teki halkalı güneş tutulması Güney Pasifik Okyanusu, Güney Amerika, Atlas Okyanusu ve Antarktika'nın üzerinden görülebilecek. Kuzey Amerika'da görülemeyecek, ancak Hawaii kısmi tutulma olarak görebilecek.

Kısmi tutulma 15:42 UTC'de başlarken, halkalı tutulma yaklaşık 16:50 UTC'de başlıyor. Maksimum noktası 18:45 UTC'de gerçekleşecek ve fenomen yaklaşık 21:47 UTC'de sona erecek.


Halkalı Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Güneş Tutulması ne zaman saat kaçta gerçekleşecek? - 3

Gök olayı, Hawaii Adaları'nın yaklaşık 1.700 mil güneybatısında, UTC saatiyle 16:54'te başlayacak ve 205 mil genişliğinde bir yol izleyecek. Süresi ise 5 dakika 39 saniye olacak.

Halkalı Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Güneş Tutulması ne zaman saat kaçta gerçekleşecek? - 4

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI DENEYİMİNİ YAŞAYACAK BÖLGELER

Dünya üzerinde halkalı yapıyı deneyimleyecek bölgeler şunlardır :

Rapa Nui/Paskalya Adası, Şili (14:03 DOĞU'da, Kuzey'den 67 derece yukarıda başlayan 5 dakika, 38 saniye ile 6 dakika, 12 saniyelik halka şekli)

Cochrane, Şili (CLST 17:21'de başlayan 5 dakika, 40 saniyelik halkasallık, NNW'nin 26 derece üzerinde)

Perito Moreno Milli Parkı , Arjantin (17:21 ART'de başlayan 6 dakika, 17 saniyelik halka, NNW'nin 25 derece üzerinde)

Puerto Deseado, Arjantin (17:27 ART'de başlayan 3 dakika, 22 saniyelik halka, NNW'nin 20 derece üzerinde)

Puerto San Julian, Arjantin (17:24 ART'de başlayan 5 dakika, 12 saniyelik halka şekli, NNW'nin 21 derece üzerinde)

Çarşamba günü parçalı güneş tutulması aşağıdaki yerlerden ve aşağıdaki derecelerde görülecek.

Halkalı Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Güneş Tutulması ne zaman saat kaçta gerçekleşecek? - 5

Arjantin'in Ushuaia kentinde güneş tutulmasının %72'si görülecek.

Falkland Adaları %84

Villarrica, Şili %63

Punta Arenas, Şili %75

Buenos Aires, Arjantin %42

São Paulo, Brezilya %10

DAHA FAZLA GÖSTER