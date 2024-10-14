Halloween (Cadılar Bayramı) nedir? Halloween ne zaman?
Halloween (Cadılar Bayramı başlangıçta dini bir kutlamaydı, yüzyıllar boyunca giderek daha seküler hale geldi ve dini cazibesi neredeyse tamamen ortadan kalktı.Günümüzde Cadılar Bayramı, özellikle çocuklar için, giyinme ve eğlence tatili olarak kabul ediliyor. Peki, Halloween (Cadılar Bayramı) nedir?
Halloween, her yıl 31 Ekim'de kutlanan bir festivaldir. Kökenleri, eski Kelt festivali Samhain'e dayanmaktadır. Bu gün, ölülerin ruhlarının dünyaya döndüğüne inanılırdı. Günümüzde ise, kostümler giymek, şeker toplamak, parti yapmak ve korkutucu dekorasyonlar hazırlamak gibi eğlenceli etkinliklerle kutlanmaktadır. Cadılar, hayaletler ve diğer korkutucu temalar bu günün sembolleridir.