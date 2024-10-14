Halloween (Cadılar Bayramı) nedir? Halloween ne zaman?

Halloween (Cadılar Bayramı başlangıçta dini bir kutlamaydı, yüzyıllar boyunca giderek daha seküler hale geldi ve dini cazibesi neredeyse tamamen ortadan kalktı.Günümüzde Cadılar Bayramı, özellikle çocuklar için, giyinme ve eğlence tatili olarak kabul ediliyor. Peki, Halloween (Cadılar Bayramı) nedir?

Halloween (Cadılar Bayramı) nedir? Halloween ne zaman? - 1

Halloween, her yıl 31 Ekim'de kutlanan bir festivaldir. Kökenleri, eski Kelt festivali Samhain'e dayanmaktadır. Bu gün, ölülerin ruhlarının dünyaya döndüğüne inanılırdı. Günümüzde ise, kostümler giymek, şeker toplamak, parti yapmak ve korkutucu dekorasyonlar hazırlamak gibi eğlenceli etkinliklerle kutlanmaktadır. Cadılar, hayaletler ve diğer korkutucu temalar bu günün sembolleridir.

DÜNYA HABERLERİ

Halloween (Cadılar Bayramı) nedir? Halloween ne zaman? - 2

HALLOWEEN TARİHİ

Halloween (Cadılar Bayramı)kelimesinin ilk kayıtları 1550'lere dayanmaktadır. Halloween bazen Hallowe'en olarak yazılır , bu da isminin Allhallows Even'in kısaltılmışından geldiği gerçeğini yansıtır . Allhallows , Azizler Günü olarak bilinen Hristiyan bayramının bir diğer adıdır .

Halloween (Cadılar Bayramı) nedir? Halloween ne zaman? - 3

Allhallows Even'de even kelimesi eve ile aynı anlama gelir - bir tatilden önceki akşam veya gün ( Noel Arifesi'ndeki gibi ). Hallow kelimesi azizlere atıfta bulunmak için kullanılır - hallowed "kutsal" anlamına gelir.

Halloween (Cadılar Bayramı) nedir? Halloween ne zaman? - 4

CADILAR BAYRAMI NEREDEN GELİYOR?

Cadılar Bayramı ile ilişkilendirilen geleneklerin çoğunun, özellikle de ruhlar aleminden yaratıkların yaşayanların dünyasında dolaştığı bir zaman olduğu düşüncesinin Samhain'den kaynaklandığı düşünülüyor.

Hristiyanlık döneminde, Samhain geleneklerinden bazıları 1 Kasım'da kutlanan Azizler Günü'ne dahil edildi. Bu geleneklerin çoğu göçmenler tarafından ABD'ye getirildi ve Cadılar Bayramı , günümüzdeki haline gelmek için birçok kültürden etkilenmiş ve bu kültürlerden öğeler barındırmıştır.

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