Halloween (Cadılar Bayramı) nedir? Halloween ne zaman?

CADILAR BAYRAMI NEREDEN GELİYOR?

Cadılar Bayramı ile ilişkilendirilen geleneklerin çoğunun, özellikle de ruhlar aleminden yaratıkların yaşayanların dünyasında dolaştığı bir zaman olduğu düşüncesinin Samhain'den kaynaklandığı düşünülüyor.



Hristiyanlık döneminde, Samhain geleneklerinden bazıları 1 Kasım'da kutlanan Azizler Günü'ne dahil edildi. Bu geleneklerin çoğu göçmenler tarafından ABD'ye getirildi ve Cadılar Bayramı , günümüzdeki haline gelmek için birçok kültürden etkilenmiş ve bu kültürlerden öğeler barındırmıştır.