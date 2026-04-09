Hamaney'in 40. gün anmasında binlerce kişi yürüdü

NTV muhabiri Ali Çabuk savaşın ilk gününde hava saldırılarıyla öldürülen eski İran dini lideri Ali Hamaney'in ve diğer savaşta ölenlerin anıldığı 40. gün merasimlerini canlı takip etti. NTV muhabiri Çabuk şunları aktardı; "Binlerce İranlı, Cumhuri caddesinde, vurulduğu konutunun bulunduğu yerde Hamaney'i ve savaşta ölenlerin 40. gün merasimi için yürüyüş gerçekleştiriyorlar. İran kültüründe hayatını kaybeden bir kişi ölümünün 40. gününde ayrı bir önemle anılır. Meydanlarda "Lübnansız ateşkes İslam'a ihanettir.", “Lübnan kardeşimiz, Hizbullah yaverimiz”, "Amerikayla müzakereye ve teslime hayır, savaşa devam", "Amerika üsleri ya boşaltılacak ya vurulacak" sloganlarını duyuyorum. Lübnan'daki saldırılara ilişkin İranlı yetkililerden sert açıklamalar geliyor. İslamabad'da haftasonu bir müzakere beklentisi var ancak her an masa daha kurulmadan değişebilir. Bu kapsamda İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD ile varılan 10 maddelik anlaşma çerçevesinde 3 temel ihlalin gerçekleştiğini söyledi. Bu ihlaller nedeniyle artık ateşkesin ve müzakerenin anlamsız olacağını söylemişti. Lübnan'a saldırılar ateşkesin ihlali olarak görülüyor. Yine İran hava sahasının ihlali ve uranyum zenginleştirme hakkının tanınması konusunun ihlal edildiği belirtiliyor. Bir taraftan Tahran yönetimi Hürmüz kozunu kullanmaya devam ediyor. İran Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı, son yayınladığı açıklamada yeni güvenli rotalar ilan edildiğini duyurdu. Hürmüz Boğazı'nda mayınların olabileceği alanlar işaretlenmiş ve yeni giriş-çıkış güzergahları ilan etti İran tarafı. Umman Denizi'nden kuzeye doğru Lark Adası ardından da Basra Körfezi'ne uzanan rota giriş rotası olarak belirlendi. Çıkış rotasında da yine Lark Adası'nın güneyi işaretleniyor. Meydanlarda müzakere ve ateşkese karşı bir tepki olduğunu hatırlatalım. İnsanlar Hamaney'in hedef alındığı noktaya yakın yerde yürümeye devam ediyorlar. Atılan sloganlar arasında "Lübnansız ateşkesi kabul etmiyoruz" da yer alıyor. Hükümete çağrılar yapılıyor ve ABD'ye teslim olmayacağız sloganları da atılıyor."