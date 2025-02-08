Hamas 3 İsrailli erkek esiri serbest bıraktı, Filistinliler Batı Şeria'ya kavuştu: Gazze'de beşinci tur
Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının beşinci turu gerçekleştiriliyor. Hamas, 3 İsrailli erkek esiri serbest bırakıyor. Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami, Kızılhaç'a teslim edildi. Karşılığında İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli salıverilmeye başlandı. Filistinli esirleri taşıyan otobüsler Ramallah'a ulaştı. Bırakılan Filistinliler'den 18'i müebbet hapis alan isimlerden oluşuyor.
Hamas, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında beşinci turunda üç İsrailli erkek esiri serbest bıraktı.
Esirler, törenle Kızılhaç'a teslim edildi.
İsrail ordusu, rehineleri teslim aldığını doğruladı.