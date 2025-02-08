Hamas 3 İsrailli erkek esiri serbest bıraktı, Filistinliler hapishaneden salıverildi: Gazze'de beşinci tur

ALMAN VATANDAŞLIĞI VAR

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları dün yaptığı açıklamada, serbest bırakılacak esirlerin Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami olduğunu duyurdu.

Esirlerden Ohad Ben Ami'nin Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor.