Hamas 3 İsrailli erkek esiri serbest bıraktı, Kızılhaç'a teslim etti: Gazze'de beşinci tur

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının beşinci turu gerçekleştiriliyor. Hamas, 3 İsrailli erkek esiri serbest bırakıyor. Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami, Kızılhaç'a teslim edildi. Karşılığında İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli salıverilecek. Bırakılacak Filistinliler'den 18'i müebet hapis alan isimlerden oluşuyor.

Hamas 3 İsrailli erkek esiri serbest bıraktı, Kızılhaç'a teslim etti: Gazze'de beşinci tur - 1

Hamas, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında beşinci turunda üç İsrailli erkek esiri serbest bıraktı.,

Esirler, törenle Kızılhaç'a teslim edildi.

İsrail ordusu, rehineleri teslim aldığını doğruladı.

DÜNYA HABERLERİ

Hamas 3 İsrailli erkek esiri serbest bıraktı, Kızılhaç'a teslim etti: Gazze'de beşinci tur - 2

FİLİSTİNLİLER OTOBÜSE BİNDİRİLDİ

İsrail medyası da Ofer ve Negev hapishanelerindeki 183 Filistinli mahkûmun serbest bırakılma işlemlerinin başladığını, otobüslere bindirildiklerini aktardı.

Hamas 3 İsrailli erkek esiri serbest bıraktı, Kızılhaç'a teslim etti: Gazze'de beşinci tur - 3

ALMAN VATANDAŞLIĞI VAR

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları dün yaptığı açıklamada, serbest bırakılacak esirlerin Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami olduğunu duyurdu.

Esirlerden Ohad Ben Ami'nin Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor.

Hamas 3 İsrailli erkek esiri serbest bıraktı, Kızılhaç'a teslim etti: Gazze'de beşinci tur - 4

İSRAİL ANLAŞMAYI İHLAL ETTİ

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre İsrail, dün arabuluculara teslim edilen listenin kabul edilebilir olduğunu açıkladı.

İsrail basınında, Hamas'ın esirlerin isimlerini, İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yükümlülüklerine aykırı hareket ettiği için teslim etmeyi geciktirdiği iddia edilmişti.

Hamas 3 İsrailli erkek esiri serbest bıraktı, Kızılhaç'a teslim etti: Gazze'de beşinci tur - 5

18'İ MÜEBBET ALMIŞTI

Gazze'deki 3 İsrailli erkeğin Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinlinin serbest bırakılması bekleniyor.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, serbest bırakılacak Filistinlilerden 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılanlardan ve 111'i ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nde alıkonulan isimlerden oluşacak.

Hamas 3 İsrailli erkek esiri serbest bıraktı, Kızılhaç'a teslim etti: Gazze'de beşinci tur - 6
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