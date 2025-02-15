Hamas esirleri Kızılhaç'a teslim ediyor: Gazze'de altıncı tur

TRUMP TEHDİT ETTİ

Hamas dün, serbest bırakılacak rehinelerin ismini açıkladı.

Sasha Alexander Trufanov, Sagui Dekel Chen ve Iair Horn Kızılhaç'a teslim ediliyor.

İsrail de karşılık olarak 369 Filistinli mahkum ve tutukluyu hapishanelerden salıverecek.

Takasla ilgili dün açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "Yarın Gazze konusunda sert bir duruş alacağım, İsrail ne yapacak bilmiyorum" dedi.