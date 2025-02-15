Hamas esirleri Kızılhaç'a teslim ediyor: Gazze'de altıncı tur
Rehine krizinin aşılmasının ardından Gazze'deki esir takasında altıncı tur gerçekleştiriliyor. Hamas, dün ismini açıkladığı 3 rehineyi Kızılhaç'a teslim ediyor. Kızılhaç'a ait araçlar Gazze'ye ulaştı. İsrail, karşılığında 369 Filistinli esiri serbest bırakacak. Gazze'deki esir takasında son durum...
Hafta başında İsrail'in anlaşmayı ihlal etmesi nedeniyle rehinelerin serbest bırakılmasını askıya aldığını duyuran Hamas, bugün esirleri teslim ediyor.
Kızılhaç'a ait araçlar Gazze'ye ulaştı.
Bu 3 esir, İslami Cihad'ın elindeydi.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki tüm rehinelerin bugün öğlene kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edileceğini belirterek "kıyametin kopacağını" söylemişti.
Ancak önceki gün İsrail ve Hamas arasındaki rehine krizi aşıldı.