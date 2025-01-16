"Hamas için zafer, Siyonist rejim için yenilgi": İran ateşkesi nasıl değerlendirdi?
İran, Gazze'de ateşkese varıldığının açıklanmasının ardından İran'dan ilk yorum geldi. Ateşkes anlaşmasını Filistinliler için zafer, İsrail için ise yenilgi olarak değerlendiren İran, Gazze'nin yeniden inşasının derhal başlatılması çağrısında bulundu.
İran, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve rehine anlaşmasını Filistinliler için bir “zafer”, İsrail için ise “yenilgi” olarak değerlendirdi.
Gazze'deki askeri harekatı sırasında “en iğrenç suçları işleyen, binlerce kadın ve çocuğu öldüren” İsrail'in yenildiği, Tahran’ın açıklamasında vurgulandı.