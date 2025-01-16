"Hamas için zafer, Siyonist rejim için yenilgi": İran ateşkesi nasıl değerlendirdi?

"AÇIK BİR ZAFER"

Devrim Muhafızları Ordusu da benzer şekilde ateşkes anlaşmasını Filistinliler için bir kazanım olarak değerlendirdi.

Muhafızların açıklamasında “Savaşın sona ermesi ve ateşkesin uygulanması Filistin için açık ve büyük bir zafer olduğu kadar canavar Siyonist rejim için de daha büyük bir yenilgidir” denildi.