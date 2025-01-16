"Hamas için zafer, Siyonist rejim için yenilgi": İran ateşkesi nasıl değerlendirdi?

İran, Gazze'de ateşkese varıldığının açıklanmasının ardından İran'dan ilk yorum geldi. Ateşkes anlaşmasını Filistinliler için zafer, İsrail için ise yenilgi olarak değerlendiren İran, Gazze'nin yeniden inşasının derhal başlatılması çağrısında bulundu.

"Hamas için zafer, Siyonist rejim için yenilgi": İran ateşkesi nasıl değerlendirdi? - 1

İran, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve rehine anlaşmasını Filistinliler için bir “zafer”, İsrail için ise “yenilgi” olarak değerlendirdi.

Gazze'deki askeri harekatı sırasında “en iğrenç suçları işleyen, binlerce kadın ve çocuğu öldüren” İsrail'in yenildiği, Tahran’ın açıklamasında vurgulandı.

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"Hamas için zafer, Siyonist rejim için yenilgi": İran ateşkesi nasıl değerlendirdi? - 2

YENİDEN İNŞA ÇAĞRISI

İran Dışişleri Bakanlığı “Gazze'deki soykırım ve cinayetlerin tamamen durdurulması, işgalcilerin tamamen geri çekilmesi, Gazze Şeridi'ne derhal ve genişletilmiş yardım ulaştırılması dahil olmak üzere üzerinde anlaşmaya varılan düzenlemelerin tam olarak uygulanması” çağrısında bulundu.

Ayrıca Gazze'nin yeniden inşasının derhal başlatılması da İran’ın diğer çağrısı oldu.

"Hamas için zafer, Siyonist rejim için yenilgi": İran ateşkesi nasıl değerlendirdi? - 3

"AÇIK BİR ZAFER"

Devrim Muhafızları Ordusu da benzer şekilde ateşkes anlaşmasını Filistinliler için bir kazanım olarak değerlendirdi.

Muhafızların açıklamasında “Savaşın sona ermesi ve ateşkesin uygulanması Filistin için açık ve büyük bir zafer olduğu kadar canavar Siyonist rejim için de daha büyük bir yenilgidir” denildi.

"Hamas için zafer, Siyonist rejim için yenilgi": İran ateşkesi nasıl değerlendirdi? - 4

İran Meclis Başkanı Muhammad Bakır Galibaf da ateşkesi memnuniyetle karşılayarak bunun “Siyonist rejimin stratejik hedeflerine ulaşamamasına” neden olduğunu belirtti.

Galibaf, “suçlu rejimi cezalandırmak ve Filistin ulusunun yaralarını sarmak için” harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

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