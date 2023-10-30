Hamas, İsrail'e saldırmayı nasıl başardı? İsrail istihbaratı, Netanyahu'yu uyandırmaya bile gerek duymadı
İsrail'de 7 Ekim sabahı Hamas tarafından düzenlenen ve bin 500'ü aşkın İsrailli'nin ölümüne yol açan saldırılar, ülkedeki güvenlik zafiyetini ortaya çıkarmış oldu. Amerikan The New York Times (NYT) gazetesi, İsrail istihbaratının başlangıçta Hamas askerlerinin rutin bir tatbikat yaptığını düşünerek olayı ciddiye almadığını ve duruma İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu uyandıracak kadar önem vermediğini yazdı. NYT, ayrıca İsrail istihbaratının Hamas'ın el telsizlerini bir yıl önce dinlemeyi bırakarak büyük bir hata yaptığını ve bu istihbarat zayıflığının, İsrail'in yıllardır süren başarısızlığının bir sonucu olduğunu vurguladı.
Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği “Aksa Tufanı” saldırısına İsrail'in verdiği karşılık, İsrail istihbaratı ve güvenliğindeki önemli zaafları ortaya çıkardı. İsrail kamuoyunda ise pek çok kişi bu ihlalin nasıl mümkün olduğunu sorgulamaya başladı.