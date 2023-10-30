Hamas, İsrail'e saldırmayı nasıl başardı? İsrail istihbaratı, Netanyahu'yu uyandırmaya bile gerek duymadı

BARİYER'İN ZAYIFLIĞI ORTAYA ÇIKTI

İsrail'in bu güvenlik ihlalindeki kilit faktörlerden birisi de yaklaşık 65 km uzunluğunda olan ve Gazze'yi tecrit etmek için tasarlanan bir duvar olan 'Bariyer'in yenilmezliğine olan inançtı. Bu duvar, gözetleme teknolojisi ve uzaktan kumandalı sistemlerle tamamlanıyordu. Ancak Hamas'ın saldırısı, grubun kritik altyapıya zarar vermek için patlayıcı dronlar kullanmasıyla bu sistemin zayıflığını ortaya çıkardı.