Hamas lideri burada öldürüldü! Sinvar'ın son anlarında oturduğu koltuk bulundu

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden eski Hamas lideri Yahya Sinvar'ın giydiği askeri yelek ve yaralı olarak son anlarını geçirdiği koltuk bulundu. Ateşkesin ardından Gazzeliler tarafından sıkça ziyaret edilen evin sahibi, Sinvar'ın evinde "şehit düşmesinin" kendisi için gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Sinvar'ın yeleğinde kan izleri bulunduğu, koltuğun ise enkaz altından parçalar halinde çıktığı görüntülendi. Hamas lideri Sinvar, 16 Ekim 2024'te Gazze'nin güneyindeki Refah'ta İsrail askerleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti.

Hamas lideri burada öldürüldü! Sinvar'ın son anlarında oturduğu koltuk bulundu - 1

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatının son anlarında İsrail güçlerine karşı savaştığı evin sahibi Eşref Ebu Taha, konuya ilişkin bilgi verdi.

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Hamas lideri burada öldürüldü! Sinvar'ın son anlarında oturduğu koltuk bulundu - 2

ENKAZDAN BÜYÜK ZORLUKLA ÇIKARDI

Ebu Taha, Sinvar'ın son anlarında giydiği askeri yeleği, elbiselerinin bir kısmını ve yaralı olarak oturduğu koltuğu yıkılan evinin enkazından büyük zorluklarla çıkardığını söyledi.

Hamas lideri burada öldürüldü! Sinvar'ın son anlarında oturduğu koltuk bulundu - 3

Ebu Taha, çocuklarının, İsrail'in yıktığı evin enkazı altında kalan koltuğu, askeri yeleği ve yırtık elbiselerin bir kısmını büyük zorluklarla çıkardığını dile getirdi.

Hamas lideri burada öldürüldü! Sinvar'ın son anlarında oturduğu koltuk bulundu - 4

SİNVAR'IN ÖLDÜĞÜ EV ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Ateşkes anlaşmasının ilk iki gününde evinin kalıntılarının ziyaret yerine dönüştüğünü, burada çok sayıda Filistinlinin Sinvar'ın ölmeden önce verdiği son savaşa tanıklık eden yeri incelemek için akın ettiğini belirtti.

Ebu Taha, Sinvar'ın evinde "şehit düşmesinin" kendisi için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Hamas lideri burada öldürüldü! Sinvar'ın son anlarında oturduğu koltuk bulundu - 5

KAN İZLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

Sinvar'ın yeleğinde kan izleri bulunduğu, koltuğun ise enkaz altından parçalar halinde çıktığı belgelendi.

Hamas lideri burada öldürüldü! Sinvar'ın son anlarında oturduğu koltuk bulundu - 6

REFAH'TA ÖLDÜRÜLDÜ

Hamas lideri Sinvar, 16 Ekim 2024'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail askerleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti.

Sinvar'ın öldürülmesinin ardından İsrail ordusu, Ebu Taha'nın evini bombalayarak yerle bir etmişti.

Hamas lideri burada öldürüldü! Sinvar'ın son anlarında oturduğu koltuk bulundu - 7

SON ANLARI YAYINLANMIŞTI

İsrail ordusu, küçük bir İHA ile kaydedilen ve Sinvar'a ait son anları gösterdiği iddia edilen görüntüleri yayınlamıştı.

Görüntülerde elinden ağır yaralanan Sinvar’ın bir koltukta oturduğu ve yüzünün bir eşarpla örtülü olduğu görülüyor.

Sinvar, aldığı ağır yaraya rağmen kendisini kaydeden İHA’ya bir sopa fırlatarak düşürmek için çabalıyor.

Hamas lideri burada öldürüldü! Sinvar'ın son anlarında oturduğu koltuk bulundu - 8

İSRAİL'İN HER YERDE ARADIĞI LİDER

Sinvar hedefli bir operasyonda öldürülmemiş olsa da İsrail güçleri, son aylarda Sinvar'ın saklandığından şüphelenilen bölgelerdeki tünelleri bombaladığını bildirmişti.

Hamas lideri Yahya Sinvar, suikast sonucu hayatını kaybeden İsmail Haniye’nin yerine seçilmişti.

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