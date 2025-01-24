Hamas lideri burada öldürüldü! Sinvar'ın son anlarında oturduğu koltuk bulundu

SİNVAR'IN ÖLDÜĞÜ EV ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Ateşkes anlaşmasının ilk iki gününde evinin kalıntılarının ziyaret yerine dönüştüğünü, burada çok sayıda Filistinlinin Sinvar'ın ölmeden önce verdiği son savaşa tanıklık eden yeri incelemek için akın ettiğini belirtti.

Ebu Taha, Sinvar'ın evinde "şehit düşmesinin" kendisi için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.