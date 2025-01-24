Hamas lideri burada öldürüldü! Sinvar'ın son anlarında oturduğu koltuk bulundu
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden eski Hamas lideri Yahya Sinvar'ın giydiği askeri yelek ve yaralı olarak son anlarını geçirdiği koltuk bulundu. Ateşkesin ardından Gazzeliler tarafından sıkça ziyaret edilen evin sahibi, Sinvar'ın evinde "şehit düşmesinin" kendisi için gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Sinvar'ın yeleğinde kan izleri bulunduğu, koltuğun ise enkaz altından parçalar halinde çıktığı görüntülendi. Hamas lideri Sinvar, 16 Ekim 2024'te Gazze'nin güneyindeki Refah'ta İsrail askerleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti.
Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatının son anlarında İsrail güçlerine karşı savaştığı evin sahibi Eşref Ebu Taha, konuya ilişkin bilgi verdi.