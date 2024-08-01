Hamas lideri Haniye için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi

Suikastle öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için İran'ın başkenti Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen törende yüksek güvenlik önlemleri alındı. Haniye'nin naaşı daha sonra Katar'ın başkenti Doha'ya götürülecek.

Hamas lideri Haniye için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi - 1

İran'ın başkentinde kaldığı binaya düzenlenen füze saldırısı ile öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için ilk tören Tahran'da düzenlendi.

Yoğun katılımın olduğu törende yüksek güvenlik önlemleri alındı.

Haniye'nin cenaze namazını İran'ın dini lideri Ali Hamaney kıldırdı. 

VİDEO: İsmail Haniye bu binada mı öldürüldü?

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Hamas lideri Haniye için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi - 2

Haniye'nin naaşı, törenin ardından Hamas liderliğinin bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'ya götürülecek.

Filistinli örgütün lideri, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğramıştı.

VİDEO: NTV ekibi Haniye'nin cenaze töreninde

Hamas lideri Haniye için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi - 3

Hamas yaptığı ilk açıklamada, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü. Hamas liderinin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Hamas lideri Haniye için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi - 4

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin “savaşı yeni boyutlara taşıyacağını” ve büyük yansımaları olacağını söyledi.

Hamas lideri Haniye için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi - 5

İran Ulusal Güvenlik Konseyi ise üst düzey Devrim Muhafızları komutanları ile suikasti soruşturmak üzere toplandı. Sonuçların yakında açıklanacağı belirtildi.

Haniye'nin öldürülmesine karşı Tahran'ın stratejisine karar verilecek.

Hamas lideri Haniye için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi - 6

İsrail saldırıyı üstlendiklerine dair resmi bir açıklama yapmadı ancak Başbakan Binyamin Netanyahu dün, Haniye'den doğrudan bahsetmeden "İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik" dedi.

Hamas lideri Haniye için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi - 7

Netanyahu dün akşam saatlerinde başkent Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından konuştu.

"İsrail kendisine saldırganlık gerçekleştirenlere ağır bir bedel ödetecektir. Her türlü tehdide, her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı.

Hamas lideri Haniye için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi - 8
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