Hamas lideri Haniye için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi
Suikastle öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için İran'ın başkenti Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen törende yüksek güvenlik önlemleri alındı. Haniye'nin naaşı daha sonra Katar'ın başkenti Doha'ya götürülecek.
İran'ın başkentinde kaldığı binaya düzenlenen füze saldırısı ile öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için ilk tören Tahran'da düzenlendi.
Yoğun katılımın olduğu törende yüksek güvenlik önlemleri alındı.
Haniye'nin cenaze namazını İran'ın dini lideri Ali Hamaney kıldırdı.