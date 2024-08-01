Hamas lideri Haniye için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi

Netanyahu dün akşam saatlerinde başkent Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından konuştu.

"İsrail kendisine saldırganlık gerçekleştirenlere ağır bir bedel ödetecektir. Her türlü tehdide, her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı.