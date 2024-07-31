Hamas Lideri Haniye Tahran'da öldürüldü (İsmail Haniye kimdir?)

Hamas Lideri İsmail Haniye Tahran'da uğradığı suikastte öldürüldü. Haniye'nin öldüğünü doğrulayan Hamas, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü." ifadelerini kullandı. Suikastın arkasında kimin olduğu henüz bilinmiyor. Suudi Arabistan basınına göre suikast saat 02.00'de güdümlü füze kullanılarak düzenlendi.

Hamas Lideri Haniye Tahran'da öldürüldü (İsmail Haniye kimdir?) - 1

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikastte uğradı.

DÜNYA HABERLERİ

Hamas Lideri Haniye Tahran'da öldürüldü (İsmail Haniye kimdir?) - 2

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Hamas Lideri Haniye Tahran'da öldürüldü (İsmail Haniye kimdir?) - 3

HAMAS: CEZASIZ KALMAYACAK

Haniye'nin öldüğünü doğrulayan Hamas, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü. Hamas liderinin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak." açıklamasını yaptı. 

İran'dan yapılan açıklamada ise suikastin soruşturulduğu ve sonuçlarının yakında açıklanacağı belirtildi. 

Hamas Lideri Haniye Tahran'da öldürüldü (İsmail Haniye kimdir?) - 4

ABD Savunma Bakanı Austin, "Savaşın kaçınılmaz olduğunu düşünmüyorum. Tansiyonu düşürmeye yardımcı olacak bir şeyler yaptığımızdan emin olmak için çok sıkı çalışacağız. İsrail saldırıya uğrarsa, İsrail'i savunmaya yardımcı oluruz" dedi.

Hamas Lideri Haniye Tahran'da öldürüldü (İsmail Haniye kimdir?) - 5

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberlere göre, Devlet Başkanı Abbas, Haniye'ye yönelik suikastı şiddetle kınadı.

Haniye'nin öldürülmesini korkakça bir eylem ve tehlikeli bir gelişme olarak nitelendiren Abbas, Filistin halkını da İsrail işgaline karşı direnme ve birlik olmaya davet etti.

Hamas Lideri Haniye Tahran'da öldürüldü (İsmail Haniye kimdir?) - 6

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de Haniye'nin öldürülmesini şiddetle kınadı.

Hamas liderine yönelik suikastı tehlikeli gerilim olarak değerlendiren Şeyh, İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarını topyekün artırdığı bu dönemde birlik ve direniş çağrısı yaptı.

Hamas Lideri Haniye Tahran'da öldürüldü (İsmail Haniye kimdir?) - 7

İRAN: HANİYE'NİN KANI BOŞA GİTMEYECEK

İran Dışişleri Bakanlığı, "Haniye'nin Tahran'da şehit edilmesi, Tahran, Filistin ve direniş cephesi arasındaki derin ve kırılmaz bağı güçlendirecek. Haniye'nin kanı boşa gitmeyecek" açıklaması yaptı.

Hamas Lideri Haniye Tahran'da öldürüldü (İsmail Haniye kimdir?) - 8

3 OĞLU VE 4 TORUNU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail ordusu, 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden İsmail Haniye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu.

Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Haniye, "Çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söylemişti.

Hamas Lideri Haniye Tahran'da öldürüldü (İsmail Haniye kimdir?) - 9

Haniye'nin, İsrail ordusunun Ramazan Bayramı'nda düzenlediği saldırıda yaralanan torunu Melek Haniye de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

İsrail basınına göre, "Haniye'nin oğullarına düzenlenen suikast, İsrail ordusu ve istihbaratının işbirliğiyle" gerçekleştirilmişti.

Hamas Lideri Haniye Tahran'da öldürüldü (İsmail Haniye kimdir?) - 10

İSMAİL HANİYE KİMDİR?

Filistinli siyaset adamı, Filistin Ulusal Yönetimi'nin tartışmalı eski başbakanı İsmail Haniye, 1963'te Gazze Şeridi'ndeki Elşati mülteci kampında dünyaya geldi. Ailesi 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında Aşkelon şehrinden kaçarak mülteci durumuna düşmüştü. 1987'de Gazze İslam Üniversitesi'nden mezun oldu. 1989'da I. İntifada'ya katıldığı ve Hamas üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. 1992'de serbest bırakıldıktan sonra, İsrail tarafından diğer İslami Cihad ve Hamas üyesi 415 kişilik grubun arasına katılıp, Güney Lübnan'a sürüldü. Ertesi yıl Gazze'ye geri döndü.

Hamas Lideri Haniye Tahran'da öldürüldü (İsmail Haniye kimdir?) - 11

1999'dan 2004'e kadar, Hamas genel sekreteri Şeyh Ahmet Yasin'in özel kalem müdürlüğünü yaptı.

Aralık 2005'te yapılan ve 25 Ocak 2006'da tekrarlanan Filistin Yasama Konseyi seçimlerinde Hamas lideri Halid Meşal'in Şam'da sürgünde bulunmasından dolayı listenin en başında yer aldı. Hamas'ın 132 sandalyeden 74'ünü aldığı seçimler sonucunda Haniye, 16 Şubat 2006'da Hamas'ın başbakan adayı olarak açıklandı.

19 Şubat'ta, ABD ve İsrail'in karşı çıkmalarına rağmen Filistin başkanı Mahmud Abbas tarafından başbakanlığa atandı. 

Hamas Lideri Haniye Tahran'da öldürüldü (İsmail Haniye kimdir?) - 12

Ekim 2006'da Gazze'de El Fetih ile Hamas üyelerinin çarpışmaları sırasında konvoyuna düzenlenen saldırıdan kurtuldu.

Mayıs 2007'de İsrail'in evine karşı düzenlediği füze saldırısını atlattı.

Hamas Lideri Haniye Tahran'da öldürüldü (İsmail Haniye kimdir?) - 13

Haziran 2007'de Gazze Şeridi'ndeki Hamas ile El Fetih arasındaki çatışmaların zirveye çıkması üzerine, Filistin devlet başkanı Mahmud Abbas tarafından görevinden alındı.

Haniye evli ve 13 çocuğa sahipti.  2017 yılından itibaren Hamas'ın Siyasi Büro Başkanıdır.

Hamas Lideri Haniye Tahran'da öldürüldü (İsmail Haniye kimdir?) - 14
Hamas Lideri Haniye Tahran'da öldürüldü (İsmail Haniye kimdir?) - 15
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