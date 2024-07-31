Hamas Lideri Haniye Tahran'da öldürüldü (İsmail Haniye kimdir?)
Hamas Lideri İsmail Haniye Tahran'da uğradığı suikastte öldürüldü. Haniye'nin öldüğünü doğrulayan Hamas, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü." ifadelerini kullandı. Suikastın arkasında kimin olduğu henüz bilinmiyor. Suudi Arabistan basınına göre suikast saat 02.00'de güdümlü füze kullanılarak düzenlendi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikastte uğradı.