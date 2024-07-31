Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesine dünyadan tepkiler

HAMAS: İRADEYİ KIRMAYI AMAÇLAYAN CİDDİ BİR EYLEM

Üst düzey Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, Haniye'nin öldürülmesi hakkında açıklamada bulundu.

Zuhri, “İsrail işgalinin Kardeş Haniye'ye yönelik bu suikastı, Hamas'ın ve halkımızın iradesini kırmayı ve sahte hedeflere ulaşmayı amaçlayan ciddi bir eylemdir. Bu eylemin hedeflerine ulaşmada başarısız olacağını teyit ediyoruz" diye konuştu.

Hamas'ın amaçlarının değişmeyeceğini ve yoluna devam edeceğini vurgulayan Zuhri, "Hamas bir kavram ve kurumdur, kişiler değil. Hamas, fedakarlıklara rağmen bu yolda devam edecek ve zaferden eminiz" dedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, siyasi lider İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin "savaşı yeni boyutlara taşıyacağını" ve ağır sonuçları olacağını söyledi.