Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesine dünyadan tepkiler
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybetti. Haniye'nin öldürüldüğü haberini doğrulayan Hamas, "Korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak" açıklamasını yaptı. Suikastı sonrası tepkiler art arda geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "işgalci teröristleri pişman edeceğiz" derken, Rusya'dan itidal çağrısı geldi. Haniye'nin öldürülmesine Avrupa'dan ilk tepki ise Almanya'dan geldi. İşte Hamas liderinin ölümüne dünyadan tepkiler...
HAMAS LİDERİ HANİYE ÖLDÜRÜLDÜ
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğradı.
İran Ulusal Güvenlik Konseyi, üst düzey Devrim Muhafızları komutanları ile suikasti soruşturmak üzere toplandı.
Filistinli gruplar, genel grev ve geniş çaplı protesto çağrısı yaptı.
Siyasi liderlerden ise çok sayıda açıklama geldi.
İşte Hamas'ın bir numaralı ismi Haniye'nin ölümüne dünyadan tepkiler...