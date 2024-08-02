Hamas lideri İsmail Haniye Katar'da son yolculuğuna uğurlandı
İran'ın başkenti Tahran'da suikastle öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için Katar’da cenaze töreni düzenlendi. Arap ve İslam dünyasından çok sayıda liderin katıldığı törende Türkiye heyeti de hazır bulundu. Haniye, Doha’nın 15 kilometre kuzeyindeki Luseyl kentinde defnedildi. Cenazede İsrail karşıtı sloganlar atıldı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Katar’da son yolculuğuna uğurlandı.
Dün akşam saatlerinde Tahran’dan Katar’a getirilen Haniye için İmam Muhammed bin Abdülvahhab Camii'nde cenaze namazı kılındı.
Törene Arap ve İslam dünyasından çok sayıda lider katıldı.