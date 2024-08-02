Hamas lideri İsmail Haniye Katar'da son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye’den de geniş bir heyet Doha’daki programda hazır bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile birçok milletvekili törene katıldı.