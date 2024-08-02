Hamas lideri İsmail Haniye Katar'da son yolculuğuna uğurlandı

İran'ın başkenti Tahran'da suikastle öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için Katar’da cenaze töreni düzenlendi. Arap ve İslam dünyasından çok sayıda liderin katıldığı törende Türkiye heyeti de hazır bulundu. Haniye, Doha’nın 15 kilometre kuzeyindeki Luseyl kentinde defnedildi. Cenazede İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Hamas lideri İsmail Haniye Katar'da son yolculuğuna uğurlandı - 1

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye,  Katar’da son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam saatlerinde Tahran’dan Katar’a getirilen Haniye için İmam Muhammed bin Abdülvahhab Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Törene Arap ve İslam dünyasından çok sayıda lider katıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Hamas lideri İsmail Haniye Katar'da son yolculuğuna uğurlandı - 2

Türkiye’den de geniş bir heyet Doha’daki programda hazır bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile birçok milletvekili törene katıldı.

Hamas lideri İsmail Haniye Katar'da son yolculuğuna uğurlandı - 3

El Fetih ve İslami Cihad gibi Filistinli grupların liderleri de Doha'daydı.

Cenaze töreni, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleşti.

Güvenlik güçleri bölgede nöbet tuttu.

Hamas lideri İsmail Haniye Katar'da son yolculuğuna uğurlandı - 4

Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği törende birer konuşma yaptı.

Törende İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Haniye daha sonra Doha’nın 15 kilometre kuzeyindeki Luseyl kentinde defnedildi.

Hamas lideri İsmail Haniye Katar'da son yolculuğuna uğurlandı - 5

Haniye için ilk tören dün suikaste uğradığı Tahran'da düzenlendi.

Hamas liderinin cenaze namazını İran'ın dini lideri Ali Hamaney kıldırdı.

Hamas lideri İsmail Haniye Katar'da son yolculuğuna uğurlandı - 6

Haniye'nin Tharan'da öldürülmesinin ardından bölgede gerilim arttı.

Suikastten İsrail'i sorumlu tutan İran, Hizbullah ve bölgedeki müttefikler "intikam sözü" verdi.

Hamas lideri İsmail Haniye Katar'da son yolculuğuna uğurlandı - 7

İsrail saldırıyı üstlenen resmi bir açıklama yapmadı.

Ancak Başbakan Binyamin Netanyahu, Haniye'nin adını geçirmeden "İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik" dedi.

Hamas lideri İsmail Haniye Katar'da son yolculuğuna uğurlandı - 8
DAHA FAZLA GÖSTER