Hamas lideri Sinvar öldürüldü: Neler biliyoruz?

İsrail ordusu, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Refah'ta düzenlenen bir kara operasyonu sırasında öldürüldüğünü duyurdu. Hamas'ın yeni liderinin de öldürülmüş olması soru işaretlerini beraberinde getirdi. İsrail ordusu, savaş boyunca Gazze'de gizlenen Hamas liderini bir yıldan fazla süredir arıyordu. İddiaya göre, 16 Ekim tarihinde Gazze'nin güneyinde devriye gezen İsrail askerleri şans eseri Sinvar ile karşılaştı. Uzun süredir İsrail ordusunun bir numaralı hedefi olan Sinvar nasıl bulundu ve öldürüldü? Sinvar'ın öldürülmesinin ardından Hamas'ın yeni lideri kim olacak?

Hamas lideri Sinvar öldürüldü: Neler biliyoruz? - 1

Dün akşam İsrail ordusu, Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ın da öldürüldüğünü duyurdu.

Sinvar'ın yakalanmaktan veya ölümden kurtulma becerisi, 7 Ekim'de başlayan savaşta İsrail'in tam kapsamlı bir zafer elde etmesini engelledi.

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Hamas lideri Sinvar öldürüldü: Neler biliyoruz? - 2

"ORTADAN KALDIRILDI: YAHYA SİNVAR"

İsrail ordusu, 7 Ekim saldırılarının planlayıcısı olan ve savaş boyunca Gazze'de gizlenen Hamas liderini bir yıldan fazla süredir arıyordu.

Ordu, resmi X hesabı üzerinden, “Ortadan kaldırıldı: Yahya Sinvar” paylaşımında bulundu.

Daha sonra İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, "Hamas Lideri Yahya Sinvar öldü" açıklaması yaptı.

Peki Sinvar nasıl öldürüldü?

Hamas lideri Sinvar öldürüldü: Neler biliyoruz? - 3

SİNVAR NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

61 yaşındaki Yahya Sinvar'ın, zamanının çoğunu, bir grup koruma ve İsrailli rehinelerle birlikte Gazze Şeridi'nin altındaki tünellerde geçirdiği söyleniyor.

İddiaya göre, 16 Ekim tarihinde Gazze'nin güneyinde devriye gezen İsrail askerleri şans eseri Sinvar ile karşılaştı.

Hamas lideri Sinvar öldürüldü: Neler biliyoruz? - 4

İsrail Savunma Kuvvetleri, 828. Bislamach Tugayı'na bağlı bir birimin Refah'a bağlı Tal el-Sultan bölgesinde devriye gezdiğini bildirdi.

Bu devriye sırasında bölgede üç Hamas üyesi tespit edildi ve çatışma yaşandı.

O aşamada dikkat çekici bir şey görülmedi ve askerler perşembe sabahına kadar olay yerine dönmediler.

Hamas lideri Sinvar öldürüldü: Neler biliyoruz? - 5

Daha sonra cenazeler incelendiğinde birinin Hamas liderine çok benzediği görüldü. Askerler Sinvar olduğu düşünülen kişinin vücudundan örnek alarak incelenmesi için İsrail'e götürdü.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü Daniel Hagari, güçlerinin "Sinvar'ın orada olduğunu bilmediğini ancak operasyona devam ettiklerini" söyledi.

Yayınlanan görüntülerde Sinvar'ın bir drone ile yeri tespit edildikten sonra saldırıya uğradığı görülüyor.

Hamas lideri Sinvar öldürüldü: Neler biliyoruz? - 6

SİNVAR'IN ÖLÜMÜ NASIL DOĞRULANDI?

İsrail, Sinvar'ın Gazze'de öldürülmüş olabileceği ihtimalini "araştırdığını" ilk kez yerel saatle perşembe günü öğleden sonra duyurdu.

İsrail Ordu Radyosu, görsel kanıtların öldürülenlerden birinin Sinvar olduğunu gösterdiğini ve DNA testlerinin devam ettiğini bildirdi.

DNA TESTLERİ SONUÇLANDI

Ordu daha sonra, Sinvar'a ait olduğu belirtilen naaşın kimlik tespit sürecinin tamamlanarak teyit edildiğini duyurdu.

İsrail'in elinde, Sinvar'ın İsrail hapishanesinde geçirdiği dönemde alınmış DNA örnekleri bulunuyor.

Hamas lideri Sinvar öldürüldü: Neler biliyoruz? - 7

SİNVAR NASIL BULUNDU?

Sinvar hedefli bir operasyonda öldürülmemiş olsa da İsrail güçleri, haftalardır istihbarat verilerinin Sinvar'ın varlığını gösterdiği bölgelerde operasyon yürüttüğünü ileri sürüyor.

İsrail gazetesi Haaretz geçtiğimiz günlerde, İsrail'in son aylarda Sinvar'ın saklandığından şüphelenilen bölgelerdeki tünelleri bombaladığını bildirmişti.

Hamas lideri Sinvar öldürüldü: Neler biliyoruz? - 8

Hamas'ın son lideri, bir yıldan uzun süredir Gazze'de yakalanmadan liderlik yapmayı başardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Sinvar'ın öldürülmesiyle ilgili, "Hamas Gazze'yi yönetmeyecek. Bu Gazze halkının tiranlığa karşı özgürleşmesi için bir fırsat." açıklaması yaptı.

Hamas lideri Yahya Sinvar, suikast sonucu hayatını kaybeden İsmail Haniye’nin yerine seçilmişti.

Hamas lideri Sinvar öldürüldü: Neler biliyoruz? - 9

SİNVAR'IN YERİNE KİM GELEBİLİR?

Cambridge Üniversitesi'nde Ortadoğu'nun uluslararası ilişkileri üzerine ders veren Roxane Farmanfarmaian, El Cezire'ye konuştu.

Farmanfarmaian, Yahya Sinvar'ın yerini alabilecek olası liderlerden bazılarının ondan daha “sert” olabileceğini öne sürdü.

Sinvar'ın yerine geçebilecek isim ise henüz belirsizliğini koruyor.

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