Hamas lideri Sinvar öldürüldü: Neler biliyoruz?
İsrail ordusu, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Refah'ta düzenlenen bir kara operasyonu sırasında öldürüldüğünü duyurdu. Hamas'ın yeni liderinin de öldürülmüş olması soru işaretlerini beraberinde getirdi. İsrail ordusu, savaş boyunca Gazze'de gizlenen Hamas liderini bir yıldan fazla süredir arıyordu. İddiaya göre, 16 Ekim tarihinde Gazze'nin güneyinde devriye gezen İsrail askerleri şans eseri Sinvar ile karşılaştı. Uzun süredir İsrail ordusunun bir numaralı hedefi olan Sinvar nasıl bulundu ve öldürüldü? Sinvar'ın öldürülmesinin ardından Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
Dün akşam İsrail ordusu, Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ın da öldürüldüğünü duyurdu.
Sinvar'ın yakalanmaktan veya ölümden kurtulma becerisi, 7 Ekim'de başlayan savaşta İsrail'in tam kapsamlı bir zafer elde etmesini engelledi.