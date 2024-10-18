Hamas lideri Sinvar öldürüldü: Neler biliyoruz?

İsrail Savunma Kuvvetleri, 828. Bislamach Tugayı'na bağlı bir birimin Refah'a bağlı Tal el-Sultan bölgesinde devriye gezdiğini bildirdi.

Bu devriye sırasında bölgede üç Hamas üyesi tespit edildi ve çatışma yaşandı.

O aşamada dikkat çekici bir şey görülmedi ve askerler perşembe sabahına kadar olay yerine dönmediler.