Hamas lideri Sinvar'ın son anları ortaya çıktı: Savaşarak öldü
İsrail ordusu, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Refah'ta düzenlenen bir operasyon sırasında öldürüldüğünü duyurdu. Ölümünün doğrulanmasının ardından Sinvar'ın son anlarına ait görüntüler yayınlandı. Görüntülerde ağır yaralı olduğu belirlenen Hamas liderinin son ana kadar çatışmaya devam ettiği görülüyor.
İsrail ordusu, Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü duyurdu.
Ordu, 7 Ekim saldırılarının planlayıcısı olan ve savaş boyunca Gazze'de gizlenen Hamas liderini bir yıldan fazla süredir arıyordu.