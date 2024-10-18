Hamas lideri Sinvar'ın son anları ortaya çıktı: Savaşarak öldü

İSRAİL ASKERLERİ TAKİP ETTİ

İsrail basınına göre, İsrail askerleri Hamas üyesi olduğundan şüphelenilen kişilerin binalar arasında hareket ettiğini görüp ateş açtı.

Daha sonra iki taraf arasında çatışma çıktı ve Sinvar yıkık bir binaya girdi. Binaya tank mermileri ve bir füze de atıldı.