Hamas lideri Sinvar'ın son anları ortaya çıktı: Savaşarak öldü

İsrail ordusu, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Refah'ta düzenlenen bir operasyon sırasında öldürüldüğünü duyurdu. Ölümünün doğrulanmasının ardından Sinvar'ın son anlarına ait görüntüler yayınlandı. Görüntülerde ağır yaralı olduğu belirlenen Hamas liderinin son ana kadar çatışmaya devam ettiği görülüyor.

Hamas lideri Sinvar'ın son anları ortaya çıktı: Savaşarak öldü - 1

İsrail ordusu, Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü duyurdu.

Ordu, 7 Ekim saldırılarının planlayıcısı olan ve savaş boyunca Gazze'de gizlenen Hamas liderini bir yıldan fazla süredir arıyordu.

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Hamas lideri Sinvar'ın son anları ortaya çıktı: Savaşarak öldü - 2

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Sinvar, önceki İsrail suikastlarında olduğu gibi özel bir operasyonla öldürülmedi.

İddiaya göre, 16 Ekim tarihinde Gazze'nin güneyinde devriye gezen İsrail askerleri şans eseri Sinvar ile karşılaştı.

Çatışma sırasında ölen Hamas liderinin kimliğini İsrail askerleri ancak çatışma sonrası fark edebildi.

Hamas lideri Sinvar'ın son anları ortaya çıktı: Savaşarak öldü - 3

İSRAİL ASKERLERİ TAKİP ETTİ

İsrail basınına göre, İsrail askerleri Hamas üyesi olduğundan şüphelenilen kişilerin binalar arasında hareket ettiğini görüp ateş açtı.

Daha sonra iki taraf arasında çatışma çıktı ve Sinvar yıkık bir binaya girdi. Binaya tank mermileri ve bir füze de atıldı.

Hamas lideri Sinvar'ın son anları ortaya çıktı: Savaşarak öldü - 4

SON ANLARINDA SAVAŞMAYA DEVAM ETTİ

İsrail ordusu, küçük bir İHA ile kaydedilen ve Sinvar'a ait son anları gösterdiği iddia edilen görüntüleri yayınladı.

Görüntülerde elinden ağır yaralanan Sinvar’ın bir koltukta oturduğu ve yüzünün bir eşarpla örtülü olduğu görülüyor.

Hamas lideri Sinvar'ın son anları ortaya çıktı: Savaşarak öldü - 5

Sinvar, aldığı ağır yaraya rağmen kendisini kaydeden İHA’ya bir sopa fırlatarak düşürmek için çabalıyor.

Hamas lideri Sinvar'ın son anları ortaya çıktı: Savaşarak öldü - 6

İSRAİL BİR YILDIR ONU ARIYOR

Sinvar hedefli bir operasyonda öldürülmemiş olsa da İsrail güçleri, haftalardır istihbarat verilerinin Sinvar'ın varlığını gösterdiği bölgelerde operasyon yürüttüğünü ileri sürüyor.

İsrail gazetesi Haaretz geçtiğimiz günlerde, İsrail'in son aylarda Sinvar'ın saklandığından şüphelenilen bölgelerdeki tünelleri bombaladığını bildirmişti.

Hamas lideri Yahya Sinvar, suikast sonucu hayatını kaybeden İsmail Haniye’nin yerine seçilmişti.

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