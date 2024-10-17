Hamas onun liderliğinde değişti

"Bizi taş devrine döndürdü" diyen de vardı, gurur kaynağı olarak gören de. Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar, Filistin sokaklarında çok popüler bir isimdi. Özellikle doğup, büyüdüğü ve lideri olduğu Gazze'de. Onu tanıyanlar, kolay hakimiyet kuran, çabuk sinirlenen, az konuşan karizmatik biri olarak tanımlıyordu.



"Ebu İbrahim" kod adını kullanan Sinvar, 1962'de Gazze'nin güneyinde, Han Yunus mülteci kampında doğdu. İleride sorumlusu olacağı Han Yunus'ta büyüdü.

80'lerin başında, Hamas'ın kurucusu Şeyh Ahmed Yasin'e "fısıldayan adam" olarak siyaset sahnesine çıktı.