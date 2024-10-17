Hamas onun liderliğinde değişti

Gazze'nin kaderinin çizilmesinde rol oynayan isimlerden biri de Yahya Sinvar'dı. Sinvar, Hamas'ın Gazze yönetiminin başındaydı. İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesinin ardından tüm Hamas yönetiminin liderliğini üstlenmişti. 23 yıl İsrail'de hapis yatan Sinvar, İsrail'i en iyi tanıyan kişi olarak niteleniyordu. İsrail'de hapiste yatmanın ne demek olduğunu iyi bildiği için 7 Ekim saldırısına onay verdiği söyleniyordu.

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"Bizi taş devrine döndürdü" diyen de vardı, gurur kaynağı olarak gören de. Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar, Filistin sokaklarında çok popüler bir isimdi. Özellikle doğup, büyüdüğü ve lideri olduğu Gazze'de. Onu tanıyanlar, kolay hakimiyet kuran, çabuk sinirlenen, az konuşan karizmatik biri olarak tanımlıyordu.

"Ebu İbrahim" kod adını kullanan Sinvar, 1962'de Gazze'nin güneyinde, Han Yunus mülteci kampında doğdu. İleride sorumlusu olacağı Han Yunus'ta büyüdü.
80'lerin başında, Hamas'ın kurucusu Şeyh Ahmed Yasin'e "fısıldayan adam" olarak siyaset sahnesine çıktı.

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Hamas onun liderliğinde değişti - 2

1987'de "İslami Direniş Hareketi" Hamas kurulduğunda örgüte katıldı. Hamas silahlı kanadı "Kassam Tugayları"nın kuruluşunda görev aldı.

Yahya Sinvar, Hamas içinde acımasızlığıyla nam saldı. Örgütün, işbirlikçi olduğu iddia edilen kişileri saf dışı bırakmak için kurulan iç güvenlik teşkilatından sorumluydu. İddiaya göre Sinvar, o dönemde "işbirlikçilikle" suçlanan birini kardeşlerine canlı canlı yaktırdı. Uyguladığı şiddet nedeniyle bazı Filistinliler ona "Han Yunus Kasabı" lakabını taktı.

Hamas onun liderliğinde değişti - 3

1989'da, Birinci İntifada'nın en yoğun günlerinde İsrail'e esir düştü. O günlerde Hamas, Gazze'de ortaya çıkmış küçük bir İslami militan grubuydu.
Sinvar, İsrail'de iç istihbarat örgütü Şin Bet tarafından sorgulandı, gizli bir askeri mahkemede yargılandı. 12 Filistinlinin ölümünden sorumlu tutulan Sinvar, ömürboyu hapis cezasına çarptırıldı.

Sinvar, İsrail'de hapis yakarken örgüt hiyerarşisi içinde etkili bir görev üstlendi. İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların lideri haline geldi. İsrail istihbaratının değerlendirmesine göre acımasız, otoriter ve etkiliydi. Kitleleri peşinden sürüklemeye yeteneğine sahipti.

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Yahya Sinvar, 23 yıl hapis yattığı İsrail cezaevinde İbranice öğrendi. Vladimir Jabotinski, Menahem Begin, İzak Rabin gibi İsrail'in önde gelen isimlerinin kitaplarını okudu. Sinvar'ı sorgulayan Miça Kobi onun için "bizi tepeden tırnağı öğrendi" diyecekti.

2011'de İsrail, Hamas'ın 5 yıl önce kaçırdığı er Gilad Şalid'e karşılık bin Filistinli mahkumu serbest bıraktı. Yahya Sinvar da serbest bırakılanlar arasındaydı. 2017'de İsmail Haniye'nin yerine Hamas'ın Gazze'deki lideri seçildi.

Hamas onun liderliğinde değişti - 5

Onun liderliğinde Hamas'ın eylemlerinde değişiklikler görüldü. Sınır protestolar, yangın çıkaran balonlar, roket atışları onun döneminde başladı.
Mısır, Katar ve BM üzerinden İsrail'le dolaylı müzakeler de yürütüyordu. Bu müzakeler sonucunda İsrail'den bazı tavizler koparmayı başardı.
Katar'dan daha fazla destek, Filistinlilere İsrail'den binlerce çalışma izni sağladı.

Hamas onun liderliğinde değişti - 6

Sinvar, 2021'de eski rakiplerine karşı ancak ikinci turda seçilerek görevini korumayı başardı. Bazı analistlere göre muhtemelen bu seçim onun için dönüm noktası oldu. Seçimden sadece birkaç ay sonra İsrail ile Hamas arasında 11 gün süren savaş çıktı.

Hamas onun liderliğinde değişti - 7

İsrail'e göre Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yaptığı baskının tek başına en büyük sorumlusu Yahya Sinvar. Bu nedenle İsrail, Sinvar'ın ortadan kaldırılmasını, Gazze'ye başlattığı saldırının birinci hedefi olarak belirledi. Yahya Sinvar, 7 Ekim'den önce de İsrail'in arananlar listesinin başında yer alıyordu.

Hamas onun liderliğinde değişti - 8

İsrail basını Sinvar'a "Dead Man Walking" yani "Yürüyen Ölü Adam" lakabını taktı.

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