Hamas onun liderliğinde değişti
Gazze'nin kaderinin çizilmesinde rol oynayan isimlerden biri de Yahya Sinvar'dı. Sinvar, Hamas'ın Gazze yönetiminin başındaydı. İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesinin ardından tüm Hamas yönetiminin liderliğini üstlenmişti. 23 yıl İsrail'de hapis yatan Sinvar, İsrail'i en iyi tanıyan kişi olarak niteleniyordu. İsrail'de hapiste yatmanın ne demek olduğunu iyi bildiği için 7 Ekim saldırısına onay verdiği söyleniyordu.
"Bizi taş devrine döndürdü" diyen de vardı, gurur kaynağı olarak gören de. Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar, Filistin sokaklarında çok popüler bir isimdi. Özellikle doğup, büyüdüğü ve lideri olduğu Gazze'de. Onu tanıyanlar, kolay hakimiyet kuran, çabuk sinirlenen, az konuşan karizmatik biri olarak tanımlıyordu.
"Ebu İbrahim" kod adını kullanan Sinvar, 1962'de Gazze'nin güneyinde, Han Yunus mülteci kampında doğdu. İleride sorumlusu olacağı Han Yunus'ta büyüdü.
80'lerin başında, Hamas'ın kurucusu Şeyh Ahmed Yasin'e "fısıldayan adam" olarak siyaset sahnesine çıktı.