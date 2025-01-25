Hamas saflarını genişletiyor: "15 bin yeni üye ve yok edilemeyen tehdit"

Gazze Şeridi'nde 15 aydır beklenen ateşkesin ilan edilmesiyle bilikte, yeni soru işaretleri gün yüzüne çıktı. İsrail askerlerinin çekilmesinin ardından Hamas, binlerce üyesiyle birlikte sokaklara döküldü. ABD'li kaynaklar, İsrail ordusunun bir türlü yok etmeyi başaramadığı Hamas'ın, savaşın başlangıcından bu yana en az 15 bin yeni üye kazandığını aktardı. Bu durum, Filistinli grubun İsrail için kalıcı bir tehdit olmaya devam edebileceğini gösteriyor. Ateşkesin ardından Hamas, İsrail'in grubu yok etme yeminlerine rağmen Gazze topraklarına ne kadar derinden yerleşmiş olduğunu gözler önüne serdi.

Hamas saflarını genişletiyor: "15 bin yeni üye ve yok edilemeyen tehdit" - 1

"KALICI BİR TEHDİT"

Hamas ve İsrail, Gazze Şeridi'ni harap eden ve Ortadoğu'yu alevlendiren 15 aylık bir savaşın ardından geçtiğimiz pazar günü ateşkes ilan etti.

ABD istihbaratına göre Hamas, İsrail ile savaşının başlangıcından bu yana 10 ila 15 bin arasında yeni üye topladı.

Bu durum, Filistinli grubun İsrail için kalıcı bir tehdit olmaya devam edebileceğini gösteriyor.

DÜNYA HABERLERİ

Hamas saflarını genişletiyor: "15 bin yeni üye ve yok edilemeyen tehdit" - 2

"KAYBETTİĞİ KADAR GÜÇ TOPLADI"

ABD'li kaynaklar, Hamas'ın başarılı bir şekilde yeni üyeler topladığını ancak bunların çoğunun genç ve deneyimsiz olduğunu ileri sürüyor.

Bir önceki ABD Başkanı Joe Biden'ın Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın Filistin topraklarında kaybettiği kadar savaşçıyı yeniden topladığına inandığını belirtti.

Blinken, "İsrail askeri operasyonlarını tamamlayıp geri çekildiğinde, Hamas yeniden toplanarak güçleniyor ve tekrar ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Hamas saflarını genişletiyor: "15 bin yeni üye ve yok edilemeyen tehdit" - 3

İSRAİL YOK ETME YEMİNİ ETTİ, HAMAS DAHA DA GÜÇLENDİ

Hamas'ın silahlı kanadının sözcüsü Ebu Ubeyde, sadece temmuz ayında grubun binlerce yeni üye topladığını söyledi.

Ateşkesin üzerinden geçen günlerde ise Hamas, İsrail'in grubu yok etme yeminine rağmen Gazze topraklarına ne kadar derinden yerleşmiş olduğunu gözler önüne serdi.

Hamas saflarını genişletiyor: "15 bin yeni üye ve yok edilemeyen tehdit" - 4

GAZZE'Yİ YENİDEN İNŞA ETMEK

Bölgedeki yönetim, güvenlik önlemlerini yeniden uygulamaya koymak ve İsrail saldırıları nedeniyle harabeye dönüşen bölgenin bazı kısımlarına temel hizmetleri geri getirmek için hızla hareket etti.

Hamas üyeleri Gazze sokaklarının her yerine yayılarak geniş güvenlik önlemleri aldı.

Hamas saflarını genişletiyor: "15 bin yeni üye ve yok edilemeyen tehdit" - 5

"DEVAM EDEN BİR TEHDİT"

Hamas hakkında kesin veri toplamak, Gazze'nin içinden doğrulanabilir istihbarat eksikliği ve grubun stratejilerine yönelik bilgi eksikliği nedeniyle oldukça zor.

ABD rakamları, 7 Ekim 2023'e kadar Hamas'ın 20 bin ile 25 bin arasında savaşçısı olduğunu gösteriyor.

Hamas saflarını genişletiyor: "15 bin yeni üye ve yok edilemeyen tehdit" - 6

SAVAŞTA SON YAKIN MI?

Ateşkesin ardından İsrail birlikleri Gazze'deki bazı mevzilerinden geri çekilmeye başladı. Ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması ise çatışmalara kalıcı bir son verebilir.

Hamas saflarını genişletiyor: "15 bin yeni üye ve yok edilemeyen tehdit" - 7

GAZZE'NİN YÖNETİMİ

Sonraki aşamalarda müzakerelerde yer alan en zor konulardan biri savaş sonrası Gazze'nin yönetimi olacak.

Bazı İsrailli yetkililer Hamas'ın iktidarda kalmasını kabul etmeyeceklerini söylüyor. Hamas ise şimdiye kadar geri adım atmadı.

Hamas saflarını genişletiyor: "15 bin yeni üye ve yok edilemeyen tehdit" - 8
DAHA FAZLA GÖSTER