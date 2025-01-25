Hamas saflarını genişletiyor: "15 bin yeni üye ve yok edilemeyen tehdit"
Gazze Şeridi'nde 15 aydır beklenen ateşkesin ilan edilmesiyle bilikte, yeni soru işaretleri gün yüzüne çıktı. İsrail askerlerinin çekilmesinin ardından Hamas, binlerce üyesiyle birlikte sokaklara döküldü. ABD'li kaynaklar, İsrail ordusunun bir türlü yok etmeyi başaramadığı Hamas'ın, savaşın başlangıcından bu yana en az 15 bin yeni üye kazandığını aktardı. Bu durum, Filistinli grubun İsrail için kalıcı bir tehdit olmaya devam edebileceğini gösteriyor. Ateşkesin ardından Hamas, İsrail'in grubu yok etme yeminlerine rağmen Gazze topraklarına ne kadar derinden yerleşmiş olduğunu gözler önüne serdi.
"KALICI BİR TEHDİT"
Hamas ve İsrail, Gazze Şeridi'ni harap eden ve Ortadoğu'yu alevlendiren 15 aylık bir savaşın ardından geçtiğimiz pazar günü ateşkes ilan etti.
ABD istihbaratına göre Hamas, İsrail ile savaşının başlangıcından bu yana 10 ila 15 bin arasında yeni üye topladı.
Bu durum, Filistinli grubun İsrail için kalıcı bir tehdit olmaya devam edebileceğini gösteriyor.