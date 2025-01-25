Hamas saflarını genişletiyor: "15 bin yeni üye ve yok edilemeyen tehdit"

"KALICI BİR TEHDİT"

Hamas ve İsrail, Gazze Şeridi'ni harap eden ve Ortadoğu'yu alevlendiren 15 aylık bir savaşın ardından geçtiğimiz pazar günü ateşkes ilan etti.

ABD istihbaratına göre Hamas, İsrail ile savaşının başlangıcından bu yana 10 ila 15 bin arasında yeni üye topladı.

Bu durum, Filistinli grubun İsrail için kalıcı bir tehdit olmaya devam edebileceğini gösteriyor.