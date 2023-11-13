Hamas saldırısıyla ilgili yeni iddia: İkinci aşamada ne olacaktı?

Habere göre, Hamas saldırı öncesi İsrail'le ılımlı bir politika izledi. İslami Cihad, İsrail'e ait hedeflere roket fırlattığında dahi Hamas tepkisiz kaldı.

Bu tepkisizlik taktiği, İsrail içerisinde Hamas'ın "Savaş istemediğine" yönelik bir algı oluşturdu. Hatta Hamas, kimi zaman İslami Cihad'a ait istihbarat bilgilerini İsrail'le paylaştı.