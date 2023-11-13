Hamas saldırısıyla ilgili yeni iddia: İkinci aşamada ne olacaktı?

Amerikan basınına göre, Hamas ilk saldırıda başarılı olsaydı İsrail'in iç bölgelerine kadar ilerleyecekti. The Washington Post'un istihbarat uzmanlarına dayandırdığı haberine göre, Hamas güçlerinin üzerinden uzun süreli bir plana ilişkin bilgiler çıktı. Bazı birimlere görevler yazılı halde verildi.

Hamas saldırısıyla ilgili yeni iddia: İkinci aşamada ne olacaktı? - 1

İsrailli yetkililere ve istihbarat uzmanlarına dayandırılan "Hamas, 7 Ekim'deki saldırı sonrası İsrail'in büyük şehirleri ve askeri üslerini de kapsayan ikinci bir aşamayı da planladı." iddiası, Amerikan The Washington Post'ta yer aldı.

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Hamas saldırısıyla ilgili yeni iddia: İkinci aşamada ne olacaktı? - 2

Habere göre, İsrail'de öldürülen Hamas üyelerinin üzerinde çok sayıda harita ve kendilerine yazılı olarak verilmiş görev listesi çıktı.

Hamas saldırısıyla ilgili yeni iddia: İkinci aşamada ne olacaktı? - 3

Hamas güçlerinin birkaç günlük yiyecek taşımaları da dikkat çekti. İstihbarat uzmanlarına göre bu veriler saldırının uzun sürecek şekilde planlandığının bir kanıtıydı.

Hamas saldırısıyla ilgili yeni iddia: İkinci aşamada ne olacaktı? - 4

İddiaya göre Hamas üyeleri ilk saldırı dalgasının başarılı olması halinde İsrail'in iç bölgelerine ilerlemek için talimat almıştı. Bir Hamas birliğinde Batı Şeria'ya kadar devam etmeyi amaçladıklarını gösteren haritalar çıktı.

Hamas saldırısıyla ilgili yeni iddia: İkinci aşamada ne olacaktı? - 5

Saldırının hazırlığıysa bir yıldan uzun süredir devam ediyordu. Hem Gazze Şeridi'nin yeraltındaki tünellerinde hem de karada tatbikatlar düzenlendi.

Hamas saldırısıyla ilgili yeni iddia: İkinci aşamada ne olacaktı? - 6

Gazze sınırındaki İsrail kentlerinin haritaları ucuz insansız hava araçları kullanılarak çizildi.

Hamas saldırısıyla ilgili yeni iddia: İkinci aşamada ne olacaktı? - 7

Ayrıca, Gazze Şeridi'nden İsrail'e günlük çalışmak için giren Filistinlilerden de bilgi alındı. İsrail'deki emlak piyasasının fotoğrafları da kentler hakkında bilgi edinmek için kullanıldı.

Hamas saldırısıyla ilgili yeni iddia: İkinci aşamada ne olacaktı? - 8

Habere göre, Hamas saldırı öncesi İsrail'le ılımlı bir politika izledi. İslami Cihad, İsrail'e ait hedeflere roket fırlattığında dahi Hamas tepkisiz kaldı.

Bu tepkisizlik taktiği, İsrail içerisinde Hamas'ın "Savaş istemediğine" yönelik bir algı oluşturdu. Hatta Hamas, kimi zaman İslami Cihad'a ait istihbarat bilgilerini İsrail'le paylaştı.

Hamas saldırısıyla ilgili yeni iddia: İkinci aşamada ne olacaktı? - 9

Ilımlılık algısının güçlenmesi için 2021'de İsrail ve Hamas arasında çatışmalar sona erdi.

Hamas saldırısıyla ilgili yeni iddia: İkinci aşamada ne olacaktı? - 10

İsrail, 7 Ekim'deki saldırı öncesi yargı düzenlemesi protestoları ve Batı Şeria'daki olaylarla aylarca mücadele etti.

Hamas saldırısıyla ilgili yeni iddia: İkinci aşamada ne olacaktı? - 11

İstihbarat uzmanlarına göre, Gazze Şeridi'ndeki saldırı hazırlığı bu nedenle dikkatlerden kaçtı.

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