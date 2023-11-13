Hamas saldırısıyla ilgili yeni iddia: İkinci aşamada ne olacaktı?
Amerikan basınına göre, Hamas ilk saldırıda başarılı olsaydı İsrail'in iç bölgelerine kadar ilerleyecekti. The Washington Post'un istihbarat uzmanlarına dayandırdığı haberine göre, Hamas güçlerinin üzerinden uzun süreli bir plana ilişkin bilgiler çıktı. Bazı birimlere görevler yazılı halde verildi.
İsrailli yetkililere ve istihbarat uzmanlarına dayandırılan "Hamas, 7 Ekim'deki saldırı sonrası İsrail'in büyük şehirleri ve askeri üslerini de kapsayan ikinci bir aşamayı da planladı." iddiası, Amerikan The Washington Post'ta yer aldı.