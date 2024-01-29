Hamas savaşta İsrail'e ait silahları kullanıyor
İsrailli askeri ve istihbarat yetkilileri, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarında ve Gazze'deki savaşta kullandığı silahların önemli bir kısmının beklenmedik bir kaynaktan, İsrail ordusunun kendisinden geldiği sonucuna vardı. İsrail güçlerinin Gazze'yi ablukaya almak için kullandığı silahlar şimdi onlara karşı kullanılıyor.
ANA CEPHANE KAYNAĞI: PATLAMAYAN MÜHİMMATLAR
Yıllar boyunca uzmanlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ni askeri ablukaya almasına rağmen Hamas'ın nasıl bu kadar ağır silahlı kalmayı sürdürdüğünü tartıştı.
Hamas'ın ağır silahlardan oluşan cephanesi için en mantıklı açıklama yeraltı kaçakçılık yolları oldu.
Ancak silah uzmanları ile İsrailli ve Batılı istihbarata göre, İsrail'in Gazze'ye fırlattığı sırada patlamayan binlerce mühimmat Hamas'ın roketlerinin ve tanksavar silahlarının çoğunluğunu oluşturuyor.