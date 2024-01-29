Hamas savaşta İsrail'e ait silahları kullanıyor

İsrailli askeri ve istihbarat yetkilileri, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarında ve Gazze'deki savaşta kullandığı silahların önemli bir kısmının beklenmedik bir kaynaktan, İsrail ordusunun kendisinden geldiği sonucuna vardı. İsrail güçlerinin Gazze'yi ablukaya almak için kullandığı silahlar şimdi onlara karşı kullanılıyor.

Hamas savaşta İsrail'e ait silahları kullanıyor - 1

ANA CEPHANE KAYNAĞI: PATLAMAYAN MÜHİMMATLAR

Yıllar boyunca uzmanlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ni askeri ablukaya almasına rağmen Hamas'ın nasıl bu kadar ağır silahlı kalmayı sürdürdüğünü tartıştı.

Hamas'ın ağır silahlardan oluşan cephanesi için en mantıklı açıklama yeraltı kaçakçılık yolları oldu.

Ancak silah uzmanları ile İsrailli ve Batılı istihbarata göre, İsrail'in Gazze'ye fırlattığı sırada patlamayan binlerce mühimmat Hamas'ın roketlerinin ve tanksavar silahlarının çoğunluğunu oluşturuyor.

DÜNYA HABERLERİ

Hamas savaşta İsrail'e ait silahları kullanıyor - 2

Hamas aynı zamanda savaşçılarını İsrail askeri üslerinden ele geçirilen silahlarla da silahlandırıyor.

Aylar süren çatışmalar sırasında toplanan istihbarat, İsrailli yetkililerin Hamas'ın silah elde etme yeteneğini de hafife aldığını ortaya çıkardı.

Şu anda açık olan şu ki, İsrail güçlerinin son 17 yıldır Gazze'ye abluka uygulamak için kullandığı silahlar şimdi onlara karşı kullanılıyor.

Hamas savaşta İsrail'e ait silahları kullanıyor - 3

MÜHİMMATLARIN YÜZDE 10'U PATLAMIYOR

İsrail ve Amerikan patlayıcıları, Hamas'ın İsrail'i roket yağmuruna tutmasına ve ilk kez Gazze'den İsrail kasabalarına girmesine olanak sağladı.

İsrail Ulusal Polisi Bomba İmha Bölümü eski başkan yardımcısı ve İsrail polis danışmanı Michael Cardash, "Patlamamış mühimmat Hamas için ana patlayıcı kaynağıdır." dedi.

Silah uzmanları, mühimmatların yüzde 10'unun genellikle patlamadığını ancan İsrail'in durumunda bu sayının daha yüksek olabileceğini söylüyor.

İsrail'in cephaneliği, ABD ve diğer askeri güçler tarafından uzun süredir üretilmeyen Vietnam dönemi füzelerini içeriyor.

Hamas savaşta İsrail'e ait silahları kullanıyor - 4

PATLAMAYAN 750 KİLOLUK BOMBA YÜZLERCE FÜZE DEMEK

İsrailli bir istihbarat yetkilisi, bu füzelerden bazılarındaki başarısızlık oranının yüzde 15 kadar yüksek olabileceğini söyledi.

Gazze'nin yakın zamandaki bombardımanı, bölgeyi yeniden kullanılmayı bekleyen binlerce ton patlamamış mühimmatla doldurdu.

Patlamayan 750 kiloluk bir bomba, yüzlerce füzeye veya rokete dönüşebilir.

İsrailli yetkililer cephaneliklerinin hırsızlığa karşı savunmasız olduğunu da biliyorlardı.

Geçen yılın başlarında yayınlanan bir askeri rapor, yetersiz korunan üslerden binlerce merminin, yüzlerce silah ve el bombasının çalındığını belirtiyordu.

Hamas savaşta İsrail'e ait silahları kullanıyor - 5

ABLUKA HAMAS'I YARATICI OLMAYA ZORLADI

Hamas bir zamanlar roket yapmak için gübre ve pudra şekeri gibi malzemelere güveniyordu. Ancak 2007'den bu yana İsrail, silah yapımında kullanılabilecek elektronik ve bilgisayar ekipmanı da dahil olmak üzere malların ithalatını kısıtlayarak sıkı bir abluka uyguluyor.

Bu abluka ve Gazze'ye giren ve çıkan kaçakçılık tünellerine yönelik baskı, Hamas'ı yaratıcı olmaya zorladı.

Üretim yetenekleri artık 900 kiloya kadar bombaların savaş başlıklarını kesecek, patlayıcıları toplayacak ve bunları yeniden kullanacak kadar gelişti.

Hamas savaşta İsrail'e ait silahları kullanıyor - 6

"SOKAKLARDAKİ PATLAMAMIŞ MÜHİMMAT HAMAS'A HEDİYE"

Kassam'ın medya kolu son yıllarda tam olarak ne yaptıklarını gösteren videolar yayınladı.

Buna göre Hamas: savaş başlıklarını kesiyor, toz patlayıcı maddeyi çıkarıyor ve yeniden kullanmak üzere eritiyor.

Gazze'nin kuşatma altındaki sokakları giderek daha fazla silah kaynağı haline geliyor.

Gazze'deki BM Mayın Eylem Servisi başkanı Charles Birch, "Topçular, el bombaları, diğer ekipmanlar; bu savaştan sonra on binlerce patlamamış mühimmat kalacak. Bunlar Hamas'a bedava bir hediye gibidir.” ifadelerini kullandı.

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