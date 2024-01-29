Hamas savaşta İsrail'e ait silahları kullanıyor

ABLUKA HAMAS'I YARATICI OLMAYA ZORLADI

Hamas bir zamanlar roket yapmak için gübre ve pudra şekeri gibi malzemelere güveniyordu. Ancak 2007'den bu yana İsrail, silah yapımında kullanılabilecek elektronik ve bilgisayar ekipmanı da dahil olmak üzere malların ithalatını kısıtlayarak sıkı bir abluka uyguluyor.

Bu abluka ve Gazze'ye giren ve çıkan kaçakçılık tünellerine yönelik baskı, Hamas'ı yaratıcı olmaya zorladı.

Üretim yetenekleri artık 900 kiloya kadar bombaların savaş başlıklarını kesecek, patlayıcıları toplayacak ve bunları yeniden kullanacak kadar gelişti.