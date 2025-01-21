Hamas tekrar güç topluyor: "İsrail'in suratına inen bir tokat"

GAZZE'NİN "GÖLGE"Sİ KOMUTA ZİNCİRİNİN BAŞINDA

Hamas'ın eski liderleri İsmail Haniye ve Yahya Sinvar, İsrail saldırılarında öldürülmüştü.

WSJ, grubun Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar'ın komutası altına girdiğini ve yeniden silahlandığını aktarıyor.

Muhammed Sinvar, uzun zamandır büyük ölçüde perde arkasında faaliyet gösterdi ve bu da ona "Gölge" lakabını kazandırdı.

İsrailli yetkililer tarafından her yerde aranan Sinvar, Hamas'ın elindeki en önemli kozlardan biri durumunda.