Hamas tekrar güç topluyor: "İsrail'in suratına inen bir tokat"

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte yeniden inşa faaliyetleri hız kazandı. İsrail askerlerinin çekilmesinin ardından Hamas, binlerce üyesiyle birlikte sokaklara döküldü. Gazze'de tekrar güç toplama amacında olan Hamas, tam teçhizatlı ve silahlanmış halde bölgenin güvenliğini sağlamak için çalışıyor. Bu açık güç gösterisi, yeniden inşa çalışmalarının başlamasıyla birlikte Hamas'la ciddi bir iş birliği yapılması gerektiğinin işareti olarak dikkat çekiyor. Amerikan gazetesi Wall Street Journal, grubun Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar'ın komutası altına girdiğini ve yeniden silahlandığını aktarıyor.

Hamas tekrar güç topluyor: "İsrail'in suratına inen bir tokat" - 1

HAMAS ÜYELERİ SOKAKLARI DOLDURDU

Gazze Şeridi'nde ateşkes yürürlüğe girdi ve aylardır süren savaşın ardından silahlar nihayet sustu.

İsrail askerlerinin çekilmesinin ardından Hamas, kontrolü sağlamak amacıyla binlerce savaşçısını sokaklara çıkarmaya başladı.

Amerikan gazetesi Wall Street Journal (WSJ), ateşkesin ardından Hamas'ın Gazze Şeridi'nde tekrar güç toplayabileceğini yazıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Hamas tekrar güç topluyor: "İsrail'in suratına inen bir tokat" - 2

"TAM TEÇHİZATLI VE SİLAHLANMIŞ HALDEYDİLER"

Hamas'ın tünellerden çıkarak sokaklara geri dönmesi, grubun bölgedeki baskın güç olmaya devam ettiğini vurguluyor. İsrail güçler, Filistinli grubu yok etmeyi başaramadı.

Hamas üyeleri ilk İsrailli rehineleri Kızılhaç'a teslim ettiğinde, Arap arabulucular Hamas'ın elit biriminden savaşçıların tam teçhizatlı ve silahlanmış olarak bölgede olduğunu aktardı.

Hamas tekrar güç topluyor: "İsrail'in suratına inen bir tokat" - 3

HAMAS'LA İŞ BİRLİĞİ YAPILMALI

Aylarca tünellerde gizlendikten sonra yapılan bu açık güç gösterisi, yeniden inşa çalışmalarının başlamasıyla birlikte Hamas'la ciddi bir iş birliği yapılması gerektiğinin işareti oldu.

Hamas tekrar güç topluyor: "İsrail'in suratına inen bir tokat" - 4

"İSRAİL'E ATILMIŞ BİR TOKAT"

Eski bir İsrail rehine müzakerecisi, "Hamas'ın silahlı olarak sahada bulunması, İsrail hükümetine ve ordusuna atılmış bir tokattır.Bu, İsrail'in savaş hedeflerinin asla gerçekleştirilemeyeceğini vurguluyor." yorumunda bulundu.

Hamas tekrar güç topluyor: "İsrail'in suratına inen bir tokat" - 5

KAÇ HAMAS ÜYESİ VAR?

İsrail ile Hamas arasındaki kırılgan ateşkes, modern Ortadoğu tarihinin en ölümcül savaşlarından biri olan ve bölgede yaklaşık 47 bin kişinin ölümüne yol açan çatışmayı durdurdu.

İsrailli yetkililere göre, 7 Ekim 2023'te başlayan savaştan önce Hamas'ın 30 bine yakın üyesi vardı.

İsrail ordusu, bunlardan 17 bininin öldürüldüğünü savunuyor. Filistinli grup ise kayıplarına dair rakam paylaşmıyor.

Hamas tekrar güç topluyor: "İsrail'in suratına inen bir tokat" - 6

GAZZE'NİN "GÖLGE"Sİ KOMUTA ZİNCİRİNİN BAŞINDA

Hamas'ın eski liderleri İsmail Haniye ve Yahya Sinvar, İsrail saldırılarında öldürülmüştü.

WSJ, grubun Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar'ın komutası altına girdiğini ve yeniden silahlandığını aktarıyor.

Muhammed Sinvar, uzun zamandır büyük ölçüde perde arkasında faaliyet gösterdi ve bu da ona "Gölge" lakabını kazandırdı.

İsrailli yetkililer tarafından her yerde aranan Sinvar, Hamas'ın elindeki en önemli kozlardan biri durumunda.

Hamas tekrar güç topluyor: "İsrail'in suratına inen bir tokat" - 7

GAZZE'DE SAVAŞIN ERTESİ GÜNÜ

Gazze Şeridi'nin savaş sonrası idaresi için konuşulan planlar arasında, bölgenin kontrolünün Batı Şeria'yı yöneten Filistin Ulusal Yönetimi'ne devredilmesi de var.

Üst düzey İsrailli savunma yetkilileri tek gerçek alternatifin bu olduğunda ısrar ediyor.

Üç aşamalı ateşkesin ilk 42 gününde, İsrailli 33 rehine ve 1900’ün üzerinde Filistinli mahkumun serbest bırakılması öngörülüyor.

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