Hamas tekrar güç topluyor: "İsrail'in suratına inen bir tokat"
Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte yeniden inşa faaliyetleri hız kazandı. İsrail askerlerinin çekilmesinin ardından Hamas, binlerce üyesiyle birlikte sokaklara döküldü. Gazze'de tekrar güç toplama amacında olan Hamas, tam teçhizatlı ve silahlanmış halde bölgenin güvenliğini sağlamak için çalışıyor. Bu açık güç gösterisi, yeniden inşa çalışmalarının başlamasıyla birlikte Hamas'la ciddi bir iş birliği yapılması gerektiğinin işareti olarak dikkat çekiyor. Amerikan gazetesi Wall Street Journal, grubun Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar'ın komutası altına girdiğini ve yeniden silahlandığını aktarıyor.
HAMAS ÜYELERİ SOKAKLARI DOLDURDU
Gazze Şeridi'nde ateşkes yürürlüğe girdi ve aylardır süren savaşın ardından silahlar nihayet sustu.
İsrail askerlerinin çekilmesinin ardından Hamas, kontrolü sağlamak amacıyla binlerce savaşçısını sokaklara çıkarmaya başladı.
Amerikan gazetesi Wall Street Journal (WSJ), ateşkesin ardından Hamas'ın Gazze Şeridi'nde tekrar güç toplayabileceğini yazıyor.