Hamas’ın bıraktığı Taylandlı esirler ülkelerine döndü

Esirlere İsrail'den dönüşlerinde eşlik eden Tayland Dışişleri Bakanı Maris Sangiampongsa yaptığı açıklamada, büyük bir rahatlama duyduğunu belirterek, "Bu çok duygusal. Ailelerine geri dönmeleri. Asla pes etmedik ve bu da onun meyvesi oldu" dedi.