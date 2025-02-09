Hamas’ın bıraktığı Taylandlı esirler ülkelerine döndü
Hamas’ın ateşkes anlaşması çerçevesinde 30 Ocak’ta serbest bıraktığı 5 Taylandlı ülkelerine dönerken, başkent Bangkok’taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'nda aileleriyle bir araya geldi.
BEŞ ESİR TAKASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşması çerçevesinde şu ana kadar 5 esir takası gerçekleştirildi.
Hamas’ın 30 Ocak’ta Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde serbest bıraktığı 5 Taylandlı ülkelerine geri döndü.