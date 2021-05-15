Hamas'ın Gazze'de kullandığı tüneller görüntülendi: İsrail'in hedefinde

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken, Hamas'ın bu saldırılara karşı koymak için kullandığı tüneller çatışmaların başladığı günden beri ilk kez görüntülendi. İsrail'in yanıltıcı kara harekatı açıklamasının ardında bu tünelleri tespit etme amacı taşıdığı iddia edildi.

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ntv.com.tr 15.05.2021 - 11:58

Günlerdir süren İsrail saldırılarından dolayı onlarca Filistinli hayatını kaybetti.

İlk olarak 2007'de ortaya çıkan tüneller Hamas'ın İsrail'e karşı koyduğu savaş taktiği olarak biliniyor.

2014 İsrail - Gazze savaşında kullanılan tüneller İsrail'in topraklarına sızmak ve askerleri pusuya düşürmek için kullanılmıştı.

Hürriyet'te yer alan bilgilere göre İsrail'in hedefinde olan bu tüneller çatışmalar başladığından beri ilk defa görüntülendi.

Dış basında yer alan haberlere göre, İsrail güçleri (IDF) bu tünelleri yok etmek için yoğun bombardıman yapıyor.

Hatta bir iddiaya göre, geçtiğimiz günlerdeki 'kara hareketi başladı' skandalının arkasında da bu amaç yatıyor

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, IDF bu 'yanlış anlaşılmayı' bilerek servis etti. Amaç ise Hamas'ı bir kara istilasının başladığına inandırmaktı.

Aynı habere göre, IDF bu sayede Hamas güçlerinin yer altı tünellerine çekilmesini sağladı ve daha sonra bu noktaları hedef aldı.

Bu saldırılarda kaç kişinin hayatını kaybettiğine dair bir bilgi ise henüz gelmedi.

GAZZELİ GENCİN EN ZOR ANI!

Bölgeden saldırıların boyutunu gösteren görüntüler gelmeye devam ediyor.

Abluka altındaki Gazze'de İsrail'in saldırılarını belgelemek için şehitlerin hastanede fotoğraflarını çeken Filistinli genç Muhammed el-Mensi, önüne gelen cansız bedenlerden ikisinin kardeşlerine ait olduğunu fark etti.

Mensi, "Endonezya Hastanesi'nde İsrail'in saldırısında şehit olanları ve yaralananların fotoğrafını çekiyordum. Sonra bir de baktım ki, iki kardeşim şehit olmuş" dedi.

GAZZE'DE SON DURUM

Filistin Kızılayı Gazze Başkanı Dr. Beşar Murad, kentteki son durumu anlattı.

Murad, Gazze’de 950 yaralı bulunduğunu, bunların en az 254’ünün çocuk, 168’inin ise kadın olduğunu kaydederken, 651 yaralının tedavisinin hastanelerde sürdüğü bilgisini verdi.

İsrail’in son saldırılarda, öncekilere kıyasla çok daha yıkıcı bombalar kullandığını vurgulayan Dr. Murad, hedef alınan noktaların yaklaşık 100 metre yarıçapında ciddi hasar oluştuğunu, bunun da yaralı sayısını arttırdığını belirtti.

“Çoğu yaralının durumu oldukça ağır” diyen Murad, ayrıca kullanılan bombanın tesir alanının geniş olması sebebiyle Türk Kızılayı’nın gönderdiği malzemelerin bulunduğu bir depo ile Filistin Kızılayı’na ait tesisin hasar gördüğünü kaydetti.

Corona virüs salgını ile mücadelenin sürdüğü bir ortamda yaşanan saldırılardan ötürü şartların iyice ağırlaştığını anlatan Murad şöyle konuştu:

PANDEMİ RİSKİ

“Burada durum oldukça kötü. Saldırılardan önce son 1 yıldır koronavirüs salgını ile mücadele ediyorduk ve abluka nedeniyle zaten yeterli tıbbi ekipmanımız yoktu.

Şimdi ise kalan her şeyi bombardımandan etkilenenler için kullanıyoruz. Corona hastalarına ayırabileceğimiz yatak kalmadı.

Ayrıca sağlık personelimiz yaralılara virüs taşıyıp taşımadıklarını bilmeden müdahale ediyor.

Koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle önlem alma şansları da yok. Bu çok tehlikeli bir durum.”

Saldırıların sürmesi halinde hastanelerin en fazla 1 hafta daha çalışabileceği uyarısında bulunan Murad, “Son saldırılar öncesine kadar kaynak yetersizliği sebebiyle günde 6 saat elektrik kesintisi uygulanıyordu. Şimdi bu süre 12 saate çıktı.

Hastaneler enerji ihtiyaçlarını benzinle çalışan jeneratörler vasıtasıyla gideriyor fakat stoklarda en fazla 1 hafta yetecek benzin kaldı. Saldırılar 1 hafta daha devam ederse bu felaket olur” ifadelerini kullandı.

Murad, kendisini hastane içinde bombardımana karşı güvende hissedip hissetmediği şeklindeki sorumuza ise, “Burada artık güvenli bir yer yok. Çünkü İsrail’in böyle bir saygısı da yok” yanıtını verdi.

'KARA HAREKATI İŞGALCİ İÇİN BİR FELAKET OLACAK'

Öte yandan Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Gazze'de karadan başlatılacak operasyonun, İsrail için bir felaket olacağını ve savaşın dengesini değiştireceğini söyledi.

İsrail'in dün Gazze'ye kara operasyonu başlattığı yönünde basında çıkan haberlerle ilgili Hamas'a ait El-Aksa televizyonuna konuşan Aruri, direniş güçlerinin, düşmanı (İsrail) şaşırtacak güçte olduğunu ve elinde daha önce kullanılan silahlardan daha güçlüsünün bulunduğunu belirtti.

Hamas'ın, kara operasyonuna dönük hazırlığının sahip olduğu füze gücünden daha yüksek olduğunu kaydeden Aruri, "Kara operasyonu işgalci için bir felaket olacak ve savaş dengesi değişmeden de ondan çıkamayacak." dedi.

Gazze'ye düzenlenen son saldırıdan bu yana direniş güçlerinin yaptığı hazırlıkların bu kara operasyonuna dönük gerçekleştirildiğini bildiren Aruri, işgal altındaki Batı Şeria, Gazze ve İsrail vatandaşı Arapların yaşadığı Yeşil Hat bölgesinde İsrail güçlerine karşı açılan "cephelerin" zaferin anahtarı olduğunu dile getirdi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.



Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

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