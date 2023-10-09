Hamas'ın İsrail baskını: İsrailli ve Filistinli uzmanlar değerlendirdi

SALDIRILARIN ARKASINDA İRAN MI VAR?

Saldırıların arkasında İran olabileceği yorumunda bulunan Eisin, "Şimdi masadaki en önemli soru kimin sorumlu tutulacağı. Hem Hamas terör örgütünü sorumlu tutuyoruz. Hamas'a saldırıyoruz. Ama esas soru İran Devrim Muhafızları ve Hizbullah'ın el Kudüs gücünün dahil olup olmadığı. İsmail Haniye şu an Gazze Şeridi'nde değil esas ön plana çıkan Muhammed Deif. Bir analist olarak size şunu net bir şekilde söyleyebilirim Mmuhammed'in direk İran ile bağlantısı var." dedi.