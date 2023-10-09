Hamas'ın İsrail baskını: İsrailli ve Filistinli uzmanlar değerlendirdi

Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonunun yankıları sürüyor. Birçok soruya yanıt aranıyor. Gazze sınırında neden asker yoktu? İran'ın saldırılarla ilgisi var mı? Tüm bu olup biteni İsrailli ve Filistinli uzmanlar değerlendirdi.

Hamas'ın İsrail baskını: İsrailli ve Filistinli uzmanlar değerlendirdi - 1

İSRAİLLİ UZMANLAR YAŞANANLARI DEĞERLENDİRDİ

Tüm bu olup biteni İsrailli uzmanlar nasıl değerlendiriyor. Olayın arkasında İran'ın olabileceği yorumunda bulunanlar da var. Çatışmaların kökeninin araştırılması gerektiğine dikkat çekenler de...

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Hamas'ın İsrail baskını: İsrailli ve Filistinli uzmanlar değerlendirdi - 2

"ESİRLERİN KURTARILMASI ÖNEMLİ"

İsrailli siyaset bilimcisi ve İsrail ordusundan emekli albay Miri Eisin, esir alınanların kurtarılmasının önemine "Hep esir almaya çalışırlar. Çünkü esirlerle neler yapılabileceğini biliyorlar. Daha önce bir İsrail askeri Gilad Şalit için bin 124 teröristi serbest bıraktılar." sözleriyle dikkat çekti.

Hamas'ın İsrail baskını: İsrailli ve Filistinli uzmanlar değerlendirdi - 3

SALDIRILARIN ARKASINDA İRAN MI VAR?

Saldırıların arkasında İran olabileceği yorumunda bulunan Eisin, "Şimdi masadaki en önemli soru kimin sorumlu tutulacağı. Hem Hamas terör örgütünü sorumlu tutuyoruz. Hamas'a saldırıyoruz. Ama esas soru İran Devrim Muhafızları ve Hizbullah'ın el Kudüs gücünün dahil olup olmadığı. İsmail Haniye şu an Gazze Şeridi'nde değil esas ön plana çıkan Muhammed Deif. Bir analist olarak size şunu net bir şekilde söyleyebilirim Mmuhammed'in direk İran ile bağlantısı var." dedi.

Hamas'ın İsrail baskını: İsrailli ve Filistinli uzmanlar değerlendirdi - 4

GAZZE SINIRINDA NEDEN ASKER YOKTU?

Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu Chatham House'un ortadoğu uzmanlarından Yossi Mekelberg ise saldırı anında Gazze sınırında İsrail askerlerinin olmadığına dikkat çekti.

Mekelberg, "Gazze sınırda askeri bir varlık yoktu. Bu saldırıların Yahudi tatilinin sonuna denk gelmesinden kaynaklanıyor olabilir. Ama bir yandan güvenlik güçlerinin çoğu Bbatı Şeria'ya kaydırıldı. Çünkü orada tansiyon yükselmişti. Bu nedenle güney bölgeleri savunmasız kaldı. Bu soruşturulması gereken bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ın İsrail baskını: İsrailli ve Filistinli uzmanlar değerlendirdi - 5

"GÜNLER HATTA HAFTALAR SÜREBİLİR"

Yaşanan çatışmaların kökenine inilmesi gerektiğini vurgulayan Mekelberg, "Bu kısa sürede sona erecek bir durum değil. Zaman alacak. Günler hatta haftalar sürebilir. Ama günün sonunda çatışmaların nedenini bulmak önemli. Çatışmaların kökenini bulmamız gerekiyor. Bunu yapmadığımız sürece bunu tekrar tekrar tartışacağız." dedi.

Hamas'ın İsrail baskını: İsrailli ve Filistinli uzmanlar değerlendirdi - 6

FİLİSTİNLİ UZMANLAR YAŞANANLARI DEĞERLENDİRDİ

Hamas'ın saldırısı Batı Şeria'da nasıl değerlendiriliyor? Hem Hamas hem El Fetih'e karşı alternatif bir siyasi oluşum olan Filistin Ulusal Girişiminin genel sekreteri Mustafa Barguti, "Filistin direnişi, israil'in küstahlığında derin bir yara açtı" dedi.

Hamas'ın İsrail baskını: İsrailli ve Filistinli uzmanlar değerlendirdi - 7

"FİLİSTİN DİRENİŞİ İSRAİL'İ YENDİ"

Hem Hamas Hem El Fetih'e karşı alternatif bir siyasi oluşum olan Filistin Ulusal Girişimin Genel Sekreteri Mustafa Barguti, "Sınırlı kaynaklarına karşın Filistin direnişi İsrail ordusunun güçlü imajını kırmayı başardı. İsrail askeri olarak, güvenlik ve strajetik açıdan başarısızlığa uğradı. Filistin direnişi, Filistin meselesini yeniden gündeme getirmeyi başardı. Netanyahu'nun Arap ülkeleriyle normalleşme adımlarıyla Filistin meselesini ortadan kaldırma çabalarını boşa çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ın İsrail baskını: İsrailli ve Filistinli uzmanlar değerlendirdi - 8

Barguti, "Filistin direnişi, İsrail'in tüm dünyadaki mutlak güç imajını ve küstahlığını kırmakta başarılı oldu. Filistin direnişi bu imajın gerçek olmadığını gösterdi. Bu miti yıkmayı başardı. İsrail'in siyasi, askeri ve güvenlik açısından başarısızlığa uğramasını sağladı." dedi.

Hamas'ın İsrail baskını: İsrailli ve Filistinli uzmanlar değerlendirdi - 9

"FİLİSTİNLİLERİN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI YOK MU?"

Filistinlilerin kendilerini savunma hakkı olduğuna da dikkat çeken Mustafa Barguti, "Uluslararası kamuoyu modern tarihin en uzun süredir devam eden 56 yıllık işgali durdurmak için hiçbir çaba harcamadı. 75 yıllık etnik temizlik konusunda sessiz kaldı. İngiltere, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu söylüyor. Peki güzel. Filistinlilerin kendini savunma hakkı yok mu? İşgal altında olan bizleriz. Abluka altında olan bizleriz. Yerlerinden olanlar bizleriz." dedi.

Hamas'ın İsrail baskını: İsrailli ve Filistinli uzmanlar değerlendirdi - 10

"KUZEYDE YENİ BİR CEPHE AÇILABİLİR"

Çatışmaların yayılabileceğini de vurgulayan Barguti, "Çok tehlikeli bir oyun oynuyorlar. Kuzeyde yeni bir cephe açılabilir. İsrail kendini Hizbullah ve Lübnan'la da savaş içinde bulabilir. Bu çok gerçekçi bir olasılık." değerlendirmesinde bulundu.

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