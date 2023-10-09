Hamas'ın İsrail baskını: İsrailli ve Filistinli uzmanlar değerlendirdi
Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonunun yankıları sürüyor. Birçok soruya yanıt aranıyor. Gazze sınırında neden asker yoktu? İran'ın saldırılarla ilgisi var mı? Tüm bu olup biteni İsrailli ve Filistinli uzmanlar değerlendirdi.
İSRAİLLİ UZMANLAR YAŞANANLARI DEĞERLENDİRDİ
Tüm bu olup biteni İsrailli uzmanlar nasıl değerlendiriyor. Olayın arkasında İran'ın olabileceği yorumunda bulunanlar da var. Çatışmaların kökeninin araştırılması gerektiğine dikkat çekenler de...