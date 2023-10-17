Hamas'ın videosunu yayınladığı İsrailli esir Mia Shem'in annesi: Dünyaya yalvarıyorum
Hamas'ın videosunu yayınladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsrailli genç kadın Mia Shem'in annesi Keren Shem basın toplantısı düzenledi. Shem, görüntüleri izleyene kadar kızının canlı olup olmadığını bilmediğini belirterek, "Kızımın eve dönmesini sağlamaları için dünyaya yalvarıyorum." dedi.
Tel Aviv'de basın toplantısı düzenleyen Keren Shem, videoda kızını görünce sevindiklerini ve kendisinin sevinçten çığlık attığını anlattı. Keren, "Kızımın eve dönmesini sağlamaları için dünyaya yalvarıyorum." dedi.