Hamas'ın videosunu yayınladığı İsrailli esir Mia Shem'in annesi: Dünyaya yalvarıyorum

Hamas'ın videosunu yayınladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsrailli genç kadın Mia Shem'in annesi Keren Shem basın toplantısı düzenledi. Shem, görüntüleri izleyene kadar kızının canlı olup olmadığını bilmediğini belirterek, "Kızımın eve dönmesini sağlamaları için dünyaya yalvarıyorum." dedi.

Hamas'ın videosunu yayınladığı İsrailli esir Mia Shem'in annesi: Dünyaya yalvarıyorum - 1

Tel Aviv'de basın toplantısı düzenleyen Keren Shem, videoda kızını görünce sevindiklerini ve kendisinin sevinçten çığlık attığını anlattı. Keren, "Kızımın eve dönmesini sağlamaları için dünyaya yalvarıyorum." dedi.

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Hamas'ın videosunu yayınladığı İsrailli esir Mia Shem'in annesi: Dünyaya yalvarıyorum - 2

Mia Shem'in teyzesi Galit Schalfi, yeğenini canlı görmenin kendileri için çok büyük bir şey olduğunu ve serbest bırakılmasını talep ettiklerini söyledi.

Hamas'ın videosunu yayınladığı İsrailli esir Mia Shem'in annesi: Dünyaya yalvarıyorum - 3

Yeğeninin videoda "solgun ve korkmuş" göründüğünü dile getiren Schalfi, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması için imkanı olan herkesin kendilerine yardım etmesi gerektiğini ifade etti.

Hamas'ın videosunu yayınladığı İsrailli esir Mia Shem'in annesi: Dünyaya yalvarıyorum - 4

Mia'nın serbest bırakılması için Filistinli mahkumlarla esir takası gerekirse bunu destekleyip desteklemediği yönündeki soruya Schalfi, "Biz sadece yeğenimin eve dönmesini istiyoruz." yanıtını verdi.

Hamas'ın videosunu yayınladığı İsrailli esir Mia Shem'in annesi: Dünyaya yalvarıyorum - 5

KASSAN TUGAYLARI, TEDAVİ GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLAMIŞTI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 21 yaşındaki İsrailli Mia Shem'in tedavi görüntülerini içeren bir video yayımlamıştı.

Hamas'ın videosunu yayınladığı İsrailli esir Mia Shem'in annesi: Dünyaya yalvarıyorum - 6

Kassam Tugayları Askeri Medyası tarafından yayımlanan videoda, Kassam unsurlarının Mia Shem'i tedavi ettiği görülüyor.

Hamas'ın videosunu yayınladığı İsrailli esir Mia Shem'in annesi: Dünyaya yalvarıyorum - 7

Videoda, sağ kolundan ameliyat edilen Mia Shem'in, Kassam unsurları tarafından pansuman edilerek bandajlandığı anlara yer veriliyor.

Hamas'ın videosunu yayınladığı İsrailli esir Mia Shem'in annesi: Dünyaya yalvarıyorum - 8

Mia Shem, videoda, cumartesi günü (Kassam Tugaylarına bağlı unsurların Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerine sızdığı gün) bölgedeki festivalde olduğunu ve kolundan ağır şekilde yaralandığını söylüyor.

Hamas'ın videosunu yayınladığı İsrailli esir Mia Shem'in annesi: Dünyaya yalvarıyorum - 9

Kassam unsurları tarafından Gazze'ye getirildiğini ve 3 saat süren bir operasyon geçirdiğini kaydeden Mia Shem, "Beni tedavi ettiler, ilgilendiler, ilaç verdiler. Her şey yolunda." diyor.

Ailesinin yanına dönmek istediğini belirten İsrailli kadın, "Lütfen en kısa zamanda bizi buradan çıkarın." ifadelerini kullanıyor.

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