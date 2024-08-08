Hamas'ın yeni lideri Sinvar, Gazze'deki savaşı bitirebilir mi?

İSRAİL'E KARŞI DAHA SERT DURUŞ

Haniye, Hamas'ın siyasi kanadının kıdemli isimlerinden biriydi ve bir zamanlar Filistin başbakanı olarak görev yapmış, son yıllarda ise Katar'daki merkezinden grubun işlerini yönetmişti.

Hamas her zaman silahlı mücadeleyi savunurken, Haniye ve diğer sürgündeki liderler zaman zaman daha ılımlı bir tavır takınmıştı.

Hatta iki devletli bir çözüme açık olduklarını ifade etseler bile İsrail'i resmen tanımayı reddetmişlerdi.

Sinvar ise İsrail hapishanelerinde yirmi yıldan fazla süre kalmış ve çatışmanın her iki tarafındaki insanlar arasında ün kazanmıştı.