Hamas'ın yeni lideri Sinvar, Gazze'deki savaşı bitirebilir mi?
Hamas, siyasi bürosunun başına geçen hafta Tahran'da suikasta kurban giden İsmail Haniye'nin yerine Yahya Sinvar'ı getirdi. İsrail hükümetine açıkça meydan okuyan bu karar, ardında Gazze'deki savaşın ve ateşkes müzakerelerinin geleceğiyle ilgili sorular bıraktı. Haniye'ye göre daha sert bir lider olarak görülen Sinvar, Gazze'deki savaşı bitirebilir mi? Mimarı olduğu 7 Ekim'den beri gölgelerde saklı kalan lider, bundan sonra nasıl bir yol izleyecek?
SÜRPRİZ BİR KARAR
Hamas, geçen hafta İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucunda öldürülen İsmail Haniye'nin yerine siyasi büro başkanı olarak Yahya Sinvar'ı getirdiğini açıkladı.
Bu karar başta Gazze Şeridi olmak üzere pek çokları için büyük bir sürpriz niteliğinde.