Hamas’sız ve tünelsiz Gazze planı: Arap ülkeleri kolları sıvadı

TRUMP'I İKNA EDEBİLECEKLER Mİ?

Sürece, Trump yönetimiyle iyi ilişkilere sahip Suudi Arabistan veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın önderlik etmesi bekleniyor.

En zor meseleler olması beklenen "Gazze yönetimi" ve "güvenliğinin sağlanması" konusunda kesin bir karara henüz varılamadığı belirtiliyor. Arap ülkeleri bu planın uygulanması için ABD Başkanı Donald Trump'ı ikna edebileceğini düşünüyor.

Trump'ın müzakerelerde avantajlı pozisyonda başlamak için Gazze planını bir koz olarak kullandığına inanılıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze planını ele almak üzere İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerini ziyaret edecek.