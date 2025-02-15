Hamas’sız ve tünelsiz Gazze planı: Arap ülkeleri kolları sıvadı
Arap ülkeleri, ABD Başkanı Trump’ın Gazze'yi ele geçirme projesine karşı harekete geçti. 20 Şubat'ta düzenlenecek toplantıda, alternatif bir plan hazırlanması bekleniyor. Mısır, Hamas'sız bir Filistin ulusal komitesi planlarken, Gazze sınırına tünellerin inşa edilmesini engellemek için tampon bölge kurulacak. İşte Mısır'ın Gazze planının ayrıntıları...
ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze'deki Filistinlilerin Ürdün ve Mısır gibi komşu ülkelere yerleştirilmesi ve bölgenin ABD tarafından "devralınmasına" yönelik planı Ortadoğu'da tepkiyle karşılandı.
Arap ülkeleri, Trump'ın Filistinlileri Gazze'den sürme planını engellemek için harekete geçti.
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Trump'la görüşmesinin ardından Filistinlilerin yerinden edilmesine karşı olduğunu açıkladı.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi de Gazze’ye barış getirmek için ABD’yle çalışmaya hazır olduklarını fakat Filistinlilerin topraklarından sürülmesini kabul etmeyeceklerini söyledi.