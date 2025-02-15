Hamas’sız ve tünelsiz Gazze planı: Arap ülkeleri kolları sıvadı

Arap ülkeleri, ABD Başkanı Trump’ın Gazze'yi ele geçirme projesine karşı harekete geçti. 20 Şubat'ta düzenlenecek toplantıda, alternatif bir plan hazırlanması bekleniyor. Mısır, Hamas'sız bir Filistin ulusal komitesi planlarken, Gazze sınırına tünellerin inşa edilmesini engellemek için tampon bölge kurulacak. İşte Mısır'ın Gazze planının ayrıntıları...

Hamas’sız ve tünelsiz Gazze planı: Arap ülkeleri kolları sıvadı - 1

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze'deki Filistinlilerin Ürdün ve Mısır gibi komşu ülkelere yerleştirilmesi ve bölgenin ABD tarafından "devralınmasına" yönelik planı Ortadoğu'da tepkiyle karşılandı.

Arap ülkeleri, Trump'ın Filistinlileri Gazze'den sürme planını engellemek için harekete geçti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Trump'la görüşmesinin ardından Filistinlilerin yerinden edilmesine karşı olduğunu açıkladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi de Gazze’ye barış getirmek için ABD’yle çalışmaya hazır olduklarını fakat Filistinlilerin topraklarından sürülmesini kabul etmeyeceklerini söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

Hamas’sız ve tünelsiz Gazze planı: Arap ülkeleri kolları sıvadı - 2

20 ŞUBAT'TA KONUŞACAKLAR

Amerika Wall Street Journal gazetesi, Kahire’nin Trump’ın Gazze’yi devralma projesine alternatif bir plan geliştirmeye çalıştığını yazıyor. Sisi, Filistinlilerin durumunun görüşülmesi için 20 Şubat’ta Arap ülkeleri arasında toplantı düzenleneceğini duyurdu. 

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılacak zirveye Filistin lideri Mahmud Abbas da katılacak.

Trump’ın ilk döneminde görev yapan eski Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı David Schenker, Bu, Arap devletleri için kendi çözüm önerilerini sunmak adına iyi bir fırsat” dedi.

Gazze planı, 27 şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek Arap Birliği zirvesinde de ele alınacak.

Hamas’sız ve tünelsiz Gazze planı: Arap ülkeleri kolları sıvadı - 3

MISIR'IN HAMAS'SIZ PLANI

Reuters haber ajansının bölge kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre Gazze'nin geleceğiyle ilgili dört plan hazırlandı. Bunlar içinde Mısır’ınki ön plana çıkıyor.

Mısır planına göre Gazze'nin yönetimi için Hamas'ın yer almadığı bir ulusal Filistin komitesi oluşturulacak. Gazzelilerin yerinden edilmeyeceği uluslararası bir yeniden yapılandırma da başlatılacak.

Yeniden yapılandırma, 50 Mısır firması ve diğer yabancı şirketler tarafından yürütülecek. Gazze içinde yapılandırma sürerken Gazzelilerin yaşayabileceği 20 bölge oluşturulacak.

Gazze Mısır sınırına tünellerin inşa edilmesini engellemek için tampon bölge ve fiziksel bariyerler kurulacak.

Yeniden yapılandırmanın Körfez ülkeleri tarafından karşılanması planlıyor. Buna "Trump yeniden inşa fonu" ismi verilecek.

Hamas’sız ve tünelsiz Gazze planı: Arap ülkeleri kolları sıvadı - 4

TRUMP'I İKNA EDEBİLECEKLER Mİ?

Sürece, Trump yönetimiyle iyi ilişkilere sahip Suudi Arabistan veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın önderlik etmesi bekleniyor.

En zor meseleler olması beklenen "Gazze yönetimi" ve "güvenliğinin sağlanması" konusunda kesin bir karara henüz varılamadığı belirtiliyor. Arap ülkeleri bu planın uygulanması için ABD Başkanı Donald Trump'ı ikna edebileceğini düşünüyor.

Trump'ın müzakerelerde avantajlı pozisyonda başlamak için Gazze planını bir koz olarak kullandığına inanılıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze planını ele almak üzere İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerini ziyaret edecek.

Hamas’sız ve tünelsiz Gazze planı: Arap ülkeleri kolları sıvadı - 5
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