Hamas'tan ateşkese ilişkin açıklama: İsrail ordusundan saldırı uyarısı

Hamas, İsrail'e son 50 yılın en büyük saldırısını düzenlerken; İsrail de Hamas'a resmen savaş ilan ederek yanıt verdi. Cumartesi sabahı başlayan saldırılar sonucu İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı 900'e yükseldi. İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 700'e yaklaştı. Yaralı Filistinli sayısıysa 3 bini aştı. İsrail yalnızca dün gece Gazze'de 500'e yakın noktayı vurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail'in Hamas'ın saldırılarına verdiği yanıt Ortadoğu'yu değiştirecek" dedi. İsrail ordusu, kaçırılan sivillere zarar gelse bile Gazze'ye saldırıların süreceğini açıkladı. İsrail ordusu Gazzelilere üç günlük yiyecek ve su depolayın çağrısında bulundu. İsrail ile ateşkes görüşmelerine hazır olduğunu duyuran Hamas ise uyarısız bombalan her sivil hedef için bir esirin öldürüleceğini duyurdu.

Hamas'tan ateşkese ilişkin açıklama: İsrail ordusundan saldırı uyarısı - 1

Hamas İsrail'e roket yağdırdı. İsrail ise Gazze'yi vurdu. 7 Ekim'de Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası çatışmaları hız kesmeden sürüyor. İki tarafta da yüzlerce can kaybı binlerce de yaralı var.

DÜNYA HABERLERİ

Hamas'tan ateşkese ilişkin açıklama: İsrail ordusundan saldırı uyarısı - 2

"ORTADOĞU'YU DEĞİŞTİRECEĞİZ"

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridindeki Filistinli silahlı grupların saldırdığı Gazze çevresindeki yerleşim yerlerinin yerel yöneticileriyle görüştü.

"Katılımcıların zor ve feci bir felaket yaşadığını" dile getiren Netanyahu, "Hamas'ın yaşayacağı zor ve feci olacak, harekata girdik ve yeni başlıyoruz. Sizlerden kararlı olmanızı istiyorum çünkü Ortadoğu'yu değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordu radyosu, "İsrailli esirlere zarar gelse bile Gazze'ye saldırılar sürecek." açıklamasını yaptı. 

İsrail ordusu son olarak Gazzelilere üç günlük su ve gıda stoğu yapmaları uyarısında bulundu. 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Netanyahu, Gazze'deki hedeflerin vurulduğu anların videosunu paylaşarak, "Biz başladık, İsrail kazanacak" dedi. 

Hamas'tan ateşkese ilişkin açıklama: İsrail ordusundan saldırı uyarısı - 3

Hayatını kaybedenler arasında aralarında pek çok farklı ülke vatandaşı da bulunuyor. Hamas'ın saldırısı sonucu 9 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği belitiliyor.

Hamas'tan ateşkese ilişkin açıklama: İsrail ordusundan saldırı uyarısı - 4

Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları tarafından Aksa Tufanı adı verilen operasyona a ait yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde militanların roketleri yüklediği ve ardından telefonla harekat merkezindeki operatörleri bilgilendirdiğine yönelik anlar yer alıyor. Operatörlerin daha önceden belirlenen koordinatlara göre roketleri hedeflediği ve saldırıların bu şekilde yapıldığı iddia ediliyor.

Hamas son olarak Gazze'de uyarısız olarak vurulan her sivil hedef için bir esirin öldürüleceğini açıkladı. 

Hamas İsraille ateşkesi görüşmeye hazır olduklarını duyurdu. 

Hamas'tan ateşkese ilişkin açıklama: İsrail ordusundan saldırı uyarısı - 5

Hamas'ın saldırılarında en büyük can kaybının yaşandığı nokta Gazze yakınlarındaki bir müzik festivali alanıydı. Gelen bilgilere göre sadece burada hayatını kaybedenlerin sayısı 260.

Hamas'tan ateşkese ilişkin açıklama: İsrail ordusundan saldırı uyarısı - 6

Ortaya çıkan amatör kamera kayıtlarında festivaldekilere yönelik saldırıya Hamas militanlarının motorlu paraşütlerle geldiği görülüyor. 

Eğlenmek için toplanan onlarca genç saldırı başladıktan sonra can havliyle kaçıyor. 

Hamas'tan ateşkese ilişkin açıklama: İsrail ordusundan saldırı uyarısı - 7

Hamas militanları en az 260 kişiyi öldürdükten sonra bazı gençleri de rehin aldı. Festivalin düzenlendiği alanın havadan çekilmiş videosu saldırının büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Hamas'tan ateşkese ilişkin açıklama: İsrail ordusundan saldırı uyarısı - 8

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da hız kesmeden sürüyor. 500'e yakın nokta hedef alındı. Vurulan hedeflerin bazılarının Hamas'ın ve İslami Cihad'ın komuta merkezleri olduğu açıklandı.  İsrail ordusundan çatışmaların sürdüğü bilgisi geldi

Hamas'tan ateşkese ilişkin açıklama: İsrail ordusundan saldırı uyarısı - 9

Netanyahu yönetimini en çok endişelendiren konuların başında Hamas'ın operasyonu sonrası rehin aldığı sivil ve askerler geliyor. Hamas elindeki rehinelere ilişkin bazı görüntüler paylaştı. Esir düşen kadınlar olduğu iddiasıyla paylaşılan görüntülerdekiler depo benzeri bir alanda tutulurken dışardan patlama sesleri duyuluyor.

Hamas'tan ateşkese ilişkin açıklama: İsrail ordusundan saldırı uyarısı - 10

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'e desteğin bir göstergesi olarak USS Gerald R. Ford uçak gemisinin Akdeniz'in doğusuna gitmesi için talimat verdi.

Hamas'tan ateşkese ilişkin açıklama: İsrail ordusundan saldırı uyarısı - 11

Hamas ise ABD'nin açıklamasını kınayarak, bu adımın "Filistin halkına yönelik saldırıya fiili katılım" olduğunu belirtti.

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