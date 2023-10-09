Hamas'tan ateşkese ilişkin açıklama: İsrail ordusundan saldırı uyarısı
Hamas, İsrail'e son 50 yılın en büyük saldırısını düzenlerken; İsrail de Hamas'a resmen savaş ilan ederek yanıt verdi. Cumartesi sabahı başlayan saldırılar sonucu İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı 900'e yükseldi. İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 700'e yaklaştı. Yaralı Filistinli sayısıysa 3 bini aştı. İsrail yalnızca dün gece Gazze'de 500'e yakın noktayı vurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail'in Hamas'ın saldırılarına verdiği yanıt Ortadoğu'yu değiştirecek" dedi. İsrail ordusu, kaçırılan sivillere zarar gelse bile Gazze'ye saldırıların süreceğini açıkladı. İsrail ordusu Gazzelilere üç günlük yiyecek ve su depolayın çağrısında bulundu. İsrail ile ateşkes görüşmelerine hazır olduğunu duyuran Hamas ise uyarısız bombalan her sivil hedef için bir esirin öldürüleceğini duyurdu.
Hamas İsrail'e roket yağdırdı. İsrail ise Gazze'yi vurdu. 7 Ekim'de Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası çatışmaları hız kesmeden sürüyor. İki tarafta da yüzlerce can kaybı binlerce de yaralı var.