Hamas'tan ateşkese ilişkin açıklama: İsrail ordusundan saldırı uyarısı

Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları tarafından Aksa Tufanı adı verilen operasyona a ait yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde militanların roketleri yüklediği ve ardından telefonla harekat merkezindeki operatörleri bilgilendirdiğine yönelik anlar yer alıyor. Operatörlerin daha önceden belirlenen koordinatlara göre roketleri hedeflediği ve saldırıların bu şekilde yapıldığı iddia ediliyor.

Hamas son olarak Gazze'de uyarısız olarak vurulan her sivil hedef için bir esirin öldürüleceğini açıkladı.

Hamas İsraille ateşkesi görüşmeye hazır olduklarını duyurdu.