Hamas'tan Batı Şeria baskınlarına tepki: "Siyonist Netanyahu hükümetinin ilhak projesi"
İsrail'in Batı Şeria'da 11 Filistinliyi öldürdüğü baskınlara dair Hamas'tan sert açıklama geldi. Filistinli örgüt, İsrail ordusunun geniş çaplı saldırısının Netanyahu hükümetinin ilhak projesini uygulama girişimi olduğunu belirtti. Açıklamada, "soykırım savaşına" dikkat çeken Hamas, saldırıların uluslararası sessizliğin sonucu olduğunu ifade etti.
Hamas, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da bugün düzenlediği ve 11 kişinin öldüğü baskınlara ilişkin açıklama yaptı.
Filistinli örgüt, İsrail güçlerinin başlattığı geniş çaplı saldırının, Netanyahu hükümetinin ilhak projesini uygulama girişimi olduğunu belirtti.