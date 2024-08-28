Hamas'tan Batı Şeria baskınlarına tepki: "Siyonist Netanyahu hükümetinin ilhak projesi"

ABD'YE MÜDAHALE ÇAĞRISI

İsrail ordusunun bu sabah Batı Şeria'nın Tubas kentindeki Faria Mülteci Kampı başta olmak üzere bazı bölgelerinde "geniş çaplı" saldırı başlattığı açıklanmıştı. Aralarında Hamas ve İslami Cihad'ın da bulunduğu Filistinli örgütler, savaşçılarının Cenin ve Tulkarem'de İsrail güçleriyle çatışmalara girdiğini bildirmişti.



Çatışmalar sonrasında İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, ordunun Gazze'de olduğu gibi bölgenin kuzeyindeki Cenin ve Tulkarem'de de tahliye emri vereceğini açıklamıştı. Filistin sözcüsü Rudeineh ise ABD'yi İsrael'e derhal müdahale etmeye çağırmıştı.