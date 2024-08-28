Hamas'tan Batı Şeria baskınlarına tepki: "Siyonist Netanyahu hükümetinin ilhak projesi"

İsrail'in Batı Şeria'da 11 Filistinliyi öldürdüğü baskınlara dair Hamas'tan sert açıklama geldi. Filistinli örgüt, İsrail ordusunun geniş çaplı saldırısının Netanyahu hükümetinin ilhak projesini uygulama girişimi olduğunu belirtti. Açıklamada, "soykırım savaşına" dikkat çeken Hamas, saldırıların uluslararası sessizliğin sonucu olduğunu ifade etti.

Hamas'tan Batı Şeria baskınlarına tepki: "Siyonist Netanyahu hükümetinin ilhak projesi" - 1

Hamas, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da bugün düzenlediği ve 11 kişinin öldüğü baskınlara ilişkin açıklama yaptı.

Filistinli örgüt, İsrail güçlerinin başlattığı geniş çaplı saldırının, Netanyahu hükümetinin ilhak projesini uygulama girişimi olduğunu belirtti.

DÜNYA HABERLERİ

Hamas'tan Batı Şeria baskınlarına tepki: "Siyonist Netanyahu hükümetinin ilhak projesi" - 2

"ACIMASIZ SOYKIRIM"

Açıklamada, "İsrail ordusunun Batı Şeria kentlerinde başlattığı geniş çaplı askeri operasyon, aşırı sağcı Siyonist hükümetin faşist bakanları tarafından ifade edilen planları uygulamaya ve Gazze Şeridi'nde devam eden acımasız soykırım savaşını Batı Şeria'daki kent ve mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletmeye yönelik bir girişimdir" cümlelerine yer verildi.

Hamas'tan Batı Şeria baskınlarına tepki: "Siyonist Netanyahu hükümetinin ilhak projesi" - 3

ULUSLARASI SESSİZLİĞİN SONUCU

İsrail'in insansız hava araçları ve savaş uçaklarıyla büyük bir askeri gücü  saldırılarına dahil ettiğini de belirten Hamas, şunları ekledi:

"Faşist işgal hükümetinin Gazze'deki Filistinlilere yönelik imha kampanyasını sürdürmesi ve bu suç operasyonuyla Batı Şeria'daki ihlallerini tırmandırması, şüphe uyandıran uluslararası sessizliğin doğal bir sonucudur."

Hamas'tan Batı Şeria baskınlarına tepki: "Siyonist Netanyahu hükümetinin ilhak projesi" - 4

FİLİSTİN HALKININ DİRENİŞİ SÜRÜYOR

Öte yandan, ABD ve Batılı bazı ülkelerin İsrail'e mutlak surette siyasi ve askeri destek sağladığına dikkat çeken Hamas, "İsrail 10 yıllar boyunca birbirini izleyen faşist hükümetler aracılığıyla Batı Şeria'daki direnişi çeşitli yollarla bastırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı" ifadelerini kullandı.

Filistinli direnişçilerin İsrail güçlerine karşı kahramanca savaştığı vurgulanırken, İsrail'in Batı Şeria'da yürüttüğü şiddetli saldırıların Filistin halkının ve direnişinin karşısında kırılacağı kaydedildi.

Hamas'tan Batı Şeria baskınlarına tepki: "Siyonist Netanyahu hükümetinin ilhak projesi" - 5

ABD'YE MÜDAHALE ÇAĞRISI

İsrail ordusunun bu sabah Batı Şeria'nın Tubas kentindeki Faria Mülteci Kampı başta olmak üzere bazı bölgelerinde "geniş çaplı" saldırı başlattığı açıklanmıştı. Aralarında Hamas ve İslami Cihad'ın da bulunduğu Filistinli örgütler, savaşçılarının Cenin ve Tulkarem'de İsrail güçleriyle çatışmalara girdiğini bildirmişti.

Çatışmalar sonrasında İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, ordunun Gazze'de olduğu gibi bölgenin kuzeyindeki Cenin ve Tulkarem'de de tahliye emri vereceğini açıklamıştı. Filistin sözcüsü Rudeineh ise ABD'yi İsrael'e derhal müdahale etmeye çağırmıştı.

Hamas'tan Batı Şeria baskınlarına tepki: "Siyonist Netanyahu hükümetinin ilhak projesi" - 6

BASKINLAR BİRKAÇ GÜN SÜREBİLİR

Devam eden saldırılarda şu ana kadar 11 Filistinli yaralandı.

YNet News ve The Times of Israel haber sitelerinin aktardığına göre İsrail askeri kaynakları, baskınların birkaç gün daha sürmesini bekliyor.

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