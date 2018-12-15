Hamas'tan gövde gösterisi
Anadolu Ajansı
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Hamas'ın kuruluşunun 31. yılı münasebetiyle askeri geçit töreni yaptı.
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1Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Hamas'ın kuruluşunun 31. yılı münasebetiyle Gazze'de askeri geçit töreni yaptı.
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2Kassam Tugayları'nın yüzlerce mensubu, Gazze'nin Han Yunus kentinde askeri geçit töreni gerçekleştirdi. Geçit töreninde ağır silahlar, tank savar füzeler, havan topları sergilendi.
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3Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan militanlar, askeri araçlar ve motosikletlerle Han Yunus sokaklarında dolaştı.
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414 Aralık 1987'de kurulan Hamas Hareketi, 31. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor.
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