Hamas'tan rehine mesajı
Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El-Kassam Tugaylarının Sözcüsü, ellerinde 200 ila 250 kadar rehine olduğunu, şartlar sağlandığında serbest bırakacaklarını aktardı. Kassam Tugayları tarafından yayınlanan videoda da İsrailli kadın esirin tedavi görüntüleri yer aldı.
İsrail ile çatışmalar devam ederken Hamas, Gazze’de 200 ila 250 arasındaki kişiyi rehine olarak elinde tuttuğunu açıkladı. Rehinelere insani hukuka uygun davrandığını iddia eden Hamas, farklı milletlerden ellerinde olan tutsakları, "koşullar izin verdiğinde serbest bırakacaklarını" duyurdu.