Hamas'tan rehine mesajı

Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El-Kassam Tugaylarının Sözcüsü, ellerinde 200 ila 250 kadar rehine olduğunu, şartlar sağlandığında serbest bırakacaklarını aktardı. Kassam Tugayları tarafından yayınlanan videoda da İsrailli kadın esirin tedavi görüntüleri yer aldı.

Hamas'tan rehine mesajı - 1

İsrail ile çatışmalar devam ederken Hamas, Gazze’de 200 ila 250 arasındaki kişiyi rehine olarak elinde tuttuğunu açıkladı. Rehinelere insani hukuka uygun davrandığını iddia eden Hamas, farklı milletlerden ellerinde olan tutsakları, "koşullar izin verdiğinde serbest bırakacaklarını" duyurdu.

DÜNYA HABERLERİ

Hamas'tan rehine mesajı - 2

Hamas askeri kanadının sözcüsü, "Birçok farklı milletten rehinemiz var. Onlar bizim misafirimiz. Şartlar sağlandığında onları serbest bırakacağız." dedi.

Hamas'tan rehine mesajı - 3

"FİLİSTİNLİLERLE TAKAS YAPMAK İSTİYORUZ"

Hamas'ın eski lideri Halid Meşal de konuştu. İsrail'in elinde yaklaşık 6 bin Filistinli rehine olduğunu; onları ellerindeki İsrailli rehinelerle değiştirmek istediklerini belirtti. Meşal, Gazze'deki Filistinlilerin bulundukları yerden göçe zorlanmasının Arap ülkelerindeki güvenliği riske atacağını duyurdu.

Hamas'tan rehine mesajı - 4

REHİNE KADININ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bir İsrailli kadın rehinenin tedavi görüntülerini içeren video yayımladı.

Hamas'tan rehine mesajı - 5

Kassam Tugayları Askeri Medyası tarafından yayımlanan videoda, Kassam unsurlarının, 21 yaşındaki İsrailli bir kadın rehinenin tedavi ettiği görüldü.

Videoda, sağ kolundan ameliyat edilen kadının, Kassam unsurları tarafından pansuman edilerek bandajlandığı anlar yer aldı.

Hamas'tan rehine mesajı - 6

Kadın rehine videoda, cumartesi günü (Kassam Tugaylarına bağlı unsurların Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerine sızdığı gün) Sderot kentinde bir partide olduğunu ve kolundan ağır şekilde yaralandığını söyledi.

Hamas'tan rehine mesajı - 7

Kassam unsurları tarafından Gazze'ye getirildiğini ve 3 saat süren bir operasyon geçirdiğini kaydeden kadın rehine, "Beni tedavi ettiler, ilgilendiler, ilaç verdiler. Her şey yolunda." dedi.

Ailesinin yanına dönmek istediğini belirten kadın rehşne, "Lütfen en kısa zamanda bizi buradan çıkarın." diye konuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER