Hamas'tan rehine mesajı

Kassam unsurları tarafından Gazze'ye getirildiğini ve 3 saat süren bir operasyon geçirdiğini kaydeden kadın rehine, "Beni tedavi ettiler, ilgilendiler, ilaç verdiler. Her şey yolunda." dedi.



Ailesinin yanına dönmek istediğini belirten kadın rehşne, "Lütfen en kısa zamanda bizi buradan çıkarın." diye konuştu.