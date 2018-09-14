Hambach Ormanı’ndaki çevrecilere müdahale
Reuters, AP, AFP
Almanya'da polis, Köln kenti yakınlarında bulunan Hambach Ormanı'ndaki ağaçların linyit madeni için kesilmesini engellemek amacıyla kamp kuran çevrecilere karşı operasyon başlattı.
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Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Köln ile Kerpen şehirleri arasında yaklaşık 12 bin yıllık Hambach Ormanı'ndaki alana 51 ağaç ev kuran çevreciler, polise karşı sessiz direnişe geçti.
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2Çevrecileri ormandan çıkarmak için 3 bin 500 kişilik güvenlik gücü görevlendirildi.
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Bölgeye giden polisler, çevrecilerden ormandan çıkmalarını istedi.
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4Ormanı terk edilmemesi üzerine operasyon düzenleyen polis, çok sayıda çevreciyi gözaltına aldı.
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5Güvenlik güçleri ile çevreciler arasında zaman zaman arbede yaşandı.
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6Plastik kelepçe takılan çevreciler, polisler tarafından taşınarak emniyete götürüldü
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Kendilerine karşı son bir haftadır saldırıların arttığını belirten Aachen polisi, protestoculara sakin olmaları ve güvenlik güçlerinin talimatlarına uymaları çağrıda bulundu.
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Ormanda bulunan asırlık meşe ve kayın ağaçlarını koruduklarını savunan çevreciler, Enerji şirketi RWE tarafından işletilen Avrupa'nın en büyük linyit maden ocağının genişletilmesi için her geçen gün daha da küçüldüğüne dikkati çekiyor.
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Çevreciler, ormanda bulunan ağaçların yüzde 90'ının maden için kesildiğine işaret ediyor.
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Çevreciler yasalara göre ağaçlarda canlı varsa kesilemeyeceğini savunuyor.
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Polis ekipleri ise müdahaleye gerekçe olarak imar yönetmenliklerini gösteriyor.
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