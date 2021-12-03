Hamid Karzai: Taliban üyelerini kardeşlerim olarak görüyorum

Afganistan'da 2004 ile 2014 yılları arasında cumhurbaşkanı olarak görev yapan Hamid Karzai, Taliban yöneticileri ile görüştüğünü ve onları kardeşleri olarak gördüğünü açıkladı. ABD başta olmak üzere uluslararası topluma Taliban'ı destekleme çağrısında bulunan Karzai, "Bugün hükümet onların" dedi. Eski cumhurbaşkanının bir çağrısı da yurtdışına giden Afganlara oldu.

Haberler - ntv.com.tr 03.12.2021 - 10:57 | Son Güncelleme : 03.12.2021 - 11:43

Hamid Karzai: Taliban üyelerini kardeşlerim olarak görüyorum - 1

'ın eski cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Taliban'ı "kardeşleri" olarak nitelendirdi. Karzai, ülkenin yeni yöneticileriyle verimli toplantılar yaptığını ve ülkenin karşı karşıya olduğu sorunları tartıştığını söyledi.

Hamid Karzai: Taliban üyelerini kardeşlerim olarak görüyorum - 2

BBC'den Yalda Hakim’e özel bir röportaj veren Karzai, “Taliban'ı ve diğer tüm Afganları kardeş olarak görüyorum" dedi.

Hamid Karzai: Taliban üyelerini kardeşlerim olarak görüyorum - 3

"GÖREV SÜRELERİ BOYUNCA 'KARDEŞİM' DİYE HİTAP EDECEĞİM"

Bununla birlikte Karzai, görev süresi boyunca Taliban'a üyelerine de “kardeşim” diye hitap edeceğini açıkladı.

Hamid Karzai: Taliban üyelerini kardeşlerim olarak görüyorum - 4

AFGANİSTAN'I TERK EDENLERE ÇAĞRI

"Burası bizim ülkemiz,  biz bu  toprağın oğullarıyız, ayrılmayalım. Burada kalmalı ve daha iyi hale getirmeliyiz. Ve ülkeyi terk eden tüm Afganlardan geri gelip onu inşa etmelerini istiyorum” diyen Karzai, savaşın parçaladığı ülkede, tüm Afganlar için kabul edilebilir olması gereken kapsayıcı bir hükümet kurmak için siyasi sürece ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Hamid Karzai: Taliban üyelerini kardeşlerim olarak görüyorum - 5

Karzai, sözlerine “Burası bizim ülkemiz. Hadi birlikte inşa edelim; birlikte çalışalım... Taliban ile görüşmelerim oldu, birçok konuda çok iyi fikir alışverişi gerçekleştirdik” şeklinde devam etti. 

Hamid Karzai: Taliban üyelerini kardeşlerim olarak görüyorum - 6

Diğer taraftan, BBC muhabiri Hakim, Karzai'ye kız çocukları ve kadınların ne zaman eğitime ve işe dönebilecekleri hakkında sorular sordu. 

Hamid Karzai: Taliban üyelerini kardeşlerim olarak görüyorum - 7

"EN KISA SÜREDE İŞ VE EĞİTİM HAYATINA GERİ DÖNECEKLER"

63 yaşındaki siyasetçi, Taliban ile bu konuda da görüştüğünü belirtti. Kız çocuklarının ve kadınlarının iş ve okul hayatlarına en kısa sürede geri dönmeleri konusunda Taliban ile anlaştıklarını bildirdi. 

Hamid Karzai: Taliban üyelerini kardeşlerim olarak görüyorum - 8

Karzai, evde mahsur kalan, okula ve işe gidemeyen kadınlara yönelik mesajında  "Dışarı çıkın; çalışın ve cesur olun. Okumanızı ve çalışmanızı sağlayacağız. Bu gerçekleşecek" dedi.

Hamid Karzai: Taliban üyelerini kardeşlerim olarak görüyorum - 9

"ABD AFGANİSTAN'A YARDIM ETMELİ"

Öte yandan, Karzai uluslararası toplumu Taliban’a destek olmaya çağırdı. Özellikle ABD'nin savaşın parçaladığı ülkeyi yeniden inşa etmeye yardım etmesi gerektiğini altını çizen Karzai, “ABD, Taliban ile birlikte çalışmalı, bugün hükümet onlar Afganistan, Taliban'la savaşmak adına yıllarca  bombalandı. Köylerimiz yıkıldı, aileler parçalandı ve çocuklar öldürüldü” dedi.  

Hamid Karzai: Taliban üyelerini kardeşlerim olarak görüyorum - 10

TALİBAN SÖZCÜSÜ: ASKERLERİMİZ KADINLARLA NASIL KONUŞULACAĞINI BİLMİYOR 

Taliban sözcüsü  Zabihullah Mücahit, ağustos ayında yaptığı açıklamada "Güvenlik güçlerimiz kadınlara nasıl davranılacağı ve  kadınlarla nasıl konuşulacağı konusunda eğitimli değil. Tam güvenlik sağlanana kadar kadınlardan evde kalmalarını istiyoruz. Bu karar kadınların kötü muamele görmesini engellemek için” demişti. 

Hamid Karzai: Taliban üyelerini kardeşlerim olarak görüyorum - 11

Mücahit, geçici bir süreliğine evde tutulacak kadınların işlerinden çıkarılmayacağını ve maaşlarında kesinti yapılmayacağını da sözlerine eklemişti.

Hamid Karzai: Taliban üyelerini kardeşlerim olarak görüyorum - 12
Hamid Karzai: Taliban üyelerini kardeşlerim olarak görüyorum - 13
Hamid Karzai: Taliban üyelerini kardeşlerim olarak görüyorum - 14
Hamid Karzai: Taliban üyelerini kardeşlerim olarak görüyorum - 15
Hamid Karzai: Taliban üyelerini kardeşlerim olarak görüyorum - 16
Hamid Karzai: Taliban üyelerini kardeşlerim olarak görüyorum - 17
Hamid Karzai: Taliban üyelerini kardeşlerim olarak görüyorum - 18
Hamid Karzai: Taliban üyelerini kardeşlerim olarak görüyorum - 19
Hamid Karzai: Taliban üyelerini kardeşlerim olarak görüyorum - 20
Hamid Karzai: Taliban üyelerini kardeşlerim olarak görüyorum - 21
Hamid Karzai: Taliban üyelerini kardeşlerim olarak görüyorum - 22
Hamid Karzai: Taliban üyelerini kardeşlerim olarak görüyorum - 23
Hamid Karzai: Taliban üyelerini kardeşlerim olarak görüyorum - 24
Hamid Karzai: Taliban üyelerini kardeşlerim olarak görüyorum - 25

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