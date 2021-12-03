Hamid Karzai: Taliban üyelerini kardeşlerim olarak görüyorum

Haberler - ntv.com.tr 03.12.2021 - 10:57 | Son Güncelleme : 03.12.2021 - 11:43
Afganistan'ın eski cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Taliban'ı "kardeşleri" olarak nitelendirdi. Karzai, ülkenin yeni yöneticileriyle verimli toplantılar yaptığını ve ülkenin karşı karşıya olduğu sorunları tartıştığını söyledi.
BBC'den Yalda Hakim’e özel bir röportaj veren Karzai, “Taliban'ı ve diğer tüm Afganları kardeş olarak görüyorum" dedi.
Bununla birlikte Karzai, görev süresi boyunca Taliban'a üyelerine de “kardeşim” diye hitap edeceğini açıkladı.
"Burası bizim ülkemiz, biz bu toprağın oğullarıyız, ayrılmayalım. Burada kalmalı ve daha iyi hale getirmeliyiz. Ve ülkeyi terk eden tüm Afganlardan geri gelip onu inşa etmelerini istiyorum” diyen Karzai, savaşın parçaladığı ülkede, tüm Afganlar için kabul edilebilir olması gereken kapsayıcı bir hükümet kurmak için siyasi sürece ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Karzai, sözlerine “Burası bizim ülkemiz. Hadi birlikte inşa edelim; birlikte çalışalım... Taliban ile görüşmelerim oldu, birçok konuda çok iyi fikir alışverişi gerçekleştirdik” şeklinde devam etti.
Diğer taraftan, BBC muhabiri Hakim, Karzai'ye kız çocukları ve kadınların ne zaman eğitime ve işe dönebilecekleri hakkında sorular sordu.
63 yaşındaki siyasetçi, Taliban ile bu konuda da görüştüğünü belirtti. Kız çocuklarının ve kadınlarının iş ve okul hayatlarına en kısa sürede geri dönmeleri konusunda Taliban ile anlaştıklarını bildirdi.
Karzai, evde mahsur kalan, okula ve işe gidemeyen kadınlara yönelik mesajında "Dışarı çıkın; çalışın ve cesur olun. Okumanızı ve çalışmanızı sağlayacağız. Bu gerçekleşecek" dedi.
Öte yandan, Karzai uluslararası toplumu Taliban’a destek olmaya çağırdı. Özellikle ABD'nin savaşın parçaladığı ülkeyi yeniden inşa etmeye yardım etmesi gerektiğini altını çizen Karzai, “ABD, Taliban ile birlikte çalışmalı, bugün hükümet onlar Afganistan, Taliban'la savaşmak adına yıllarca bombalandı. Köylerimiz yıkıldı, aileler parçalandı ve çocuklar öldürüldü” dedi.
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, ağustos ayında yaptığı açıklamada "Güvenlik güçlerimiz kadınlara nasıl davranılacağı ve kadınlarla nasıl konuşulacağı konusunda eğitimli değil. Tam güvenlik sağlanana kadar kadınlardan evde kalmalarını istiyoruz. Bu karar kadınların kötü muamele görmesini engellemek için” demişti.
Mücahit, geçici bir süreliğine evde tutulacak kadınların işlerinden çıkarılmayacağını ve maaşlarında kesinti yapılmayacağını da sözlerine eklemişti.