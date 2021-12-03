Hamid Karzai: Taliban üyelerini kardeşlerim olarak görüyorum

AFGANİSTAN'I TERK EDENLERE ÇAĞRI

"Burası bizim ülkemiz, biz bu toprağın oğullarıyız, ayrılmayalım. Burada kalmalı ve daha iyi hale getirmeliyiz. Ve ülkeyi terk eden tüm Afganlardan geri gelip onu inşa etmelerini istiyorum” diyen Karzai, savaşın parçaladığı ülkede, tüm Afganlar için kabul edilebilir olması gereken kapsayıcı bir hükümet kurmak için siyasi sürece ihtiyaç olduğunu vurguladı.