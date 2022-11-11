Hamile mumya 2 bin yıl sonra geri döndü: "Gizemli Kadın" tarihe ışık tutacak

VARŞOVA ULUSAL MÜZESİ'NDE SERGİLENİYOR

Milani, "Mumyalama, bir insanı öbür dünya için korumak için verilen özenin bir ifadesiydi" dedi.

Diğer taraftan, “Gizemli Kadın”ın bir fetüs içerdiği bilinen ilk mumyalanmış örnek olduğuna inanılıyor ve şu anda Varşova'daki Ulusal Müze'de sergileniyor.

Kadının yapılandırılmış yüzüne ait görüntüler ise 3 Kasım'dan bu yana ülkenin güneydoğusunda bulunan Silesia Müzesi'ndeki bir sergide görülebilir.