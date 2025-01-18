Hamile olduğunu öğrendikten 40 dakika sonra doğum yaptı

Hastaneye gittiğinde hamile olduğunu öğrenen genç kadın, 40 dakika sonra doğum yaptı.

Yaşadığı şaşırtıcı olayı paylaşan Jackson, "Omurgamın ortasında yoğun bir baskı hissediyordum. Doktorlar hamile olduğumu söylediklerinde çok şaşırdım. Sanki 'Grey's Anatomy' dizisinde bir bölüm yaşıyor gibiydim'' ifadelerini kullandı.