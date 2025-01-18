Hamile olduğunu öğrendikten 40 dakika sonra doğum yaptı
İskoçya'nın Glasgow bölgesinde yaşayan 22 yaşındaki Anna Jackson, karnındaki dayanılmaz ağrı nedeniyle hastanenin yolunu tuttu. Apandisitinin patladığını düşünen genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı. 40 dakika sonra doğum yapan Jackson, kendisini Grey's Anatomy dizisinde hissettiğini anlattı.
Anna Jackson, karnındaki ağrıyı başlangıçta regl sancısı olarak yorumladı. Ancak daha sonra apandisitinin patladığını düşünerek eşiyle birlikte hastaneye gitmeye karar verdi.