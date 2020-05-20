Hangi AB ülkeleri turizme kapılarını ne zaman açıyor?

Avrupa'da corona virüs salgını sonrası turizm için sınırları açmaya hazırlanın ülkeler belli oluyor. Avusturya ve Danimarka bu konuda en hızlı adım atan ülkeler olurken, İspanya'nın daha haftalarca olağanüstü koşullarda yaşayacağı belirtiliyor. Avusturya sınırları 15 Haziran'da açıyor. Ülkede otel ve pansiyonların da bu ay sonu açılması bekleniyor. İtalya'nın kuzeyinde bazı oteller 25 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

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20.05.2020 - 15:49

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları sınırların açılması için görüşmeler yürütüyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel de, Polonya, Macaristan, Çekya ve Slovakya başbakanları ile sınırlarda corona virüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını görüştü.

Almanya, Polonya, Macaristan, Çekya ve Slovakya salgının yayılma durumuna göre, sınırlardaki mevcut kısıtlamaların ve kontrollerin aşamalı kaldırılması hususunda hemfikir kaldı.

Avrupa Birliği üyesi bazı ülkeler ise, sadece sınırları açmakla kalmıyor, turizm sezonunu da açmak için çaba harcıyor.

İŞTE TURİZM SEZONUNU AÇMAK İÇİN ÇABA HARCAYAN ÜLKELER: ALMANYA VE AVUSTURYA Almanya ve komşusu Avusturya turizm sezonunu karşılıklı olarak biran önce açmak için çalışmalar yürütüyor. Corona virüs salgınında herhangi bir yükseliş yaşanmazsa iki ülke arasındaki sınırlar 15 Haziran'da açılacak. Avusturya'da restoranlar açıldı. Otel ve pansiyonların da bu ay sonu hizmete başlaması planlanıyor.

DANİMARKA Danimarka henüz sınırlarını açmadı. Ancak Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Alman turistlerin ülkesinde seyahat etmelerini sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Alman turistlerin, Danimarka'da yazlık evler ve otellerde rezervasyon yapmalarına olanak tanınacak. Danimarka hükümeti haziran ayı başından itibaren turizm sezonunu açmak için yeni kararlar açıklayacağını duyurdu.

HOLLANDA Corona virüsü salgınının hızla yayıldığı günlerde bile Almanya ile Hollanda arasındaki sınır kapanmadı. Hollanda'da 1 Haziran'dan itibaren restoran ve kafelerin sınırlı sayıda müşteri kabul etmesine izin verilecek. Ayrıca sinema ve müzeler de kapılarını açacak. 1 Haziran'dan itibaren yazlık kamp alanları ve turistlerin dışarıda ikamet edebileceği parklar hizmet vermeye başlayacak. İşletmelerin belirlenen hijyen koşullarına uymaları şartı var.

YUNANİSTAN Avrupa Birliği ülkeleri arasında yaz turizmine hazırlık yapan ülkelerin başında Yunanistan geliyor. Yunanistan'da turistlerin ziyaret ettiği antik kentler ve yerler açıldı. Haziran ayı sonu itibariyle oteller ve yazlık evler iç turizme hizmet etmeye başlayacak. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitçotakis 1 Temmuz'dan itibaren otel ve sahillerin yabancı turistlere de açılması için çaba harcayacaklarını söyledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ülkede seyahat özgürlüğüne izin verdiklerini, otellerin son hazırlıkları yaptığını ve arkelojik bölgelerin açık olduğunu belirtti.

İTALYA Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının en ağır vurduğu ülkelerin başında gelen İtalya'da normale geçmek için önemli hazırlıklar yapıldı. İtalya'da müzeler, bar ve restoranlar açıldı. İtalya 3 Haziran'dan itibaren Schengen ülkelerinden gelecek turistleri karantinaya almadan kabul edecek. İtalya'da bölgeler arası seyahatlere de izin verilecek. Ancak tüm otellerin ne zaman açılması gerektiğiyle ilgili henüz bir tarih açıklanmadı. Ancak Güney Tirol'deki otel ve pansiyonlar 25 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

İSPANYA İspanya'da turizm sezonunun ne zaman başlayacağıyla ilgili belirsizlik yaşanıyor. İspanya'da daha iki hafta karantina uygulaması mevcut. Sonrasında turizm için hangi kuralların geçerli olacağı daha belirlenmedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez corona virüsle mücadele amacıyla karantina kurallarının haziran sonuna kadar geçerli olmasını istiyor. İspanya'da bazı bölgeler Temmuz ayı itibariyle turistleri kabul etmeyi umuyor. İspanya Ulaştırma Bakanı Jose Luis Abalos, "İspanya halkı için sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, yabancı turistlerin ülkeye girişine izin veremeyiz" açıklaması yaptı.

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