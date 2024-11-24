Hapishane haritaları sızdırıldı! Mahkumların korkutan kaçış planı

The Times'a konuşan eski cezaevi müdürü Ian Acheson, organize suç örgütlerinin sızdırılan planlardan yararlanabileceğini ve kötü amaçlarla kullanabileceğini söyledi.

Yaşanan durumu "Bilişim teknolojilerinin çok ciddi bir ihlali" diye niteleyen Acheson planların nasıl sızdırıldığına dair geniş kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma yapılması için çağrıda bulundu.