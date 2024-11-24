Hapishane haritaları sızdırıldı! Mahkumların korkutan kaçış planı

İngiltere ve Galler'de, hapishanelerin planlarının internet ortamında sızdırıldığı ortaya çıktı. Planların sızdırılmasının ardından hükümetler, cezaevlerinin güvenliğini yeniden sağlamak adına harekete geçti. Organize suç örgütlerinin, sızdırılan haritaları kaçış planları yapmak veya hapishanelere gizlice uyuşturucu ya da silah sokmak için kullanabileceğinden endişe ediliyor. Sızdırılan planların arasında, hapishanelerdeki en önemli güvenlik önlemlerinden olan kamera ve sensör konumlarının da bulunduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde polisler, çetelerin mahkumların pencerelerine uyuşturucu uçurabilecek becerikli drone pilotları ile çalışmaya başladığı konusunda uyarmıştı.

Hapishane haritaları sızdırıldı! Mahkumların korkutan kaçış planı - 1

UYUŞTURUCU, SİLAH VE KAÇIŞ KORKUSU

İngiltere ve Galler'deki hapishanelerin planlarının internete sızdırıldığının ortaya çıkmasının ardından, bu bölgelerde güvenliğin sağlanması için acil önlem alındı.

Adalet Bakanlığı, büyük güvenlik ihlalinin ardından derhal adımlar atıldığını duyurdu.

Organize suç örgütlerinin sızdırılan haritaları kaçış planlamak veya mahkumlara uyuşturucu veya silah ulaştırmak için kullanabileceğinden endişe ediliyor.

DÜNYA HABERLERİ

Hapishane haritaları sızdırıldı! Mahkumların korkutan kaçış planı - 2

ESKİ ASKER KAÇMIŞTI

Geçtiğimiz yıl eski asker Daniel Khalife, hapishaneden kaçmış ve dört gün firarda kalmıştı.

23 yaşındaki Khalife, mutfak pantolonlarından yapılma askıyla bir yemek servisi kamyonunun altına tutunarak hapisten kaçmıştı.

Genç mahkumun kaçışı, Thames Nehri kıyısındaki bir kanal yolunda tutuklanmasıyla sonuçlanan büyük bir insan avına yol açmıştı.

Hapishane haritaları sızdırıldı! Mahkumların korkutan kaçış planı - 3

Sızdırılan planların arasında, hapishanelerdeki en önemli güvenlik önlemlerinden olan kamera ve sensör konumlarının da bulunduğu aktarıldı.

Yetkililer, devasa bir güvenlik ihlali olarak nitelenen sızıntının kaynağını tespit etmek için çabalıyor.

Hapishane haritaları sızdırıldı! Mahkumların korkutan kaçış planı - 4

The Times'a konuşan eski cezaevi müdürü Ian Acheson, organize suç örgütlerinin sızdırılan planlardan yararlanabileceğini ve kötü amaçlarla kullanabileceğini söyledi.

Yaşanan durumu "Bilişim teknolojilerinin çok ciddi bir ihlali" diye niteleyen Acheson planların nasıl sızdırıldığına dair geniş kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma yapılması için çağrıda bulundu.

Hapishane haritaları sızdırıldı! Mahkumların korkutan kaçış planı - 5

UYUŞTURUCU TAŞIYAN DRONE PİLOTLARI

Geçen ay polis, çetelerin mahkumların kaldığı hücrelere uyuşturucu sokmanın yeni ve ilginç bir yolunu bulduğunu duyurmuştu.

Buna göre çeteler, hücrelerin pencerelerine uyuşturucu uçurabilecek becerikli drone pilotları ile çalışmaya başladı.

Makinelerin son derece isabetli teslimatlar yapabildiği ve 7 kilograma kadar çıkan "büyük yükleri" taşıyabildiği aktarıldı.

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