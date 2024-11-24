Hapishane haritaları sızdırıldı! Mahkumların korkutan kaçış planı
İngiltere ve Galler'de, hapishanelerin planlarının internet ortamında sızdırıldığı ortaya çıktı. Planların sızdırılmasının ardından hükümetler, cezaevlerinin güvenliğini yeniden sağlamak adına harekete geçti. Organize suç örgütlerinin, sızdırılan haritaları kaçış planları yapmak veya hapishanelere gizlice uyuşturucu ya da silah sokmak için kullanabileceğinden endişe ediliyor. Sızdırılan planların arasında, hapishanelerdeki en önemli güvenlik önlemlerinden olan kamera ve sensör konumlarının da bulunduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde polisler, çetelerin mahkumların pencerelerine uyuşturucu uçurabilecek becerikli drone pilotları ile çalışmaya başladığı konusunda uyarmıştı.
UYUŞTURUCU, SİLAH VE KAÇIŞ KORKUSU
İngiltere ve Galler'deki hapishanelerin planlarının internete sızdırıldığının ortaya çıkmasının ardından, bu bölgelerde güvenliğin sağlanması için acil önlem alındı.
Adalet Bakanlığı, büyük güvenlik ihlalinin ardından derhal adımlar atıldığını duyurdu.
Organize suç örgütlerinin sızdırılan haritaları kaçış planlamak veya mahkumlara uyuşturucu veya silah ulaştırmak için kullanabileceğinden endişe ediliyor.