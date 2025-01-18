Hapisteki itfaiyeciler konuştu: "Hayatını riske atmak için günde 10 dolar"
ABD'nin Los Angeles şehrini kül eden yangınlar devam ediyor. Bölge tarihinin en ölümcül ve en yıkıcı yangınlarında eyalet hapishanelerinden nakledilen yüzlerce mahkum mücadeleye ön saflarda dahil oldu. Günde 10,24 dolar karşılığında hayatlarını ortaya koyan tutuklular, yaşadıkları koşulları anlattı. Yetersiz ücret ve hükümetin hapishane emeğine bağımlılığı gibi konular yüzünden eleştiri oklarının hedefi haline gelen program, tartışmaları alevlendirdi. Emek gücü olarak kullanılan mahkumlar, sırtlarında ağır çantalar ve motorlu testerelerle, buldozerlerin ulaşamayacağı uzak yerlere gidiyor.
TUTUKLULARIN ÖN SAFLARAKİ MÜCADELESİ
Kaliforniya Ceza İnfaz ve Rehabilitasyon Dairesi (CDCR), bölge tarihinin en ölümcül ve en yıkıcı yangınlarına bin 100'den fazla tutuklu itfaiyeci gönderdi.
Eyalet hapishanesinde cezasını çeken mahkumlar, günde 10,24 dolar karşılığında Los Angeles yangınlarıyla mücadelede ön saflara katıldı.