Hapisteki itfaiyeciler konuştu: "Hayatını riske atmak için günde 10 dolar"

ÖZEL OLARAK EĞİTİLİYORLAR

Hapislerden çağrılan ekipler şu anda Kaliforniya ormancılık ve yangın koruma departmanına (Cal Fire) bağlı olarak hizmet veriyor.

Özel bir program kapsamında bu kişiler orman yangınlarına, sellere ve diğer felaketlere müdahale etmek üzere eğitiliyor.