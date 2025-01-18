Hapisteki itfaiyeciler konuştu: "Hayatını riske atmak için günde 10 dolar"

ABD'nin Los Angeles şehrini kül eden yangınlar devam ediyor. Bölge tarihinin en ölümcül ve en yıkıcı yangınlarında eyalet hapishanelerinden nakledilen yüzlerce mahkum mücadeleye ön saflarda dahil oldu. Günde 10,24 dolar karşılığında hayatlarını ortaya koyan tutuklular, yaşadıkları koşulları anlattı. Yetersiz ücret ve hükümetin hapishane emeğine bağımlılığı gibi konular yüzünden eleştiri oklarının hedefi haline gelen program, tartışmaları alevlendirdi. Emek gücü olarak kullanılan mahkumlar, sırtlarında ağır çantalar ve motorlu testerelerle, buldozerlerin ulaşamayacağı uzak yerlere gidiyor.

Hapisteki itfaiyeciler konuştu: "Hayatını riske atmak için günde 10 dolar" - 1

TUTUKLULARIN ÖN SAFLARAKİ MÜCADELESİ

Kaliforniya Ceza İnfaz ve Rehabilitasyon Dairesi (CDCR), bölge tarihinin en ölümcül ve en yıkıcı yangınlarına bin 100'den fazla tutuklu itfaiyeci gönderdi.

Eyalet hapishanesinde cezasını çeken mahkumlar, günde 10,24 dolar karşılığında Los Angeles yangınlarıyla mücadelede ön saflara katıldı.

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Hapisteki itfaiyeciler konuştu: "Hayatını riske atmak için günde 10 dolar" - 2

ÖZEL OLARAK EĞİTİLİYORLAR

Hapislerden çağrılan ekipler şu anda Kaliforniya ormancılık ve yangın koruma departmanına (Cal Fire) bağlı olarak hizmet veriyor.

Özel bir program kapsamında bu kişiler orman yangınlarına, sellere ve diğer felaketlere müdahale etmek üzere eğitiliyor.

Hapisteki itfaiyeciler konuştu: "Hayatını riske atmak için günde 10 dolar" - 3

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE

Ancak bu iş yorucu ve yaşamı tehdit edici olabiliyor. Program bu hafta uluslararası inceleme ve eleştirilere maruz kaldı.

Yetersiz ücret ve hükümetin hapishane emeğine bağımlılığı gibi eleştiriler yöneltildi.

Hapisteki itfaiyeciler konuştu: "Hayatını riske atmak için günde 10 dolar" - 4

24 SAATLİK VARDİYALAR

Ekipler 24 saatlik vardiyalarda çalışıyorlar (bu süre zarfında 34,24 dolara kadar kazanabiliyorlar), ardından geri dönmeden önce 24 saat dinleniyorlar.

İngiliz gazetesi The Guardian'a konuşan ve yaklaşık iki yıldır tutuklu bulunan Almanza, iyi eğitildiğini ve korunduğunu hissettiğini ancak en az 17 kişinin ölümüne ve 7 binden fazla yapının yanmasına neden olan Eaton yangınının devasa tehditleri karşısında endişelendiğini söyledi.

Hapisteki itfaiyeciler konuştu: "Hayatını riske atmak için günde 10 dolar" - 5

Bu hafta özellikle zorlu bir gecede ruh hali değişti, "Çalışmaktan o kadar bitkin düşmüştüm ki her adımda 'Başaramayacağım' diyordum." ifadelerini kullandı.

Genç itfaiyeci dik, tehlikeli arazide saatlerce gidip geldiği bir yürüyüşü anlattı.

Hapisteki itfaiyeciler konuştu: "Hayatını riske atmak için günde 10 dolar" - 6

BULDOZERLERİN ULAŞAMADIĞI YERLERE GİDİYORLAR

Hapisteki itfaiyeciler, yangının yayılmasını engellemek için bitki örtüsünü kesmek amacıyla aletler kullanan  ekipler olarak görev yapıyor.

Sırtlarında ağır çantalar ve motorlu testerelerle, buldozerlerin ulaşamayacağı uzak yerlere gidiyorlar.

Hapisteki itfaiyeciler konuştu: "Hayatını riske atmak için günde 10 dolar" - 7

"OĞLUM BENİ İTFAİYECİ SANIYOR"

Görevlerinde turuncu üniforma giyen mahkumlar, ön saflardaki çalışmanın ödüllendirici olduğunu söylüyor.

 23 yaşındaki Joseph Sevilla, "Yardımcı olmaktan gerçekten mutluyum." dedi.

Ailesinin kendisiyle gurur duyduğunu aktaran Sevilla, "Üç yaşındaki oğlum beni bir itfaiyeci sanıyor, ben de öyle olduğumu düşünmekten hoşlanıyorum." dedi.

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