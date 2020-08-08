Harabelerin ortasındaki Lübnan halkı: Binlerce kişi evsiz

Ekonomik krizle boğuşan ülkenin en önemli ithalat üssü olan ve patlamadan önce temel gıda maddelerinden ilaca kadar her türden yaşamsal ürüne erişim sağlanan limanda şimdi bir taraftan arama kurtarma faaliyetleri sürerken bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmaları yürütülüyor.