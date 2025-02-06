Haritalarla Trump'ın Gazze planı: Bölge ABD kontrolüne girerse nasıl görünecek?

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde tarihin en çarpıcı sömürge planlarından birini duyurdu. Gazze topraklarının ABD mülkiyetine geçmesi gerektiğini savunan Trump, 2 milyon Filistinlinin başka ülkelere göç edebileceğini ileri sürdü. Peki uzun vadeli bir "Amerikan sahipliği" Gazze toprakları ve Filistinliler için ne anlama geliyor? Bölge ABD kontrolüne girerse nasıl görünecek? İşte haritalarla Trump'ın skandal Gazze planı...

Haritalarla Trump'ın Gazze planı: Bölge ABD kontrolüne girerse nasıl görünecek? - 1

TRUMP'IN GAZZE'Yİ ELE GEÇİRME PLANI NE ANLAMA GELİYOR?

Amerikan haber sitesi Newsweek, ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal Gazze planı uygulamaya girdiği takdirde Ortadoğu'nun hangi bölgelerinin ABD kontrolü altında olacağını gösteren bir harita hazırladı.

Trump'ın Gazze'yi "ele geçirme" planı gerçekleşirse, bu dünyanın belki de en gergin topraklarında Amerikan varlığının artması anlamına gelecek.

DÜNYA HABERLERİ

Haritalarla Trump'ın Gazze planı: Bölge ABD kontrolüne girerse nasıl görünecek? - 2

FİLİSTİNLİLERE NE KALIYOR?

ABD'nin hukuka aykırı yönetimi altındaki Gazze, kuzeyde ve doğuda İsrail'e, güneybatıda ise Mısır'a komşu olacak.

Reuters'ın haberine göre Filistinliler, iki devletli çözümde yer alan Filistin devletinin bir parçası olan Batı Şeria'nın bir kısmını elinde tutacak.

Haritalarla Trump'ın Gazze planı: Bölge ABD kontrolüne girerse nasıl görünecek? - 3

BÖLGE HALKI GÖÇE ZORLANACAK

Bu plana göre, Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 2 milyon insanın "gitmekten başka seçeneği" kalmıyor.

Trump'ın önerisine göre Gazzeliler komşu Ürdün ve Mısır'a yerleştirilecek.

Trump, daha önce Mısır ve Ürdün'e Filistinlileri kabul etmeleri için baskı yapacağını söylemişti. Bu ülkeler Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine şiddetle karşı çıkıyor.

Haritalarla Trump'ın Gazze planı: Bölge ABD kontrolüne girerse nasıl görünecek? - 4

Filistinliler Batı Şeria'nın bir bölümünü ellerinde tutacak.

Gazze Şeridi,7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail bombardımanı ve kara saldırılarıyla yerle bir oldu.

Uzmanlar, Trump'ın önerisinin uygulanmasının imkansız olduğunu öne sürüyor. Birçok kişi Trump'ın yorumlarını, müzakere masasında daha fazla güç elde etme taktiği olarak görüyor.

Haritalarla Trump'ın Gazze planı: Bölge ABD kontrolüne girerse nasıl görünecek? - 5

TRUMP'IN GAZZE PLANI

ABD Başkanı, planını İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında açıkladı. ABD'nin "tüm tehlikeli patlamamış mühimmatların ve diğer tüm silahların imha edilmesinden sorumlu olacağını" söyledi.

Haritalarla Trump'ın Gazze planı: Bölge ABD kontrolüne girerse nasıl görünecek? - 6

"UZUN VADELİ ABD SAHİPLİĞİ"

Trump, 21. yüzyılda sömürgecilik fikrini savunduğu konuşmasında, ABD'nin "uzun vadeli bir sahiplik pozisyonu" almasının "Ortadoğu'nun o bölgesine ve belki de tüm Ortadoğu'ya istikrar getireceğine inandığını" sözlerine ekledi.

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