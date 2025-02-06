Haritalarla Trump'ın Gazze planı: Bölge ABD kontrolüne girerse nasıl görünecek?
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde tarihin en çarpıcı sömürge planlarından birini duyurdu. Gazze topraklarının ABD mülkiyetine geçmesi gerektiğini savunan Trump, 2 milyon Filistinlinin başka ülkelere göç edebileceğini ileri sürdü. Peki uzun vadeli bir "Amerikan sahipliği" Gazze toprakları ve Filistinliler için ne anlama geliyor? Bölge ABD kontrolüne girerse nasıl görünecek? İşte haritalarla Trump'ın skandal Gazze planı...
TRUMP'IN GAZZE'Yİ ELE GEÇİRME PLANI NE ANLAMA GELİYOR?
Amerikan haber sitesi Newsweek, ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal Gazze planı uygulamaya girdiği takdirde Ortadoğu'nun hangi bölgelerinin ABD kontrolü altında olacağını gösteren bir harita hazırladı.
Trump'ın Gazze'yi "ele geçirme" planı gerçekleşirse, bu dünyanın belki de en gergin topraklarında Amerikan varlığının artması anlamına gelecek.