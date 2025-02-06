Haritalarla Trump'ın Gazze planı: Bölge ABD kontrolüne girerse nasıl görünecek?

Filistinliler Batı Şeria'nın bir bölümünü ellerinde tutacak.

Gazze Şeridi,7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail bombardımanı ve kara saldırılarıyla yerle bir oldu.

Uzmanlar, Trump'ın önerisinin uygulanmasının imkansız olduğunu öne sürüyor. Birçok kişi Trump'ın yorumlarını, müzakere masasında daha fazla güç elde etme taktiği olarak görüyor.