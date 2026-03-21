Hark Adası işgal mi edilecek? Hürmüz'ün anahtarı Hark Adası mı?
21.03.2026 11:06
Son Güncelleme: 21.03.2026 11:21
NTV - Haber Merkezi
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hürmüz Boğazı'nı açabilmek için müttefiklerinden yardım istiyor, İran'a baskı yapıyor. Ancak Boğaz hala kapalı. İran yalnızca kendi istediği gemilerin geçişine izin veriyor. Hürmüz'ü açabilmenin yolunun Hark Adası'ndan geçtiğini düşünen ABD yönetiminin, adayı işgale hazırlandığı belirtiliyor.
"HÜRMÜZ'ÜN AÇILMASI İÇİN HARK'IN İŞGAL EDİLMESİ DÜŞÜNÜLÜYOR"
ABD ve İsrail'in İran ile Lübnan'a, İran'ın da Körfez ülkelerine saldırıları gece boyunca devam etti. Karşılıklı hava saldırıları 22. güne girilirken de sürdü.
Axios haber sitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı açmaya zorlamak için Hark Adası'na el koymayı düşündüğünü iddia etti.
Washington yönetiminden ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan habere göre, Trump yönetimi Hark Adası'nı işgale ya da ablukaya hazırlanıyor.
Böylelikle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmaya zorlanacağı düşünülüyor. Analistler Trump'ın savaşı Hürmüz Boğazı açılmadan bitiremeyeceğine işaret ediyor.
Ancak Tahran yönetimi ABD ve İsrail'den gelen tüm saldırılara rağmen Boğaz'ı açmamakta direniyor. Bu durum Washington yönetimini alternatifler aramaya itiyor.
O alternatiflerden ve uzun zamandır konuşulan noktalardan birisiyse İran petrolünün can damarı Hark Adası.
İran petrol ihracının yüzde 90'ının gerçekleştiği ve dev bir petrol terminali olarak kullanılan ada, uzun zamandır Trump'ın radarında.
Washington yönetimi adayı ele geçirmenin Tahran'ı ekonomik olarak zor duruma düşüreceği ve Hürmüz'ü açmak zorunda bırakacağı görüşünde.
UZMANLAR TAHRAN'IN HÜRMÜZ'Ü AÇMAYABİLECEĞİ KONUSUNDA UYARIYOR
Geçtiğimiz günlerde ABD adaya uyarı niteliğinde saldırılar yapmış ancak petrol altyapısını hedef almamıştı.
İran ana karasına yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunan adanın kara harekatı olmadan ele geçirilmesi zor.
Ancak Hark Adası'na yapılabilecek bir operasyonun ters tepebileceği konusunda uzmanlar uyarıyor.
Axios haberinde böyle bir operasyon için Hürmüz Boğazı çevresindeki İran askeri kapasitesinin işlevsiz hale getirilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Haberde görüşlerine başvurulan ABD'li bir uzman "İranlıları saldırılarla daha da zayıflatmak için yaklaşık bir aya ihtiyacımız var, ardından adayı alıp onları can damarlarından yakalayacağız ve bunu müzakerelerde koz olarak kullanacağız." dedi.
Hark Adası'na harekat planı onaylanırsa çok daha fazla asker gerekecek.
ABD Başkanı Donald Trump "Ortadoğu'ya daha fazla asker göndermeyeceğiz." dese de konuya hakim kaynaklar bölgeye asker tahkimatının yoğunlaştığını söylüyor.
Peki Hark Adası'nın düşmesi İran'ı ikna etmeye yetecek mi?
Hark Adası'ndan petrol çıkmıyor ancak İran ana karasındaki devasa sahalardan çıkarılan petrol, denizaltı boru hatlarıyla adadaki büyük depolama tesislerine pompalanıyor.
ABD'li emekli tuğamiral Mark Montgomery de bu konuya dikkat çekti.
Montgomery "Hark Adası'nı ele geçirirsek, hattın diğer ucundaki vanayı kapatacaklar. Petrol üretimlerini kontrol edemeyeceğiz." dedi.
Montgomery'ye İran'ın kapasitesini zayıflatmak için iki hafta daha saldırı düzenledikten sonra, ABD'nin Boğaz'a savaş gemileri ve uçaklar göndererek sivil gemilere eşlik etmesi daha mantıklı bir senaryo. Böylelikle bir işgal ihtiyacının da ortadan kalkacağı görüşünde.
ABD'nin bölgeye savaş gemileriyle gönderdiği 2 bin 500 kişilik deniz piyadesine ek olarak önümüzdeki günlerde benzer büyüklükte 2 birliğin daha destek için Ortadoğu'ya gideceği belirtiliyor.
Yeni birliklerin olası bir Hark Adası operasyonunda mı, yoksa Hürmüz'deki devriye görevinde mi kullanılacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.