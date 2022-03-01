Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar

Ukrayna'ya saldırı gerçekleştiren Rus ordusu, Harkov belediye binasını füzeyle vurdu. Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun bu sabah düzenlediği füze saldırısında Harkov valilik binasında, binanın bulunduğu Özgürlük Meydanı'nda ve civardaki diğer binalarda büyük hasar oluştuğu bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.03.2022 - 13:41 | Son Güncelleme : 01.03.2022 - 13:47

Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar - 1

'ya saldırı gerçekleştiren Rus ordusu, Harkov belediye binasını füzeyle vurdu.

VİDEO: VURULMA ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar - 2

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun bu sabah düzenlediği füze saldırısında Harkov belediye binasında, binanın bulunduğu Özgürlük Meydanı'nda ve civardaki diğer binalarda büyük hasar oluştuğu bildirildi.

Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar - 3

Saldırıda 1'i çocuk 6 sivilin yaralandığı belirtilen açıklamada, can kayıplarına ilişkin bilgilerin henüz netleşmediği kaydedildi.

Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar - 4

Harkov Valisi Oleh Synyehubov ise kentin gece boyunca füze saldırısına uğradığını kaydetti.

Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar - 5

Synyehubov, son 24 saatte patlamaların neden olduğu 24 yangını söndürdüklerini bildirdi.

Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar - 6

Sokaklarda park halindeki çok sayıda aracın yandığını belirten Synyehubov, siviller arasında ölen ve yaralananlar bulunduğunu aktardı.

Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar - 7

OLAY YERİNDEN KARELER...

Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar - 8
Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar - 9
Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar - 10
Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar - 11
Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar - 12
Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar - 13
Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar - 14
Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar - 15
Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar - 16
Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar - 17
Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar - 18
Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar - 19
Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar - 20
Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar - 21
Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar - 22
Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar - 23
Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar - 24
Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar - 25
Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar - 26
Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar - 27
Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar - 28
Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar - 29
Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar - 30
Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar - 31
Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar - 32
Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar - 33
Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar - 34

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