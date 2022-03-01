Harkov belediye binası füzeyle vuruldu: Olay yerinden fotoğraflar

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun bu sabah düzenlediği füze saldırısında Harkov belediye binasında, binanın bulunduğu Özgürlük Meydanı'nda ve civardaki diğer binalarda büyük hasar oluştuğu bildirildi.