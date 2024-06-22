Harkov'da benzersiz operasyon! İki balina, çatışma bölgesinden kurtarıldı

Valencia eyalet yetkilileri yaptıkları açıklamada “Bu operasyona Oşinografi, Georgia ve Sea World'deki Amerikan akvaryumlarından deniz memelileri uzmanları ve Ukraynalı bakıcılar katıldı. Plombir adında 15 yaşında bir erkek ve Miranda adında 14 yaşında bir dişi olan hayvanlar, çatışma bölgesinden uzun bir yolculuğun ardından hassas sağlık koşullarıyla 18 Haziran gecesi Valencia denizcilik merkezine ulaştı” dedi.