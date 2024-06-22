Harkov'da benzersiz operasyon! İki balina, çatışma bölgesinden kurtarıldı
Ukrayna’nın sürekli bombardıman altında olan Harkov kentindeki akvaryumda bulunan iki beyaz balina (beluga), aylar süren planlamadan sonra benzeri görülmemiş bir operasyonla İspanya’nın Valencia kentine getirildi.
Avrupa’nın en büyük akvaryumu olan Oceanografic Valencia, 18 Haziran’da aylar öncesinden planlanan ve çeşitli kuruluşların ortak operasyonuyla Rusya’nın saldırısı altında bulunan Harkov’daki Nemo Akvaryumundan iki beyaz balinayı Valencia’ya getirdi.