Harris Gazze'deki ölü sayısına "vicdansızca" dedi, Trump İsrail için daha fazla şey yapma sözü verdi
Başkanlık seçimleri yaklaşırken Amerika Birleşik Devletleri'nde Gazze'ye bakış açısına yönelik tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Demokrat aday Kamala Harris, Gazze'deki can kayıplarını "vicdansızca" olarak nitelendirirken, Hamas lideri Sinvar'ın öldürülmesinin savaşın bitmesi için fırsat olduğunu öne sürdü. Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise "İsrail için çok şey yapacağız, onların arkasındayız" açıklamasını yaptı. Trump ayrıca İsrail başbakanlığına adaylığını koyabileceğini ve oyların yüzde 97'sini alabileceğini iddia etti. (Haber: Derya Doğan)
Amerika Birleşik Devletleri 5 Kasım'daki seçimlere hazırlanırken, adayların Gazze'deki yıkıma yönelik söylemleri gündem olmaya devam ediyor.
ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat aday Kamala Harris, dün yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısının “vicdansızca” olduğunu söyledi ancak Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesinin “bu savaşı sona erdirmek için bir fırsat” yarattığını da belirtti.