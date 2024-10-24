Harris Gazze'deki ölü sayısına "vicdansızca" dedi, Trump İsrail için daha fazla şey yapma sözü verdi

"SİNVAR'IN ÖLÜMÜ SAVAŞI BİTİRMEK İÇN FIRSAT"

CNN International'ın, Pensilvanya'daki bir belediye binası etkinliğinde, bir izleyici Harris' “ABD vergi mükellefleri tarafından finanse edilen bombalar nedeniyle daha fazla Filistinlinin ölmemesi” için ne yapacağını sordu.

Harris, şu cevabı verdi: “Çok fazla sayıda masum Filistinli öldürüldü. Bu vicdansızlıktır. Sinvar'ın ölümüyle birlikte bu savaşı sona erdirmek, rehineleri evlerine getirmek, Filistin halkını rahatlatmak ve İsrail ile Filistinlilerin eşit derecede güvenliğe sahip olduğu, Filistin halkının saygınlığa, kendi kaderini tayin hakkına ve haklı olarak hak ettikleri güvenliğe sahip olduğu iki devletli bir çözüm için çalışmak için bir fırsatımız olduğuna inandığım bir noktadayız.”