Harris Gazze'deki ölü sayısına "vicdansızca" dedi, Trump İsrail için daha fazla şey yapma sözü verdi

Başkanlık seçimleri yaklaşırken Amerika Birleşik Devletleri'nde Gazze'ye bakış açısına yönelik tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Demokrat aday Kamala Harris, Gazze'deki can kayıplarını "vicdansızca" olarak nitelendirirken, Hamas lideri Sinvar'ın öldürülmesinin savaşın bitmesi için fırsat olduğunu öne sürdü. Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise "İsrail için çok şey yapacağız, onların arkasındayız" açıklamasını yaptı. Trump ayrıca İsrail başbakanlığına adaylığını koyabileceğini ve oyların yüzde 97'sini alabileceğini iddia etti. (Haber: Derya Doğan)

Harris Gazze'deki ölü sayısına "vicdansızca" dedi, Trump İsrail için daha fazla şey yapma sözü verdi - 1

Amerika Birleşik Devletleri 5 Kasım'daki seçimlere hazırlanırken, adayların Gazze'deki yıkıma yönelik söylemleri gündem olmaya devam ediyor.

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat aday Kamala Harris, dün yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısının “vicdansızca” olduğunu söyledi ancak Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesinin “bu savaşı sona erdirmek için bir fırsat” yarattığını da belirtti.

DÜNYA HABERLERİ

Harris Gazze'deki ölü sayısına "vicdansızca" dedi, Trump İsrail için daha fazla şey yapma sözü verdi - 2

"SİNVAR'IN ÖLÜMÜ SAVAŞI BİTİRMEK İÇN FIRSAT"

CNN International'ın, Pensilvanya'daki bir belediye binası etkinliğinde, bir izleyici Harris' “ABD vergi mükellefleri tarafından finanse edilen bombalar nedeniyle daha fazla Filistinlinin ölmemesi” için ne yapacağını sordu.

Harris, şu cevabı verdi: “Çok fazla sayıda masum Filistinli öldürüldü. Bu vicdansızlıktır. Sinvar'ın ölümüyle birlikte bu savaşı sona erdirmek, rehineleri evlerine getirmek, Filistin halkını rahatlatmak ve İsrail ile Filistinlilerin eşit derecede güvenliğe sahip olduğu, Filistin halkının saygınlığa, kendi kaderini tayin hakkına ve haklı olarak hak ettikleri güvenliğe sahip olduğu iki devletli bir çözüm için çalışmak için bir fırsatımız olduğuna inandığım bir noktadayız.”

Harris Gazze'deki ölü sayısına "vicdansızca" dedi, Trump İsrail için daha fazla şey yapma sözü verdi - 3

"DİKTATÖRLERE HAYRAN FAŞİST BİR BAŞKAN"

Harris'e, Biden yönetiminin İsrail'e verdiği destek nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan seçmenler de soruldu.

Bu soruya, “İnsanların sahip olduğu güçlü duyguları inkar edecek değilim” diye cevap veren Harris, şunları ekledi: “Görüntüleri izleyip de olanlarla ilgili güçlü duygular beslemeyecek birini tanımıyorum. Hele hele ölen ve öldürülen yakınları olanları hiç tanımıyorum.” 

Demokrat aday, şöyle devam etti: “Bu insanlarla konuşuyorum, dolayısıyla bunu takdir ediyorum ama aynı zamanda bu konuyu önemseyen insanların market fiyatlarını düşürmeyi de önemsediklerini biliyorum. Demokrasimizi ve diktatörlere hayran faşist bir ABD başkanı olmamasını da önemsiyorlar.”

Harris Gazze'deki ölü sayısına "vicdansızca" dedi, Trump İsrail için daha fazla şey yapma sözü verdi - 4

ANTİSEMİTİZM TARTIŞMASI

Kamala Harris, konuşmasında Antisemitizm tartışmalarına da değindi.

"Antisemitizmdeki artış konusunda dürüst olmamız ve bununla başa çıkmamız gerekiyor” deiyen Harris, “Yapmamız gereken şeylerden biri de insanlarla konuşmak, böylece gördüklerimizin kökeninde yatan mecazların neler olduğunu anlamalarını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Ayrıca antisemitik nefret suçu işleyenlerin “ciddi bir sonuç ödemesini” ve caydırıcı bir etkiye sahip olmasını sağlayacak yasalar çıkarılması çağrısında bulundu.

Trump'ın "Hitler'in generalleri gibi generaller" istediğini söylediğine dair haberlere dikkat çeken Harris, “Üniversite öğrencilerinin okullarında güvende olmalarını ve sınıflarına gidebilmek için kendilerini güvende hissetmelerini sağlamalıyız” diye konuştu.

Harris Gazze'deki ölü sayısına "vicdansızca" dedi, Trump İsrail için daha fazla şey yapma sözü verdi - 5

"AMERİKA'NIN GÜVENLİĞİ İÇİN BİR TEHLİKE"

Trump'ın antisemitik olduğunu düşünüp düşünmediği sorusuna ise yanıt vermekten kaçınan Harris, “Donald Trump'ın Amerika'nın refahı ve güvenliği için bir tehlike olduğuna inanıyorum” dedi.

Harris ayrıca Trump'tan daha fazla İsrail yanlısı olup olmayacağı yönündeki bir soruyu da geçiştirerek Cumhuriyetçi adayın “tehlikeli olduğunu ifade etti.

Harris, "Eğer ABD Başkanı, başkomutan, generallerine özünde 'Neden Hitler'in generalleri gibi olamıyorsunuz?' diyorsa bu ciddi, ciddi bir meseledir ve biz onun kim olduğunu biliyoruz” dedi.

Harris Gazze'deki ölü sayısına "vicdansızca" dedi, Trump İsrail için daha fazla şey yapma sözü verdi - 6

"BIDEN'I DİNLESELERDİ BOMBA BEKLİYOR OLURLARDI"

Trump ise Georgia'daki bir etkinlikte, İsrail'in Biden yönetimini dinlememesinin büyük bir şans olduğunu söyledi.

Cumhuriyetçi aday şöyle konuştu: ”Çünkü Biden'ı dinleselerdi üzerlerine bir bomba düşmesini bekliyor olurlardı. Kendi işlerini kendileri yaptılar. Dinlemediler, dinleyemediler.” 

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son günlerde kendisini iki kez aradığını da sözlerine ekledi ve şöyle devam etti: “İsrail için çok şey yapacağız; onların arkasındayız. Önemli olan Ortadoğu'da barış istiyoruz.”

Trump ayrıca dikkat çekici bir açıklama yaparak, "İsrail başbakanlığına adaylığımı koyabilir ve oyların yüzde 97'sini alabilirim” dedi.

Harris Gazze'deki ölü sayısına "vicdansızca" dedi, Trump İsrail için daha fazla şey yapma sözü verdi - 7
DAHA FAZLA GÖSTER