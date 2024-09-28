Harris, Meksika sınırında: "Güvenliği artıracağım!"
ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, Meksika sınırını ziyaret etti. Sınır güvenliğini artırma ve uyuşturucu Fentanil'in girişini engelleme sözü veren Harris, yasadışı yollardan ülkeye girenlerin daha ağır cezalara çarptırılacağını ve yakalananların beş yıl boyunca yeniden girişinin yasaklanacağını açıkladı. Ayrıca, sınır güvenliği için kaynakların artırılacağını vurgulayan Harris, bu konuda Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'a eleştirilerde bulundu.
ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, Arizona eyaletinin Douglas şehrinde ABD-Meksika sınırını ziyaret etti.
Güvenlik duvarı çevresinde görev alan sınır muhafızlarından bilgi alan Harris, yaklaşık yarım saat süren ziyaret sonrasında Douglas'taki Cochise College Kampüsü'nde düzenlenen bir kampanya etkinliğinde açıklamalarda bulundu.