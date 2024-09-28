Harris, Meksika sınırında: "Güvenliği artıracağım!"

"LİDERLERİN BİRLİKTE ÇALIŞMASI KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR"

Harris ayrıca Adalet Bakanlığı'nın sınırı aşan suç örgütlerini ve kartelleri iade etmesi ve kovuşturması için ayrılan kaynakları iki katına çıkarma sözü verdi.

Sınırlardaki güvenlik sorununun işbirliği içinde çözülmesi gerektiğini vurgulayan Harris, “Kendine lider diyen herkesin sağduyulu çözümler için diğer liderlerle birlikte çalışması kritik önem taşıyor" ifadelerini kullandı.