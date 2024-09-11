Harris-Trump düellosu: ABD'de başkan adayları ilk münazarada kozlarını paylaştı

İSRAİL-GAZZE ÇATIŞMASI

Münazarada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da konuşuldu. Harris, "Derhal sona ermeli ve bunun sona ermesi için ateşkes anlaşmasına ihtiyacımız var ve rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor." dedi.

Harris için "İsrail'den nefret ediyor" diyen Trump, "Eğer başkan olursa, İsrail'in iki yıl içinde var olmayacağına inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Trump'ı yalanlayan Harris, "Bu kesinlikle doğru değil. Kariyerim ve hayatım boyunca İsrail'i ve İsrail halkını destekledim." diye yanıtladı.