Harris-Trump düellosu: ABD'de başkan adayları ilk münazarada kozlarını paylaştı
Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı Donald Trump ve Demokrat Aday Kamala Harris, ilk televizyon tartışmasına çıktı. Tartışma, sürpriz bir el sıkışmayla başladı. Bu, 2016'dan bu yana bir başkanlık tartışmasında ilk el sıkışma oldu.
ABD'nin başkan adayları Donald Trump ve Kamala Harris televizyon tartışmasında karşı karşıya geliyor. Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde Ulusal Anayasa Merkezi'nde yapılacak münazara Amerikan ABC News'ten yayınlanıyor.