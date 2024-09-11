Harris-Trump düellosu: ABD'de başkan adayları ilk münazarada kozlarını paylaştı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı Donald Trump ve Demokrat Aday Kamala Harris, ilk televizyon tartışmasına çıktı. Tartışma, sürpriz bir el sıkışmayla başladı. Bu, 2016'dan bu yana bir başkanlık tartışmasında ilk el sıkışma oldu.

Harris-Trump düellosu: ABD'de başkan adayları ilk münazarada kozlarını paylaştı - 1

ABD'nin başkan adayları Donald Trump ve Kamala Harris televizyon tartışmasında karşı karşıya geliyor. Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde Ulusal Anayasa Merkezi'nde yapılacak münazara Amerikan ABC News'ten yayınlanıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Harris-Trump düellosu: ABD'de başkan adayları ilk münazarada kozlarını paylaştı - 2

SÜRPRİZ EL SIKIŞMA

Tartışma, sürpriz bir el sıkışmayla başladı. 

Harris, programın başında Trump'ın elini sıkarak kendisini ismiyle tanıttı. Bu, 2016'dan bu yana bir başkanlık tartışmasında ilk el sıkışma oldu. 

Harris-Trump düellosu: ABD'de başkan adayları ilk münazarada kozlarını paylaştı - 3

Harris, Trump'ın 2017-2021 yılları arasında başkanlık yaptığı yıllara atıfta bulunarak, "Donald Trump bize Büyük Buhran'dan bu yana en kötü işsizliği bıraktı." dedi.

Harris-Trump düellosu: ABD'de başkan adayları ilk münazarada kozlarını paylaştı - 4

Trump ise, Biden dönemindeki sürekli enflasyon nedeniyle Harris'i eleştirdi. Trump ayrıca, "Akıl hastanelerinden" gelen göçmenlerin Meksika ile ABD'nin güney sınırını geçtiğini iddia etti. 

Harris-Trump düellosu: ABD'de başkan adayları ilk münazarada kozlarını paylaştı - 5

Tartışmanın açılış dakikalarında Trump ve Harris, ekonomi konusunda kıyasıya mücadeleye girdi. 

Trump, ek tarifelere odaklanarak Amerikan ekonomisini haksız yabancı rekabetten koruyacağını söyledi. 

Harris-Trump düellosu: ABD'de başkan adayları ilk münazarada kozlarını paylaştı - 6

Harris ise, son haftalarda uygulamaya koydukları ekonomik politikaları ayrıntılı olarak anlattı

Harris-Trump düellosu: ABD'de başkan adayları ilk münazarada kozlarını paylaştı - 7

İSRAİL-GAZZE ÇATIŞMASI

Münazarada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da konuşuldu.  Harris, "Derhal sona ermeli ve bunun sona ermesi için ateşkes anlaşmasına ihtiyacımız var ve rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor." dedi.

Harris için "İsrail'den nefret ediyor" diyen Trump, "Eğer başkan olursa, İsrail'in iki yıl içinde var olmayacağına inanıyorum," ifadelerini kullandı. 

Trump'ı yalanlayan Harris, "Bu kesinlikle doğru değil. Kariyerim ve hayatım boyunca İsrail'i ve İsrail halkını destekledim." diye yanıtladı.

Harris-Trump düellosu: ABD'de başkan adayları ilk münazarada kozlarını paylaştı - 8

Kongre baskınıyla ilgili bir pişmanlığı olup olmadığı sorulan Trump, "Benim bununla hiçbir ilgim olmadı, sadece benden bir konuşma yapmamı istediler." dedi.

Harris-Trump düellosu: ABD'de başkan adayları ilk münazarada kozlarını paylaştı - 9
Harris-Trump düellosu: ABD'de başkan adayları ilk münazarada kozlarını paylaştı - 10

Burada çıkacak olan sonuç, adayların bundan sonraki kampanyasına da etki edecek. Anketlere göre, yarış başa baş ilerliyor. Bu nedenle iki aday arasındaki bu ilk münazaranın salıncak eyaletlerde belirleyici olabileceği aktarılıyor.

Harris-Trump düellosu: ABD'de başkan adayları ilk münazarada kozlarını paylaştı - 11
Harris-Trump düellosu: ABD'de başkan adayları ilk münazarada kozlarını paylaştı - 12
Harris-Trump düellosu: ABD'de başkan adayları ilk münazarada kozlarını paylaştı - 13
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