Harris ve Biden'ın kürsüye çıktığı Demokrat Parti Kongresi, Filistin'e destek eylemlerinin gölgesinde başladı
Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti Ulusal Kongresi başladı. Kongre'nin ilk gününde, perşembe konuşması beklenen Başkan Adayı Kamala Harris sürpriz bir şekilde katılımcıların karşısına çıktı. ABD başkanı Joe Biden da yaptığı konuşmada, "Gazze'de ateşkes sağlanabilmesi için çok çalıştıklarını" belirtti. Kongre sırasında binlerce Filistin destekçisi Şikago caddelerinde protesto yürüyüşü yaptı.
SÜRPRİZ KONUŞMA
Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti Ulusal Kongresi, Şikago'daki United Center’da başladı. Kongrenin ilk gününde, Demokratların Başkan Adayı ve mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris, sürpriz bir şekilde sahneye çıkarak coşkulu kalabalığı selamladı.