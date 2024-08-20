Harris ve Biden'ın kürsüye çıktığı Demokrat Parti Kongresi, Filistin'e destek eylemlerinin gölgesinde başladı

Harris, yaptğı konuşmada, "Vatan sevgisiyle hareket ederek, bizi ayıran şeylerden çok, bizi birleştiren ortak değerlerimizin olduğunu bilerek mücadele edelim. Değer verdiğimiz idealler uğruna savaşalım. Ve şunu hep hatırlayalım: Mücadele ettiğimizde kazanırız" ifadelerini kullandı.

Başkan Joe Biden’a bayrağı devrettiği için teşekkür eden Harris, demokratik değerlere vurgu yaptı.