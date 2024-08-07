Harris ve Walz'dan ilk miting: "Trump ekonomiyi batırdı"

"WALZ BİR ORTAK, LİDER VE VATANSEVER"

Başkan yardımcısı adayı olarak seçtiği Minnesota Valisi Tim Walz'i, "Evet Pensilvanya, bugün buradayım. Çünkü böyle bir lider buldum: Büyük Minnesota eyaletinin Valisi Tim Walz" sözleriyle tanıtan Harris, Walz için “Parlak geleceği inşa etmeye yardımcı olabilecek bir ortak, ulusumuzu birleştirmeye ve bizi ileriye taşımaya yardımcı olacak bir lider, orta sınıf için bir savaşçı, Amerika'nın sadece bazıları için değil herkes için özgürlük, fırsat ve adalet vaadine benim gibi inanan bir vatansever" ve “Amerika'nın hak ettiği başkan yardımcısı" ifadelerini kullandı.