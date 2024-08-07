Harris ve Walz'dan ilk miting: "Trump ekonomiyi batırdı"
ABD seçimlerinde Demokrat Parti’nin Başkan Adayı Kamala Harris, başkan yardımcısı adayı olarak belirlediği Minnesota Valisi Tim Walz ile birlikte ilk seçim mitingini gerçekleştirdi. Harris Walz’i, "Amerika'nın hak ettiği başkan yardımcısı" sözleriyle tanıtırken, Walz ise Cumhuriyetçi rakiplerini hedef aldı.
ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, adaylığının kesinleşmesi ve Minnesota Valisi Tim Walz'i başkan yardımcısı adayı olarak belirlemesinin ardından ilk seçim mitingini Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde gerçekleştirdi.