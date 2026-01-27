18-22 Ocak tarihleri ​​arasında güney İtalya'yı vuran Harry Kasırgası, meteorologlar tarafından son on yılların en şiddetli Akdeniz fırtınalarından biri olarak tanımlandı.

Dalgalar 10 metre yüksekliğe ulaşarak kıyı şeridini sular altında bıraktı; bazı bölgelerde ise 48 saat içinde 300 mm'den fazla yağmur yağdı ki bu, Ocak ayı ortalamasının üç katı.

Sicilya Valisi Renato Schifani'nin ilk tahminlerine göre, yalnızca Sicilya'daki hasar 1,5 milyar avroyu aşıyor.