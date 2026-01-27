Harry Kasırgası Sicilya'yı vurdu. 4 kilometrelik yamaç çöktü, 1,5 milyar Euro zarar oluştu
Avrupa'da etkili olan Harry fırtınası İtalya'yı da vurdu. Aşırı yağışlar nedeniyle Sicilya'da toprak kayması meydana gelirken, evler ve araçlar yamaçtan düştü.
Avrupa'da etkili olan Harry fırtınası İtalya'nın Sicilya bölgesine bağlı Niscemi kasabasını vurdu.
Şiddetli ve aralıksız yağışlar sonucunda kasabada 2 büyük toprak kayması meydana geldi. 4 kilometrelik bir yamaç çöktü, araçlar yuvarlandı.
BİN 500 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Yaklaşık 25 bin nüfuslu kasabada eğitime ara verildi.
Yetkililer toprak kaymaları devam ettiği için 1500 kişiyi tahliye etti.
İtfaiye ekipleri köpekli arama ekipleriyle gece boyunca bölgede arama yaptı. Şu ana kadar bölgeden bir can kaybı haberi gelmedi.
12 AYLIK OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Harry Kasırgası nedeniyle ciddi maddi hasarların oluştuğu Sicilya Adası, Sardinya Adası ve Kalabriya Bölgesi'nde 12 aylık olağanüstü hal ilan etti.
Hükümet ulusal acil durum fonundan afetten etkilenen bölgelere 100 milyon euro'luk kaynak ayrıldığını duyurdu.
Orta Akdeniz'de geçen hafta ortaya çıkan Harry Kasırgası, İtalya'nın güney bölgelerini ve Malta'yı olumsuz etkilemişti.
Özellikle kıyı şeritlerindeki yerleşim yerlerine vuran güçlü dalgalar, ağır hasara yol açmıştı.
18-22 Ocak tarihleri arasında güney İtalya'yı vuran Harry Kasırgası, meteorologlar tarafından son on yılların en şiddetli Akdeniz fırtınalarından biri olarak tanımlandı.
Dalgalar 10 metre yüksekliğe ulaşarak kıyı şeridini sular altında bıraktı; bazı bölgelerde ise 48 saat içinde 300 mm'den fazla yağmur yağdı ki bu, Ocak ayı ortalamasının üç katı.
Sicilya Valisi Renato Schifani'nin ilk tahminlerine göre, yalnızca Sicilya'daki hasar 1,5 milyar avroyu aşıyor.